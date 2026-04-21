【ブロンコビリー】きめ細かい赤身、適度な霜降りのサーロインステーキ。『炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ』を4月24日（金）から提供開始

株式会社ブロンコビリー

ステーキハウス ブロンコビリーを全148店舗展開する株式会社ブロンコビリー（本社：愛知県名古屋市 代表取締役社長：阪口 信貴）は、ブロンコビリーの肉のプロフェッショナルが世界中の産地を巡り、選び抜いた『炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ』を４月24日（金）から提供を開始します。

■本格的な暑さの前に。ブロンコビリーのステーキで活力をチャージ！

桜が散り、気が付けばゴールデンウィークも間近の時節となりました。ゴールデンウィークは、旅行や帰省などで移動が増える一方、混雑やコストも伴います。こうした中、生活圏内で完結する過ごし方も選択肢の一つとなっています。限られた時間の中で、大切な人と楽しい食事の時間、「心地よいひと時」を提供したい。そんな思いから、肉のプロフェッショナルが気候・環境・飼料・肥育状況まで見極め、選び抜いた「極選プレミアムサーロインステーキ」を期間限定で提供します。

「極選プレミアムサーロインステーキ」は、200日以上穀物肥育され、赤身の濃厚な旨みと脂身の美味しさが際立つサーロインステーキです。ほどよい霜降りにきめ細かい肉質が特長のステーキを、炭焼きでこんがりジューシーに焼き上げます。

■今年もブロンコビリーにとろあじフライの季節がやってきました

2025年に約7万食を販売した、人気の「肉厚とろあじフライ」を今年も同日から提供を開始します。あじの水揚量日本一を誇る長崎県産のふっくら肉厚で脂がのったあじフライを、注文が入ってから一つ一つ丁寧に揚げ、出来立てで熱々＆サクサクジューシーな『肉厚とろあじフライ』をお楽しみいただけます。

■メニュー詳細

【炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ】

▲「炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ」

単品価格：150g 2,630円（税込2,893円）

200g 3,330円（税込3,663円）

300g 4,830円（税込5,313円）

400g 6,030円（税込6,633円）

※画像は150g

▲「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&炭焼き極選プレミアムサーロインステーキ」

単品価格：300g 3,280円（税込3,608円）

（ハンバーグ150g＋ステーキ150g）

【肉厚とろあじフライ】

▲「肉厚とろあじフライ」

価格：1枚 420円（税込462円）

※ランチ・ディナーのすべてのメニューにトッピングいただけます。

■ステーキハウス ブロンコビリーについて

ステーキハウス ブロンコビリー外観

1978年名古屋市北区で誕生し、創業48年のステーキ＆ハンバーグレストランです。東海地区を拠点に関東・関西・九州地区で148店舗（2026年4月21日時点）を展開し、2種類の炭で豪快に焼き上げるアツアツでジューシーなステーキ＆ハンバーグや、大かまどで炊いた魚沼産コシヒカリ、食べ放題の「ブロンコビュッフェ」など、食にこだわった美味しさが多くのお客様から支持を集めています。

ブロンコビュッフェについて：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000216.000027084.html

ブロンコビリーHP :https://www.bronco.co.jp/