柏木由紀プロデュースコスメブランド「upink」ベースメイクの完成度を高めるシェーディングパレットとハイライターが新登場！

株式会社Rainmakers

柏木由紀がプロデュースするコスメブランド「upink（ユーピンク）」は、自分好みの影色がつくれるシェーディングパレット「メイクフレームシェーディング」と素肌のようなツヤを仕込むハイライター「ヴェールグロウハイライター」を5月13日（水）より全国発売いたします。

【公式サイト】http://www.upink.jp/

【取り扱い店舗】公式オンラインストア、ロフト、ロフトネットストア、ハンズ、ショップイン、アットコスメ、イオン、ヨドバシカメラ（一部店舗除く）

自然なツヤと自分だけの影色で、肌の立体感をつくる新ベースメイクが登場！

毛穴カバーに特化した「ポアレスフィットプライマー」や、発売からわずか半年でブランドを代表するアイテムにもなっている大人気クッションファンデ「カバー&グロウクッション」など、SNSを中心に高い評価を受けているベースメイクアイテムを展開する「upink」。そんな「upink」から、自然なツヤと陰影で肌の立体感を生み出すシェーディングパレットとハイライターが新発売いたします。

「メイクフレームシェーディング」は、肌トーンや骨格に合わせて、自分好みの影色を調整できるシェーディングパレット。広めのパウダー面で大きな筆でも混ぜやすく、お好みのカラーをブレンドすることで、自分に合った絶妙な色味をつくり出し、自然な立体感を演出します。ブルーベースの方向けの「クールモカ」は、青みのあるブラウンを中心にした3色と、あえてイエローベースの方にもなじむ赤みブラウンを1色セット。イエローベースの方向けの「ウォームココア」は、黄みのあるブラウンを中心とした3色と、ブルーベースの方でも使いやすいグレー寄りのブラウン1色を組み合わせました。それぞれの異なるトーンのカラーを掛け合わせることで、より自分好みの影色をつくれる4色となっています。また、厚さが約1.1cmとポーチに入れやすいサイズ感で、お出かけや旅行時にも持ち運びやすいアイテムです。

「ヴェールグロウハイライター」は、自然なツヤを仕込み、肌に透明感と立体感を演出するクリームハイライター。一番素肌が綺麗に見えるツヤ感（※）を目指し、パールの形や種類の組み合わせを何度も調整。まるでスキンケア直後のような、濡れたツヤ感を演出してくれます。また、クリームタイプでありながらべたつかずサラっとしたテクスチャーで、ベースの仕上げにはもちろん、パウダーの上からやメイク直しにもヨレずにツヤをプラスできるのもポイント。メイクやシーン問わず使える肌なじみのよいニュートラルなベージュカラーは、特に鼻筋に使用することで顔全体の透明感を引き立て、ベースメイクの完成度を高めます。

