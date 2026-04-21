「スマホ難民」をゼロへ。スカイセブンモバイル大宮店が、過去の滞納等で契約困難な方を対象とした「生活再建支援プロジェクト」を大宮エリアで本格始動。

カルブレイスペルリ株式会社

「スカイセブンモバイル大宮店（埼玉県さいたま市、店長：瓜田）は、携帯電話の契約ができず生活に支障をきたしている、いわゆる『スマホ難民』の解消を目指し、大宮エリアでの相談・契約サポート体制を強化いたします。独自の審査基準により、過去に通信料金の滞納がある方や、クレジットカードをお持ちでない方でも本人名義での即日契約が可能です。」

なぜ今、この活動が必要なのか（社会的背景） 「現在、仕事探しや住居の契約、行政手続きに至るまで『本人名義の携帯電話』は必須のインフラです。しかし、過去の不注意による未払いや厳しい審査により、通信手段を断たれた人々が社会復帰を妨げられている現状があります。当店では『誰もが通信の権利を持てる社会』を目指します。」

スカイセブンモバイル大宮店の3つの特徴

独自の審査基準： 大手キャリアで断られた方でも、本人確認書類と銀行口座があれば契約可能。

安心のドコモ回線： 格安SIMながら、日本全国で繋がる安定した通信品質。

対面での丁寧なサポート： 大宮駅から徒歩圏内で、操作や手続きの不安を直接解消。

来店予約・お問い合わせについて 「現在、スムーズなご案内のため事前予約を推奨しております。以下のリンクより24時間受付中です。」 今すぐ来店予約はこちら(https://skyseben-mobile-oomiya.com/oomiya-contact)