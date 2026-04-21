辻希美プロデュース「Parsley」から、忙しい毎日に着るたび伝わる”ありがとう”を届ける母の日限定ギフトが登場

Parsley PR事務局

タレント・辻希美プロデュースのライフスタイルブランド「Parsley（パセリ）」は、母の日に向けた特別なギフトセットを販売いたします。

今回ご用意したのは、大切な人へ贈る 着るたび伝わる“ありがとう” をテーマにした「母の日エプロンギフトセット」。

母の日に「ありがとう」を伝えたい気持ちはあるけれど、もらって困るものは贈りたくない。使われないギフトより、“ちゃんと使われるもの”の方が、きっと嬉しい。

忙しい毎日の中で、自分のことはつい後回しにしてしまうお母さんへ。毎日の家事や時間の中で、ふと気持ちを思い出せる贈り物をご用意いたしました。

セットには、Parsleyのエプロンに加え、オリジナルのギフト巾着と、母の日限定のメッセージカードをお付けしています。

着るたびに、贈った想いがそっと伝わる。そんな特別な母の日ギフトです。

・「母の日 エプロンギフトセット」

発売日時：2026年4月24日（金）12:00

配送開始：2026年4月27日（月）より順次発送

■「Parsley」公式オンラインストア URL：

https://parsley-store.com/





■商品概要

■母の日 エプロンギフトセット

【セット内容】

・COTTON GAUZE APRON（コットンガーゼエプロン） 1点

日常に寄り添いながらも、気分が少し上がるデザインと着心地にこだわった一着。6色のカラーバリエーションからお選びいただけます。

・オリジナルギフト巾着 1点

そのまま渡せる、特別感のあるラッピング仕様。

※サンプルのため、実際の商品とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

・母の日限定メッセージカード 1点

感謝の気持ちを添えられる、限定デザイン。

価格：11,490円(税込)

・カラー展開：ダスティピンク / グレー/パウダーブルー/パープル/クリーム/ブラウン（全6色）

・サイズ展開：フリー

・素材：綿

※ギフト巾着は開発中のため、仕様・デザインは変更となる場合がございます。

「Parsley」ブランドコンセプト

仕事や家事や育児。

気がついたら慌ただしく過ぎていく毎日。

最後に自分へのご褒美を買ったのはいつだろう…

日常にちょっとしたこだわりを。

毎日頑張る自分に少しの贅沢を。

食事に添える“パセリ”のように、

生活に彩りを加えるブランド “Parsley”。

■ 「Parsley」公式オンラインストア URL：

https://parsley-store.com/

ブランドプロデューサー・辻希美について

■コメント：

母の日って、ちゃんと気持ちを伝えたいけど、何を贈るかすごく悩みますよね。私自身ももらって困るものより、“ちゃんと使えるもの”の方が嬉しいなって思うタイプです。このエプロンは、毎日の家事の中で自然と手に取れるし、着るたびに「ありがとう」の気持ちを思い出せるのがすごく素敵だなって感じました。

忙しい毎日の中で、自分のことは後回しになりがちなお母さんにとって、こういう“日常に寄り添ってくれる贈り物”ってすごく嬉しいと思います。気負わず使えて、それでいてちゃんと気持ちが伝わる。そんな母の日ギフトとして、ぜひ多くの方に選んでいただけると嬉しいです(ハート)

■ プロフィール：

1987年6月17日生まれ。東京都出身。

2000年、モーニング娘。の第4期メンバーとして選ばれ、デビュー。2004年に同グループを卒業してからはユニット活動を経てソロとして数多くのバラエティ番組に出演。2007年に結婚し、出産・育児の為、休業。現在5児の母親として育児の傍ら、TV・イベントに出演のほかアメブロ＆インスタを日々更新中。YouTube「辻ちゃんネル」では飾らない等身大のリアルな部分が共感を呼んでいる。

※辻のしんにょうの点は1つが正式表記になります。