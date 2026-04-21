「日米の自動運転ビジネスの展望」と題して、（株）ベンチャークライアント・SOMPOホールディングス（株）木村 将之氏/（株）大和総研 林 正浩氏によるセミナーを2026年5月27日(水)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

日米の自動運転ビジネスの展望

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26285

[講 師]

（株）ベンチャークライアント 代表取締役社長

SOMPOホールディングス（株） 執行役員常務

木村 将之 氏

（株）大和総研 コンサルティング企画部 担当部長

林 正浩 氏

[日 時]

２０２６年５月２７日（水） 午前９時５０分～１２時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞米国を中心とした自動運転動向と戦略的示唆

木村 将之 氏【9：50～10：50】

米自動運転市場はロボタクシーやトラック輸送の分野で年43％超で急拡大し、WaymoやTeslaなどテックジャイアントが覇権を争っています。ロボタクシーが拡大を続け、配送でもスタートアップが大手物流と大型契約を締結。社会実装が着々と進行する中、各社の戦略とビジネスの未来を徹底解説します。

１．自動運転市場の全体像

２．ロボタクシーの動向

３．自動運転トラック（物流）の動向

４．自家用車の自動運転、ADASの動向

５．オープンモデルが与える影響

６．戦略的考察

７．質疑応答

＜２＞我が国における自動運転の近時動向 -実証から実装へ-

林 正浩 氏【11：00～12：00】

我が国における自動運転は「概念実証（PoC）」の段階からビジネスとして自走する「社会実装」のフェーズへの移行が期待されています。

本講義では、自動運転に関わる国内の法規制や技術の近時動向に加え、民間企業の最新事例を解説いたします。補助金依存から脱却し、持続可能な移動サービスを構築するための「稼げる仕組み」とは何か。官公庁の動向や地域活性化の視点を交えつつ人口減少社会の処方箋となる「日本型モデル」を解き明かします。

１．Introduction

２．法規制と制度の進化

３．技術トレンド

４．民間企業におけるケーススタディと新たなビジネスモデル

５．経済効果と地域活性化のリアル

６．将来展望-2030年に向けて

７．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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