「不死鳥・美空ひばり 永遠の歌声 コンサートセレクション」CSホームドラマチャンネルで6月から3ヶ月連続特集！

３ヶ月連続企画 不死鳥・美空ひばり 永遠の歌声 コンサートセレクション

松竹ブロードキャスティング株式会社「'86 歌声はひばりと共に」(C)ひばりプロダクション

美空ひばりコンサート「'81 歌声はひばりと共に」（新宿コマ劇場）

★CSホームドラマチャンネルで2026年6月21日(日)午後6:30～

(C)ひばりプロダクション

美空ひばり芸能生活35周年の年に行われた記念すべきコンサート。母亡き後、自らを奮い立たせたひばりのパワフルなパフォーマンスは観客を熱狂させた。

（1981年／新宿コマ劇場）

＜セットリスト＞

ひとすじの道、芸道一代、ひばりの佐渡情話、哀愁波止場、哀愁出船、柔、真赤な太陽、リンゴ追分、花笠道中、どっこい俺がいる、ひばりの渡り鳥だよ、人生一路、悲しき口笛、越後獅子の唄、私は街の子、ひばりの花売娘、素適なランデブー、人恋酒、おまえに惚れた、恋女房、剣ひとすじ、昭和ひとり旅、女の人生、今日の我れに明日は勝つ、歌は我が命

美空ひばりコンサート「'83 歌声はひばりと共に」（新宿コマ劇場）

★CSホームドラマチャンネルで2026年7月CS初放送！

(C)ひばりプロダクション

新宿コマ劇場連続出演20周年記念として公演され、演歌からポップスまで歌いこなした美空ひばりの魅力を詰め込んだ圧巻のコンサート。

（1983年／新宿コマ劇場）

＜セットリスト＞

笑ってよムーンライト、あなたのすべてを、初恋マドロス、三味線マドロス、港町十三番地、矢切りの渡し、夫婦春秋、おまえに惚れた、裏町酒場、残侠子守唄、人生吹きだまり、みれん酒、人恋酒、悲しい酒、ひとりぼっち、別れの宿、人生一路、この道を行く

美空ひばりコンサート「'86 歌声はひばりと共に」（梅田コマ劇場）

★CSホームドラマチャンネルで2026年8月CS初放送！

(C)ひばりプロダクション

美空ひばり芸能生活40年記念コンサート。デビュー当時のヒット曲から当時の最新ヒット曲『愛燦燦』まで歌われた、ひばりの神々しいまでのパフォーマンスはすべてを魅了する。

（1986年／梅田コマ劇場）

＜セットリスト＞

愛燦燦、悲しき口笛、東京キッド、おさげとまきげ、若い歌声、哀愁のサンバ、人生一路、函館山から、初蜩、太鼓、女の花道、昭和ひとり旅、おまえに惚れた、恋港、裏町酒場、しのぶ、悲しい酒、波止場情話、最後の一本、歌は我が命

詳細情報はこちら :https://www.homedrama-ch.com/special/misorahibari

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