「DX・生産性向上ゼミ」の開催について

名古屋商工会議所

名古屋商工会議所で、DX・生産性向上に関心のある経営層や後継者を対象とした実践型プログラム「DX・生産性向上ゼミ」（全８回コース）を開催します。

本ゼミは、日本各地の商工会議所等でDXを推進してきた実績ある講師陣が初めて名古屋で開講します。単なるITツール解説ではなく、AI時代に対応するビジネスモデル変革と競争力強化を実現する実践型プログラムです。業務プロセスの分析からAI実装、組織再構築まで、一気通貫で学ぶことができます。

全8回の講義とワークショップを通じ、変化に対応し続けるための経営の在り方や仕組みをアップデートし、最終回には自社の「DX・生産性向上経営計画」を発表します。

本事業の告知および報道につきまして、格別のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

WEBサイトはこちら(https://www.nagoya-cci.or.jp/event/event-detail-dx_8.html)

パンフレットはこちら(https://www.nagoya-cci.or.jp/event/file/dx-zemi10.pdf)

「DX・生産性向上ゼミ」の特徴

１.DXの本質を理解する

ツール選定ではなく、経営戦略としてのDXの全体像を学びます。

２.実践型プログラム

講義・ワークショップ・ディスカッションからなるプログラムで、自社が実際に抱える課題に落とし込みながら学びを深めます。全8回のプログラム通じて、最終的には自社に即した実践的な経営計画を策定します。

３.経営者同士の学び

異なる業種の経営者との議論を通じて新たな視点を得ることができます。

４.アーカイブ配信と修了後の伴走支援

講義の復習や社内への展開にご活用できます。修了後も質問や相談ができる環境を整えています。

概要

問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36401/table/51_1_5503cb608cb97e2c85d3387a2f88bbd9.jpg?v=202604210151 ]

名古屋商工会議所 産業振興部 モノづくり・次世代産業グループ 岡崎・杉山

電話：052-223-6750(#) メール：monozukuri@nagoya-cci.or.jp