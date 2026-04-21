グローバルセンスとは？世界で結果を出すための考え方を学ぶ講座を公開｜インサイトアカデミー

インサイトアカデミー株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PIo5uF-k7Kw ]

グローバル人材育成・研修事業を展開するインサイトアカデミー株式会社（本社：東京都港区新橋、代表：金 珍燮）は、異文化環境で成果を出すために必要な考え方を学ぶ講座「グローバルセンス」のサマリー動画を公開しました。

グローバルビジネスの現場で求められる価値観や行動特性への理解を、実務に結びつけて学べる講座です。

時間感覚や謝罪、謙虚さ、プライドと尊厳などに対する認識の違いを理解し、外国人と対等に関わりながら成果を上げるためのグローバルセンスを養います。

海外駐在員や、グローバル環境での活躍を目指す方に役立つ内容です。

本サマリー動画は、会員登録不要でどなたでも無料で視聴いただけます。

世界で結果を出すための「グローバルセンス」講座の概要

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/136

日本人にとって「グローバルセンス」を身につける出発点は、「変な奴」「尖った人」に仲間入りすることと講師は説いています。日本企業に勤めている方から見ると、一緒に働く大半の外国人は自分の考えや意見をはっきり表現する習慣があるため、「変な奴」か「尖った人」になります。しかし、世界に出て日本人のものの見方や考え方のままでいると、逆に外国人から自分の考えや意見をはっきり言わない「変な奴」と思われてしまう可能性があります。



20年以上世界で働く日本人の行動を観察してきた講師が、日本人が世界で取り入れるべき「グローバルセンス」のエッセンスを抽出し、本コースで紹介しています。具体的には、「時間感覚」の違い、グローバル感覚の「謝罪」と「謙虚さ」、外国人が大切にしている「プライド」と「尊厳」等、日本人が外国人とのコミュニケーションで注意すべき点を紹介し、その対処方法まで解説しています。



本コースで外国人の感性や考え方そして行動のエッセンスを取り入れることで、外国人と対等かつ近距離でコミュニケーションでき、お互いの理解と共感からスムーズに仕事をすることが可能となります。海外赴任中、海外赴任予定の方はもちろん、日常的に外国人と業務に取り組んでいる方、外国人とのコミュニケーションに悩んでいる方にもぜひ視聴頂きたいコースです。



ご視聴にあたっては、「自己認識」をご視聴のうえ、

フェーズI「自己表現」からフェーズＶ「マネジメント」へと視聴を進めることをお勧め致します。



・「自己認識」

https://insighta.jp/set/79



・フェーズI「自己表現」

https://insighta.jp/set/135?fcid=4



・フェーズII「外国語対応」

https://insighta.jp/set/146?fcid=4



・フェーズIII「グローバルセンス」

https://insighta.jp/set/136?fcid=4



・フェーズIV「リーダーシップ」

https://insighta.jp/set/137?fcid=4



・フェーズＶ「マネジメント」

https://insighta.jp/set/138?fcid=4

講座構成

EP1：グローバルセンスを磨くには？



EP2：「変な奴・尖った人」に仲間入りする



EP3： 皆がやらないからやる



EP4：「皆がやらないからやる」5つの実話



EP5： 「時間を大切にする」とは？



EP6： 「待つ」ための技を身に付ける



EP7： 「時間」よりも「成果・結果」



EP8： 「とりあえず」謝らない



EP9： グローバル感覚の「謙虚さ」



EP10：「プライド」と「尊厳」



EP11：変な奴に仲間入り！グローバルセンスを身に付けて世界で結果を出せ

講師紹介

サマリー動画を見る :https://insighta.jp/set/136

篠崎 正芳（しのざき まさよし）

元 マーサージャパン取締役

現 J&G HR アドバイザリー代表取締役

マーサージャパン取締役兼グローバル人事戦略コンサルティング代表などを経て現職。

多文化度の高い「現場」で、マネジメント実務や人の思考と行動に「実変化」を起こすことにコミット。

《異文化マネジメント力》シリーズとは

対象国でビジネスを成功に導くには、対象国の人々（部下・同僚・上司・取引先・提携先など）と連携を図り、シナジーを生み出していかなければなりません。

対象国の人々とどのように信頼関係を構築していけばよいかを理解し、実践していくことが求められます。

INSIGHT ACADEMYでは各国と日本でのマネジメント経験が豊富な講師陣による体系的な解説を通じて、異文化マネジメント力を鍛えます。

グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」とは

インサイトアカデミーは、グローバル人材育成特化型「INSIGHT ACADEMY Eラーニング」を提供し、大手上場企業200社以上、10,000名以上のグローバル人材育成を手掛けているグローバル人材育成の専門カンパニーです。

約11,000名の海外ビジネス専門家の知見を集約し、グローバルビジネスで必要となるスキル・マインド・応用力を体系的に強化できるグローバル人材育成専門のプログラム（１.グローバルマインド、２.異文化マネジメント力、３.経営知識、４.海外ビジネス環境理解、５.実務言語力、６.実戦適用力）が、「INSIGHT ACADEMY」の最大の特徴です。

また、「国別に」カスタマイズした研修プログラムを設計することが可能です。

■無料トライアル受付中！

ご担当者様向けに、160講座以上をすべてご視聴いただける「Eラーニングの2週間無料トライアル」をご用意しております。

この機会に、ぜひお試しください！

会社概要

無料トライアルを申し込む :https://client.insighta.co.jp/trialインサイトアカデミー株式会社

本社：〒105-0004 東京都港区新橋1-12-9 新橋プレイス7F

代表取締役：金 珍燮

設立：2019年12月1日

資本金：9500万円

会社サイトURL：https://client.insighta.co.jp/

事業内容：グローバル人材育成・研修業

‐ INSIGHT ACADEMY「Eラーニング」：https://client.insighta.co.jp/service/e-learning

‐ INSIGHT ACADEMY「研修」：https://client.insighta.co.jp/service/interactive_training

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