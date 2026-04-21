ライフイズテック、「Sales Retriever」導入で大手企業の商談件数を2倍に

Sales Retriever株式会社

Sales Retriever株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本 成行、以下「Sales Retriever」）は、ライフイズテック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：水野雄介、以下「ライフイズテック」）のDX事業部において、大手開拓支援AI「Sales Retriever」が導入されたことをお知らせいたします。

本導入により、大手企業のご提案部署/担当者の特定が劇的に改善され、四半期比で商談件数が2倍にまで増加したことをお知らせいたします。

■導入の背景

ライフイズテックは、テクノロジー×教育という分野を軸に、中高生から塾・学校・自治体・企業まであらゆる教育サービスを提供しています。

法人向けに研修サービスを提供するDX事業部では、大手企業の新規開拓において、以下のような課題を抱えていました。

■導入効果

- ご提案部署・担当者の特定に膨大な時間が掛かっていた- 網羅的なアプローチができずに商談件数が伸び悩んでいた(1)AIリサーチによりご提案部署・担当者の特定を劇的に改善

従来のリストサービスでは、実現できなかったご提案部署のピックアップをSales RetrieverのAIリサーチを用いることで、網羅的なピックアップを実現。

これにより、自社研修サービスがお役立ちできる部署・担当者への網羅的なアプローチが実現できるようになりました。

(2)大手企業の商談件数を2倍に

ご提案可能な部署・担当者への網羅的なアプローチが効率よくできるようになったため、商談化率が大幅改善。大手企業の商談件数が四半期比で2倍にまで伸長しています。

▼導入事例インタビュー

ライフイズテックによる「Sales Retriever」導入事例インタビュー記事はこちら(https://www.sales-retriever.jp/cases/lifeistech)からご覧いただけます。

■大手企業開拓支援AI「Sales Retriever」の概要

詳細を見る :https://www.sales-retriever.jp/cases/lifeistech

「Sales Retriever」は、大手企業開拓に特化した部署/人物DBに加え、ターゲット企業のキーパーソンの連絡先や企業課題をリサーチして、課題仮説や提案ドラフトを作成するAIサービスとなっています。

独自に構築したDBをベースとしたリサーチAIによりハルシネーションを大幅に抑えた自社オリジナルの組織攻略図と提案ドラフトを構築することが可能です。

導入企業は、「Sales Retriever」による質の高い企業攻略情報を基に大手企業との商談数を大幅に向上しています。Sales Retriever株式会社は、法人営業領域のDX推進を通じて、日本企業が抱える課題解決に貢献してまいります。

■ライフイズテック株式会社

代表者：代表取締役 水野 雄介

本社所在地 ：東京都港区南麻布2-12-3 南麻布ビル1F

事業内容：

・中高生向けIT・プログラミング教育キャンプ/スクール/イベントの企画・運営

・オンラインプログラミング・情報教育サービスの開発・運営

・自治体・学校・法人向け研修事業の企画・運営

URL：https://life-is-tech.com/

■Sales Retriever株式会社

代表者：代表取締役 松本 成行

本社所在地：東京都千代田区神田和泉町1番地6-16ヤマトビル405

事業内容：営業向け業務支援AIの提供

URL：https://www.sales-retriever.jp/