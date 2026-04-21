【ディスクユニオン】「オリジナル盤」「帯付」「レア盤」「TOP WANT」中古廃盤・稀少盤を総力出品！全店合計180本超の中古レコード・CDセールを4月25日（土）より開催！

株式会社ディスクユニオン

音楽ソフトの販売・買取を行う株式会社ディスクユニオン（東京都千代田区）は、2026年のゴールデンウィーク期間中、合計180本を超える「ゴールデンウィーク中古廃盤レコード・CDセール」を開催いたします。

本セールでは、各店舗の専門スタッフが厳選した「廃盤レコード」や「稀少CD」を一挙放出。長年探されていたコレクター垂涎の「TOP WANT盤」から、近年需要が高まっている「高音質盤」「近年プレス盤」まで、ディスクユニオンならではの圧倒的なラインナップで展開します。

■ 注目セールのハイライト（一部要約・抜粋）

期待に応える各店各ジャンルのスペシャリティ溢れるセールを連日開催いたします。

各店のセール内容、出品日程カレンダーはウェブサイトに掲載中です。

ロック： 「オリジナル盤」をはじめ、日本が世界に誇る「帯付LP」や稀少な「7インチシングル」を厳選出品。（ROCK in TOKYO、名古屋店 ほか）

ジャズ： BLUE NOTEやUS/EURO廃盤、ヴォーカル、そして近年ウォントが高まっている「和ジャズ」の人気タイトルなど、入手困難なアイテムを特選。（新宿ジャズ館、JazzTOKYO ほか）

ソウル・レアグルーヴ： 一期一会なソウル、レアグルーヴのLPレコード廃盤をご用意。（新宿ソウル・ダンスミュージックショップ ほか）

パンク・ハードコア： 海外HARDCOREの一挙放出や、世界に誇る最強ラインナップの「80's JAPANESE PUNK」など、ロックの歴史を辿るディープな世界を。 （新宿パンクマーケット、名古屋店 ほか）

プログレッシヴ・ロック： UK以外の国を中心に厳選した稀少レコードや、目玉となる「国内テストプレス」など、コレクター必見のプレミアムなアイテムが登場。（新宿プログレッシヴロック館、町田店 ほか）

メタル： 稀少なオリジナル盤や入手困難盤、エクストリーム系からジャパニーズ・メタルの貴重な廃盤までプレミアムに放出。（新宿ヘヴィメタル館、お茶の水ハードロック/ヘヴィメタル館 ほか）

ラテン： 驚愕の「ブラジルEP単体」セールが実現するほか、アジア各国の「レア盤祭り」など、一期一会のアイテムが勢揃い。（新宿ラテン・ブラジル館 ほか）

J-POP・昭和歌謡： ニューロック、シティ・ポップ、国内外で再評価される「平成J-POP」や近年プレスの「レアタイトル」まで、昭和歌謡館のフルパワーで放出。（昭和歌謡館、平成J-POPストア ほか）

ハウス・テクノ： 往年のクラシックから近年注目のミニマル、超稀少なジャングル～ブレイクコアまでスペシャルなラインナップ。（渋谷クラブミュージックショップ、町田店 ほか）

※セール情報は予告なく変更となる場合がございます。各店のセールの詳細、出品内容、最新の情報はウェブサイト、各店ブログにてご確認ください。

特設ページ：https://diskunion.net/shop/ct/portal/news/article/12798

■ ゴールデンウィーク中古セール開催概要

開催期間： 2026年4月25日（土）～5月6日（水・祝）

開催店舗： ディスクユニオン各店（新宿、お茶の水、渋谷、下北沢、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪 ほか）

特設ページ：https://diskunion.net/shop/ct/portal/news/article/12798

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