※メイクアップ効果による

メイクフレームシェーディング 商品情報

リアルな影色で立体感をあやつる

4色シェーディングが新登場！

ユーピンク

メイクフレームシェーディング

全2色 1,430円（税込）

＜COLOR＞

クールモカ

ブルーベースの方におすすめ

ウォームココア

イエローベースの方におすすめ

＜POINT＞

◆カスタム自在な4色の影色

肌トーンや骨格に合わせて4色をブレンドすることで、自然な立体感を演出。

フェイスライン・ノーズシャドウなど、部位ごとに色を使い分けることもできます。

◆色ムラになりにくい、ふんわり発色

濃さの調整がしやすい優しい発色。重ねても不自然にならず、ナチュラルな影に。

◆肌に溶け込む、微細パウダーで毛穴もカバー（※）

粒子が非常に細かく、しっとりなめらかに伸び広がるパウダーを採用。

粉飛びしにくく、しっかりぼかせて毛穴を目立たせません。

※メイクアップ効果による

＜HOW TO USE＞

USE.1

4色すべて混ぜてフェイスラインとあご下の首部分に入れる。

フェイスラインとあご下の首部分に同じ幅で入れるのがポイント。

USE.2

左上のカラーで眉と目のくぼみの影や、下唇の影を入れる。

USE.3

右上と左下のカラーで好きな色を作り、鼻筋の両サイドと鼻の下にV字をイメージして入れる。

鼻筋に入れるとき、目の横には入れないのがポイント。

＜柏木由紀コメント＞

同じトーンで濃さの違う4色を組み合わせることで、自分好みの色を作れるシェーディングを作りました！仕切りが無いのでブラシで混ぜやすく、ノーズシャドウやフェイスラインなど入れる場所に合わせて色を自由に調整できます。ふんわり発色するけど物足りなさを感じない、絶妙な粉質で自然に理想の陰影を入れられます！イエベブルベによって使い分けるだけでなく、ピンクメイクに「クールモカ」、オレンジメイクに「ウォームココア」など、その日のメイクカラーに合わせて使い分けるのもおすすめです！

ヴェールグロウハイライター 商品情報

透明感と立体感を叶える

素肌ツヤを仕込むハイライトが新登場！

ユーピンク

ヴェールグロウハイライター

全1色 1,100円（税込）

＜COLOR＞

ルーセントベージュ

光が溶け込む

ホワイトベージュ

＜POINT＞

◆素肌が綺麗に見える自然なツヤ（※）

内側からにじむような自然なツヤ感（※）。

素肌そのものが美しく見える仕上がりに。

※メイクアップ効果による

◆べたつかないのに、高密着

ひと塗りで肌にしっかり密着。べたつかず、サラッとした仕上がりに。

パウダー前のツヤを仕込むのにはもちろん、仕上げやお直し時のツヤ足しにも使いやすい。

◆3種の美容成分in

カミツレ花エキス、ホホバ種子油、スクワラン（すべて保湿成分）

＜HOW TO USE＞

USE.1

目頭の上下と鼻筋の中心に入れる。

USE.2

唇の上に入れる。

USE.3

頬の高い位置に入れる。

目の下の三角ゾーンにポイントで入れると

くすみ飛ばしに！

＜柏木由紀コメント＞

upink初のクリームタイプのハイライトです！内側から発光しているような、まるで素肌自体が美しくなったように見せる、スキンケア直後のようなツヤ感に仕上げました。クリームらしいみずみずしいツヤ感は残しつつ、塗るとサラっとしたテクスチャーでメイクがヨレないのもポイントです！実はハイライトを入れる位置によって質感を変えるのがメイクのこだわりで、特にこのハイライトを鼻筋に使うと、完成度を格段に引き上げてくれます！

upink（ユーピンク）とは

「upink」は「わたしのための“かわいい”」をコンセプトに2023年4月に誕生。年齢に関わらず、好きなものを身に着け、自分のために可愛くなってほしいという柏木由紀の想いが込められたコスメブランド。アイドルとしてメイクの研究を重ね、YouTubeや美容誌でメイクやコスメについて熱く語る姿が幅広い世代の女性から支持を集めている柏木が“かわいい”を追求したこだわりのアイテムを展開している。

＜ブランド公式SNS＞

Instagram：@upink__official(https://www.instagram.com/upink__official/)

X（旧Twitter）：@upink__official(https://x.com/upink__official)

upinkプロデューサー・柏木由紀プロフィール

1991年7月15日生まれ。鹿児島県出身。

2024年4月30日をもって17年に渡り牽引してきたAKB48を卒業。

”ゆきりん”の愛称で親しまれ、バラエティ番組で見せる飾らないキャラクターが人気。YouTube やファッション・美容誌で大好きなメイクとコスメについて熱く語る姿が幅広い世代の女性から支持を集めており、2022年7月には日本化粧品検定1級を取得。

＜公式SNS＞

Instagram：@yukikashiwagi_official(https://www.instagram.com/yukikashiwagi_official/)

X（旧Twitter）：@Yukiriiiin__K(https://x.com/yukiriiiin__k)

YouTubeチャンネル：@yukirinworld(https://www.youtube.com/channel/UCubbFOa0eUCWQD8sbmQXwOQ)

【会社概要】

社名：株式会社Rainmakers

本社所在地：東京都中央区新富1-8-9+SHIFT GINZA EAST 4F

代表取締役：宇佐美 眞

【ブランドに関するお問い合わせ】

株式会社Rainmakers

お客様お問い合わせ先：0120-500-353