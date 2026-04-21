【周年キャンペーン】リユース業界の株式会社タイムレス「総合買取サロン タイムレス」2026年5月度周年店舗を紹介！

株式会社タイムレス

■開催場所：総合買取サロン タイムレス「エキア竹ノ塚店」「そごう千葉店」

■開催日程： 2026年5月1日（金）～5月31日（日）

■株式会社タイムレスHP：https://timeless-co.com/(https://timeless-co.com/)

総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は、2026年5月で周年を迎える総合買取サロンタイムレス「エキア竹ノ塚店」「そごう千葉店」にて2026年5月1日（金）～5月31日（日）（※1）の期間「周年キャンペーン」を実施いたします。

「エキア竹ノ塚店」「そごう千葉店」では、オープン周年記念2大特別キャンペーンとして、買取金額10,000円以上で商品券1,000円分、買取金額30,000円以上で商品券3,000円分、買取金額50,000円以上で商品券5,000円分をプレゼントいたします。加えて今なら査定だけでもノベルティをプレゼントいたします！（※2）

総合買取サロンタイムレスでは、ブランド品の価値を最大限に引き出します。お客様が長年大切にされてきたお品物を、新たな価値へと繋げるお手伝いをさせていただきます。時計、バッグ、ジュエリーなど、様々なお品物を、専門のスタッフがお客様の想いに寄り添いご対応させていただきます。ご不要になったお品物や、使わなくなったお品物などがございましたら、ぜひこの機会にご相談ください。また、お買取の際には「ご本人様確認書類」のご提示が必要となります。予めご準備の上、ご来店いただきますようお願いいたします。

■エキア竹ノ塚店 2周年記念キャンペーン 概要

店舗名：総合買取サロン タイムレス エキア竹ノ塚店

住所：〒121-0822東京都足立区西竹の塚二丁目1番2号 エキア竹ノ塚

アクセス：＜電車でお越しのお客さま＞東武鉄道伊勢崎線 竹ノ塚駅

電話：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）

営業時間：10:00～19:00 （受付時間は18:30まで）

買取品目：アクセサリー・貴金属（ダイヤモンド、色石含む）、バッグ・小物（ノンブランド含む）、時計、切手・テレホンカード（未使用品に限る）、お酒（※3）、古銭、洋服、カメラ、骨董、絵画、着物、ブランド食器、楽器等（※4）

提携駐車場：あり

キャンペーン開催日程：2026年5月1日（金）～5月31日（日）(※1)

キャンペーン内容：オープン2周年記念2大特別キャンペーン

買取金額10,000円以上で商品券1,000円分、買取金額30,000円以上で商品券3,000円分、買取金額50,000円以上で商品券5,000円分をプレゼントいたします。加えて今なら査定だけでもノベルティをプレゼントいたします！(※2)

■そごう千葉店 1周年記念キャンペーン 概要

店舗名：総合買取サロン タイムレス そごう千葉店

住所：〒260-8557 千葉県千葉市中央区新町1000番地 そごう千葉店 7階

アクセス：＜電車でお越しのお客さま＞JR千葉駅／京成千葉駅／モノレール千葉駅

電話：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）

営業時間：10:00~20:00（受付時間は19:30まで）

買取商品：アクセサリー・貴金属（ダイヤモンド、色石含む）、バッグ・小物（ノンブランド含む）、時計、切手・テレホンカード（未使用品に限る）、お酒（※3）、古銭、洋服、カメラ、着物、ブランド食器、楽器等（※4）

提携駐車場：あり

キャンペーン開催日程：2026年5月1日（金）～5月31日（日）(※1)

キャンペーン内容：オープン1周年記念2大特別キャンペーン

買取金額10,000円以上で商品券1,000円分、買取金額30,000円以上で商品券3,000円分、買取金額50,000円以上で商品券5,000円分をプレゼントいたします。加えて今なら査定だけでもノベルティをプレゼントいたします！(※2)

■2周年記念店舗

・エキア竹ノ塚店（2024/5/23）：https://timeless-kaitori.com/shop/equia_takenotsuka/

■1周年記念店舗

・そごう千葉店（2025/5/23）：https://timeless-kaitori.com/shop/sogo_chiba/ （※5）

【株式会社タイムレス 各事業】

皆様の想いによりそうパートナーとして、人を超え、時を超え、たいせつなものをつなぐ架け橋となり

誰もが安心できるリユースプラットフォームで新たな感動体験を創出いたします。

百貨店出店数No.1(※1)高質な総合買取サービス「総合買取サロンタイムレス」：https://timeless-kaitori.com/

年間取引点数約35万点以上！日本最大級のBtoBオークション：「TIMELESS AUCTION」：https://timeless-auction.com/

誰でもラクラク、全国遠隔査定、古物商トータルプラットフォーム「TIMELESS EXPRESS」：https://timeless-express.com/

■株式会社タイムレス

代表者：代表取締役 馬場 浩太

設立日：2009年4月1日

本社所在地：〒105-0011東京都港区芝公園1丁目7-6 KDX浜松町プレイス2階

事業内容：ブランド品買取・販売事業、オークション事業

コーポレートサイト：https://timeless-co.com/

TIMELESS AUCTIONサイト：https://timeless-auction.com/

総合買取サロンサイト：https://timeless-kaitori.com/

TIMELESS EXPRESSサイト：https://timeless-express.com/

【採用情報】

新卒採用：https://timeless-co.com/newgrads/

中途採用：https://timeless-co.com/career/

公式note：https://note.com/time_less

【メディア露出】

株式会社タイムレスは2025年4月20日(日) 25:25～放送開始のフジテレビ『タイムレスマン』にて紹介されました。株式会社タイムレスのメインオフィスである豊洲オフィスにtimeleszメンバーの８人にお越しいただき、撮影が行われました。timeleszメンバーが「先輩にご挨拶」をすることになり、株式会社タイムレス社員とtimeleszメンバー全員にサプライズで撮影が始まりました。弊社会社紹介のあと、代表取締役社長の馬場からも「一緒にタイムレスを盛り上げたい」といった言葉があり、timeleszメンバーからも「ありがたい」といった反応もありました。その後は弊社が査定した想定金額を基に「timeleszオークションプロジェクト」企画が実施されました。総合買取サロンタイムレスの店舗を運営する、店舗営業部部長の岡根を中心にtimeleszメンバーのお品物を査定し、協力させていただきました。

【番組概要】

■番組名 ：タイムレスマン

■放送日時：4月20日(日) 25:25～25:55 ※現在 毎週金曜 21:58～22:52放送中

■放送局 ：フジテレビ

■出演者 ：＜timelesz＞佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝

■番組公式HP：https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/

■番組公式X：https://x.com/timeleszman_cx

※1キャンペーンは予告なく中止になることがございます。

※2キャンペーンの詳細につきましては、各店舗にお問い合わせください。

※3未開封のものに限らせていただきます。

また、日本酒・焼酎・ビールなどは対象外です。

20歳未満の方からの酒類の買取は承れません。

※4一部買取できない商材・ブランドもございます。

詳細は、店頭スタッフまたはコールセンターへご確認ください。

※5（ ）内はオープン日を示しております。

※6買取店として百貨店出店数No.1

調査日程：2026年3月

調査対象：全国53の買取店、百貨店協会に所属する全国165店の百貨店

調査機関：自社

調査結果：全41店舗の内、全国百貨店に38店舗出店

出店数：全国に44店舗出店中 (2026年4月1日時点)