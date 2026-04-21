ワールドトリガー フェスティバル2026　THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店OPEN！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード(本社:東京都品川区,代表取締役:大塚 則和)は、2026年4月27日(月)よりワールドトリガー フェスティバル2026とコラボした、THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店を開催いたします。

今回は、ワールドトリガー フェスティバル2026の描き下ろしを使用したグッズやコラボフードを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=113226

【イベント情報】

イベント名：ワールドトリガー フェスティバル2026 THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店

開催場所：

キッチンカー：東京ドームシティ Hi!EVERYVALLEY １F

カフェスタンド：東京ドームシティ Hi!EVERYVALLEY ２F THEキャラカフェスタンド

開催期間：

キッチンカー ：2026年4月26日(日)

カフェスタンド ：2026年4月27日(月)～2026年5月10日(日)

【コラボメニュー】

【販売商品】

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

ワールドトリガー フェスティバル2026

公式URL：https://www.toei-anim.co.jp/lp/wt/stage_2026/



THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【権利表記】

(C) 葦原大介／集英社・東映アニメーション

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売