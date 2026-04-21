Google Classroom 拡張ツール「Suite（スイート）リンク」本日発売

ゼッタリンクス株式会社

教育ICT用ソリューションを開発・提供するゼッタリンクス株式会社（本社：東京都荒川区、代表：山田 邦裕）は、Google Classroom との連携で生徒同士が主体的に学び合う協働的な学習環境を実現できる「Suite（スイート）リンク」を新発売いたしました。

GIGAスクール構想により、教育現場のICT環境整備が進む一方で「限られた予算のなかで、高額な授業支援ソフトの整備をどうするか」という課題に直面されている自治体も多いのではないかと思います。

そこで、すでに多くの学校で利用されている Google Classroom の機能を最大限に活用しながら日本の学校現場で求められる「出席番号順の一覧」や「取組み状況の全体表示」の機能を付加し、なおかつ協働学習で求められる「相互参照」を先生がワンタッチで行うことができる機能を実現しました。

これらの機能はすべて Google Workspace for Education（以下、Google Workspace） の環境の中で実現しており、他のクラウドサービスは一切使用していないため、低価格で提供することができます。

また、他のアプリを使わずに、使い慣れた Google Workspace だけで完結するため、先生は新しい操作を覚える必要がなく、管理者にとっても Google の管理コンソールで利用状況を一元管理できるため、大幅に負担が軽減されます。

これにより、教育予算を圧迫することなく、質の高いインタラクティブな学習環境を提供することが可能になり、生徒中心の学びを実現するためのリソースをより効果的に配分できるようになります。

Suiteリンクの特長

ゼッタリンクス｜【新機能】Google Classroom と Suiteリンクで「つながる」授業へ- 日本の学校現場で求められる出席番号順の一覧や取組み状況の全体表示を実現Google Classroom で配信した課題は、自動的に出席番号順に整列して表示されます。また、ギャラリー表示でクラス全体の取り組み状況を一目で把握・比較することができます。Suiteリンク｜日本の学校現場で求められる出席番号順の一覧や取組み状況の全体表示を実現- ワンタッチで「相互参照」を実行

先生が協働学習を行いたいタイミングで、ワンタッチで生徒同士が相互参照できる「共有リンク」をクラス全員に配信できます。自動的に閲覧権限が設定されるため、他の児童生徒の課題を誤って編集・削除してしまう心配がなく、安心して友達の多様な意見に触れながら考えを広げることができます。

Suiteリンク｜ワンタッチで「相互参照」を実行- ワークシートの内容を項目ごとに一覧表示

児童生徒がワークシートに入力した記述内容を項目ごとに一覧表示し、クラス全体を俯瞰して確認できます。普段から使いなれている Google ドキュメント(TM) や Google スライド(TM) に「入力枠」の設定を行うと、自動的に入力枠の内容が集計されて一覧表示されます。これにより、意見の傾向やユニークな回答をリアルタイムで見つけることができます。

Suiteリンク｜ワークシートの内容を項目ごとに一覧表示- Google スプレッドシート(TM) 出力と生成AI（Google NotebookLM・Gemini(TM)）連携による高度なデータ活用

一覧表示された内容は、出席番号が付与された状態で Google スプレッドシートに出力可能です。このデータは、NotebookLM や Gemini などの生成AIと連携させることで、一人ひとりの記述に基づいた評価案の作成や、クラス全体の傾向分析など、高度なデータ活用が手軽に行えます。

- Google 環境で全て完結する安心のセキュリティと一元管理

Suiteリンクは Google Classroom の環境の中で動作するため、全てのファイルは高度なセキュリティ対策が施された Google ドライブ(TM) の中に保存されます。また、Google の管理コンソールで利用状況を一目で把握でき、一元管理が可能です。他のクラウドサービスを使用していないため、管理者にとっても負担が大きく軽減されるとともに、低コストでのサービス提供を実現しています。

SuiteリンクはiPadでも利用可能です

Suiteリンク｜Google 環境で全て完結する安心のセキュリティと一元管理

先生・児童生徒どちらもiPadを使用している場合でも、Suiteリンクの全ての機能が利用できます。

Suiteリンク｜iPadでもご利用いただけます【製品情報】- 製品名： Suiteリンク（スイートリンク）- 製品ページ：https://suite.zettalinx.co.jp/products/edu/link/- 紹介動画：https://vimeo.com/1096488816- 対応プラットフォーム： Google Workspace for Education（Google Classroom）- 主な機能：・一括共有設定（相互参照・他者参照）・出席番号順/ステータス順並べ替え・課題の入力内容を一覧表示・スプレッドシートへ書き出し

※表示・共有機能は、Google スライド、Google ドキュメント、Google スプレッドシートに対応※ Google スプレッドシートへの書き出しは Google スライド、Google ドキュメント が対象。

【価格】

1ライセンスにつき 年間500円（税別）

※お一人様あたりの年間利用料となります。

【動作環境】

Google Workspace をご利用可能なシステム要件を満たしていること

対応OS：Chrome OS 、iPad、Windows 11

対応ブラウザ：Google Chrome（最新版）、Safari（最新版）

画面サイズ：10.5インチ以上（解像度 1366×768 以上）

・Suiteツール、Suiteリンク はゼッタリンクス株式会社の商標または登録商標です。

・Google ドキュメント、Google スライド、Google スプレッドシート、Google ドライブ、および Geminiは、

Google LLC の商標です。

・その他記載されている法人名、団体および製品名は、各社の登録商標または商標です。

・製品の画像、機能名等は開発中のものおよびイメージ画像を含みます。

■ 5月開催「EDIX東京」にて最新デモを体験可能

Suiteリンク

2026年5月13日(水)～15日(金)開催の「EDIX東京」にて、実機デモを初公開します。

「安全・簡単な学び合いをどう実現するか」といった、自治体・学校関係者様のご相談も承ります。

ゼッタリンクス｜数年ぶりに単独でのEDIXに自社ブースを構え、導入校によるセミナーなど、見どころ満載でご紹介！

会場： 東京ビッグサイト 東2ホール「学び環境づくり」エリア内［小間番号 12-13］

詳細： https://www.zettalinx.co.jp/product_news/edix2026/

ゼッタリンクス株式会社について

「学びの力で笑顔あふれる未来を創る」をビジョンに掲げ、教育用ICTソリューションを開発・提供しています。現在、SNSで展示会情報や製品アップデートを発信中。また、Instagramでは授業に役立つヒントを紹介しています。今後、先生方の声を反映させたウェビナーも開催予定です。ぜひ情報をご確認ください。

▶ Facebook @zettalinx

https://www.facebook.com/zettalinx

▶ Instagram @kodomosuite

https://www.instagram.com/kodomosuite/

【会社概要】

社名：ゼッタリンクス株式会社

本社所在地：〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-14-4 KYビル5/6階

代表取締役：山田 邦裕

事業内容： 教育ICTソリューションの開発、販売

設立： 2011年7月

ホームページ：https://www.zettalinx.co.jp