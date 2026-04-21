三重交通グループの鳥羽シーサイドホテル株式会社（取締役社長：村田陽子 本社：鳥羽市安楽島）は、２０２６年５月６日から三重県産「伊勢茶」を使用したディナーバイキング「伊勢茶フェスタ」を期間限定で開催します。 本ディナーバイキングでは、デザートを中心に「伊勢茶シェイク」や「伊勢ほうじ茶ぜんざい」「伊勢茶のロールケーキ」「伊勢茶のフレンチトースト」など、伊勢茶を使用したスイーツをお楽しみいただけるほか、今回は松阪牛を使用した和洋の料理を多数用意します。和食では「松阪牛の極み出汁仕立て鍋」、洋食では「松阪牛と季節野菜のポトフ」「松阪牛キーマカレー」などをお楽しみいただけるほか、鳥羽の離島料理「鳥羽台所」（とばきっちん）をはじめ、鮑のお造り、牡蠣料理などの海鮮料理もお召し上がりいただけます。 また、ラウンジスペースでは水出し伊勢茶を無料で提供し、売店には伊勢茶関連商品の販売コーナーを設け、「伊勢茶」の魅力を伝えてまいります。

１．期 間

２０２６年5月６日（水・振休）～ 6月２８日（日）

２．イベント

ディナーバイキング「伊勢茶フェスタ」 会 場：レストラン「ラルジュ」または「シーサイドホール」 時 間：第一部17:30～19:00 第二部19:15～20:45 ※二部制 料 金：宿 泊 16,200円（税サ込）～ ※公式HPよりご予約いただけます 食事のみ お一人様 大人7,000円、小人5,000円、 幼児（3歳～小学生未満）2,200円 ※いずれも税サ込

３．ご利用

予約制 予約専用TEL0599-25-8181（9時～19時）