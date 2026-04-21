大人気！「onちゃん」グッズから待望のシールが！ぬいぐるみミニポーチも新登場！

北海道テレビ放送株式会社

北海道テレビ(HTB)のマスコットキャラクター「onちゃん」のシールとミニポーチが新登場！オンラインショップのほか、全国の店頭で2026年4月28日(火)から発売予定です。

onちゃんぷにぷにマシュマロ風シール

onちゃんぷにぷにマシュマロ風シール(C)HTB

ぷにぷにな肌ざわりのonちゃんのシールが新登場です。厚さは約4mmで“ぷっくり”！デコレーションしやすいミニサイズから、存在感バッチリな大きめサイズのシールまで、1シート21枚での展開です。シール帳に貼るのはもちろん、キーホルダーやヘアゴムなどにアレンジして使うのも可愛いと思います♪

■商 品 名 ：onちゃんぷにぷにマシュマロ風シール

■発 売 日 ：2026年4月28日(火)

■価 格：650円(税込)

■仕 様：［シートサイズ］H190mm×W95mm

［素材］発泡PVC、透明セパレート

■発売場所：HTBグッズ取扱店（https://www.htb.co.jp/goods/shoplist/index.html）、

HTBオンラインショップ（https://www.htbshop.htb.co.jp/）

シール交換で注目を集めるかも…？(C)HTBスマホケースなど小物にも！(C)HTB

続いてはコチラ！

ｏｎちゃんぬいぐるみミニポーチ

onちゃんぬいぐるみミニポーチ(C)HTB

onちゃんといつも一緒にお出かけしたい！そんなあなたに朗報です。まるでonちゃんの顔がそのままポーチになったかのような新アイテム！カラビナ付きで簡単に付け外しができるので、通勤・通学や普段使いのバッグにぶら下げてさり気なく推しを主張してみては…！便利で可愛らしいサイズのミニポーチは、イヤホンやリップなど、ちょっとした小物入れとしても活躍してくれるはずです。

■商 品 名 ：onちゃんぬいぐるみミニポーチ

■発 売 日 ：2026年4月28日(火)

■価 格：1,320円(税込)

■仕 様：［サイズ］

本体(約)：W75mm×H62mm×D30mm

カラビナ：47mm×47mm

［素材］ポリエステル、アルミ合金

■発売場所：HTBグッズ取扱店（https://www.htb.co.jp/goods/shoplist/index.html）、

HTBオンラインショップ（https://www.htbshop.htb.co.jp/）

onちゃんとは？

ちょっとした小物入れとして(C)HTBカバンにぶら下げると可愛い！(C)HTB(C)HTB

北海道テレビ(HTB)のマスコットキャラクター。バラエティ番組『水曜どうでしょう』に登場したことで一躍全国区でも知られる存在に。

いつもワクワクすることを探していている。大好物はチーズと牛乳で、かなりの食いしん坊。

「オンにちは！」など話し言葉に「オン」をたくさん使うのが特徴。

皆さんの前に現れる時はこの姿(C)HTB

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