株式会社ナレッジセンス

株式会社ナレッジセンスは、法人向けAIエージェントサービス「ChatSense（チャットセンス）」を提供しております。この度、GmailおよびOutlookとの連携機能において、返信メールの下書き作成に対応したことをお知らせいたします。

大企業向けエージェント基盤「ChatSense」、メール連携機能を強化

本機能について、ご質問等はお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://chatsense.jp/?utm_source=302&utm_medium=prtimes(https://chatsense.jp/?utm_source=302&utm_medium=prtimes)

■ 背景 ― メール連携を活用した業務効率化のニーズに応える

ChatGPTをはじめとする生成AIは、業務効率化を目的に多くの企業で導入が進んでいます。ナレッジセンスの提供する「ChatSense」においても、セキュリティなど法人向けの強みが注目され、東証プライム上場企業を含む大手企業、500社以上に導入されています。

ChatSenseではこれまでも、GmailおよびOutlookと連携した新規メール作成機能を提供してきました。AIが文章を生成し、そのままメールソフトへ書き込むことができるため、メール作成業務の効率化に貢献してきました。

一方で、「既存スレッドへの返信」のシーンでは、文脈を踏まえた返信文の下書きを自動生成できないという課題がありました。顧客からの問い合わせや社内の連絡への返信など、実務において返信メールを書く機会は非常に多く、このニーズに応える機能が求められていました。

2026年4月21日より、GmailおよびOutlookとの連携において、返信メールの下書き作成にも対応いたしました。

■ メール連携強化の特徴

ChatSenseのGmail・Outlook連携機能で返信下書き作成をご利用いただくには、対象のメールスレッドを指定した上でAIによる返信文生成を依頼するだけで、そのままメールソフトへ下書きとして書き込まれます。

1. 返信メールの下書きを自動生成

ChatSenseのAIが、受信したメールの内容を読み取り、文脈に合わせた返信文の下書きを自動的に生成します。返信文の方向性を指示するだけで、書式の整った文章が生成され、メール作成の手間を大幅に削減できます。

2. GmailとOutlookの両方に対応

ChatSenseが連携しているGmailおよびMicrosoft Outlookのいずれでも、返信下書き作成機能をご利用いただけます。普段お使いのメールクライアントをそのままご活用いただけます。

3. 生成した下書きをそのまま送信

AIが生成した返信文は、ChatSense上で確認・編集のうえ、対象のメールスレッドに返信下書きとして書き込まれます。内容を確認して送信するだけで、返信業務をスムーズに完結できます。

本日中に、全てのビジネスプラン以上のユーザーに公開いたします。

https://chatsense.jp/

■ 法人向けAIエージェントサービス「ChatSense（チャットセンス）」とは

ChatSenseは、法人向けに特化したAIエージェントサービスです。セキュリティと利便性を両立しながら、GPTをはじめとする最新の生成AIモデルを業務に活用できる環境を提供しています。

1. チャット内容をAIの学習から守る機能

エンタープライズプラン、ビジネスプラン、無料のスタータープラン、全てで利用可能な共通の機能です。

2. プロンプトを社内共有できる機能など、豊富な独自機能

通常のChatGPTには見られない法人契約向けの機能が特徴です。メンバーの一括管理機能、フォルダ&ドラッグ整理機能など、日々アップデートを重ねており、そのほとんどが、無料プランであっても適用されています。

3. ChatSenseは初期費用が無料、最低利用期間の縛りがない

「使ってみないとわからない」という法人のみなさまの気持ちに応えるため、導入のハードルをなるべく下げ、無料で利用可能な範囲を大きく広げています。

ChatGPTの法人契約のメリットについてはこちらもご覧ください。

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-business-plan

■ ナレッジセンスについて

ナレッジセンスは、法人のDXを加速し、あらゆる社員の生産性を向上させるため、法人向けChatGPTサービス「ChatSense」・事業コンサルティングを提供しています。ChatSenseだけでなく、生成AIに関する複数のサービスをリリースし、グローバルのユーザーに提供している実績がございます。ナレッジセンスでは、生成AIを活用して社員の業務効率を加速したい企業からのご相談をお待ちしております。

https://knowledgesense.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社ナレッジセンス

本社：東京都港区六本木七丁目18番18号 住友不動産六本木通ビル2階

代表者：代表取締役CEO 門脇 敦司

設立：2019年4月10日

事業内容：「ChatSense」および生成AIテストサービス「Ozone」などの企画・運営 / 生成AIを活用したDX戦略コンサルティング / 社内外向けのソリューション開発

文字起こし

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-transcribe

AIエージェント

https://chatsense.jp/blog/chatgpt-ai-agent

社内データを活用した法人向けRAG

https://chatsense.jp/function/rag-chatbot-service