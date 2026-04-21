株式会社 松栄堂(所在地：京都市中京区、代表取締役社長：畑元章)が運営する、インセンスを中心に、機能性とデザイン性に優れた香りのプロダクトを展開している「Lisn (リスン)」。

そのPOP UP SHOPが、阪急メンズ大阪で行われるイベント「HANKYU MEN'S OSAKA FRAGRANCE FESTIVAL 2026」にて2026年4月29日(水)～2026年5月5日(火)に登場します。





限定アソートメントイメージ





今回のPOP UP SHOPでは、RED・YELLOW・GREEN・BLUE・PURPLEの5色をメインカラーとした数量限定のアソートメントアイテムをはじめ、様々な空間に溶け込むシンプルでスタイリッシュなホルダーや、ギフトにもおすすめのセットアイテムなどをご用意しています。インセンスがお好きな方はもちろん、初めての方も楽しんでいただけます。









【POP UP SHOP概要】

会場 ： 阪急メンズ大阪 B1 メンズビューティー

開催期間： 2026年4月29日(水)～2026年5月5日(火)

営業時間： 平日11：00～20：00/土日祝10：00～20：00

所在地 ： 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町7番10号

TEL ： 06-6361-1381(代表)

URL ： https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/osaka/









【イベント限定アイテム】

5色のカラー(RED・YELLOW・GREEN・BLUE・PURPLE)ごとにセレクトした、数量限定の特別アイテムです。香りや色、気分で選ぶことができます。ギフトにもおすすめです。





限定アソートメント 栞とインセンス

限定アソートメントパッケージ

限定アソートメントパッケージ全種





■商品名： RED COLORS ASSORTMENT/ YELLOW COLORS ASSORTMENT/

GREEN COLORS ASSORTMENT/ BLUE COLORS ASSORTMENT/

PURPLE COLORS ASSORTMENT

■価格 ： 各2,530円(税込)

■内容 ： インセンス6種 計30本(ガラスケース入り)





インセンスイメージ

プロダクトイメージ





【Lisn(リスン)について】

https://www.lisn.co.jp/

日本には古くから、香りを「聞く」という美しい表現があります。

その“聞く：Listen”の発音記号をロゴタイプにした「Lisn(リスン)」。

響く、共鳴するという意味を持つ「レゾネイト」をデザインコンセプトに、日常の中にリズムのようにさりげなく取り入れられるプロダクトや、イメージストーリーとヴィジュアルを持った香りのスティック状の7cmのインセンスに仕立てて展開しています。