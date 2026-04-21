失敗を入力すると「時効」が届く。AI時代の新感覚アプリ『TYP0S RECEIPT』4月21日配信開始

株式会社Remoi

株式会社Remoi（本社：東京都北区、代表：堀井 拓斗）は、2026年4月21日（火）、失敗を入力するとAIがツッコミと称号を添えて「時効レシート」を発行するアプリ『TYP0S RECEIPT（タイポス レシート）』を、iOS・Androidで同時配信開始いたします。成功だけが可視化されるSNS時代と、AIが完璧な成果物を生成する時代。その狭間で、「失敗できること自体が人間である証明」という価値観を提案する新しいアプリです。

フィーチャーグラフィック

失敗を隠す時代に、失敗を「発行」する

SNSのタイムラインには成功報告が並びます。仕事の成果、旅行の写真、理想の暮らし。

フィルターを通した人生の断片だけが共有され、失敗した日はそっとアプリを閉じるしかありません。

一方で、生成AIの進化は別の変化をもたらしました。文章も画像もコードも、AIに任せれば失敗なく完成する。誰もが同じ水準の成果物を出せる時代に、人と人の違いは何で決まるのか。

私たちは「失敗」だと考えました。

AIには絶対にできない、不格好で、具体的で、その人にしかありえない失敗。それは「自分の足で動いた証拠」であり、この時代における人間の輪郭そのものです。

TYP0S RECEIPTは、その失敗を隠すのではなく、レシートとして発行するアプリです。

アプリで実際に生成されるレシート

TYP0S RECEIPTの仕組み

使い方は3ステップです。

１. 今日の失敗を書く

「取引先の名前を間違えたまま会議を終えた」

「3日連続で同じコンビニ弁当を買った」--大きな失敗でも、小さな失敗でも構いません。

２. AIがツッコミと称号を返す

共感でも説教でもなく、思わず笑えるツッコミ。そして、その失敗を象徴する称号が届きます。

３. 「時効レシート」が発行される

日付、被害想定額、そして「\0 時効成立」の印字。紙のレシートのように、今日も動いた証拠が手元に残ります。

好きなSNSにシェアして失敗で繋がれる

「成長」を強要しない設計思想

世の中の失敗に関するサービスは、ほぼすべてが「失敗を学びに変える」と言います。振り返りを促し、教訓を引き出し、次に活かすことを求めます。

TYP0Sでは、失敗を成長の材料にする必要はありません。「今日こんな失敗したんだ」「俺もだよ」と笑って交換する。それだけで十分です。AIは裏方に徹し、ユーザーを評価しません。ただ、ちょうどいい距離感のツッコミを入れて、レシートを発行するだけです。

「再会」「人生の記録」そして「失敗」--Remoiが向き合い続けるもの

株式会社Remoiは、2025年の創業以来、一貫して「人間の泥臭い部分にテクノロジーで光を当てる」ことに取り組んできました。

疎遠になった友人との再接続アプリ『Remoi』。大切な人の人生を一冊の本にするサービス『kotory』。そして今回、人が隠してしまう「失敗」に価値を与える『TYP0S RECEIPT』。

3つのプロダクトに共通するのは、AIが人間を「正しく」「効率的に」する流れの、逆を行くという姿勢です。不完全であること、非効率であること、泥臭いこと。それを否定せず、テクノロジーの力で肯定する。TYP0S RECEIPTは、その思想の最新作です。

代表コメント

AIが何でもやってくれる時代に、わざわざ自分で動いて、失敗して、それを笑える人間がいちばん強い。TYP0Sは、たくさん失敗して自分の感覚で掴んでいく文化を作るための実験です。

Remoiでは『疎遠』に、kotoryでは『忘れられる人生』に向き合ってきました。どれも、効率や正しさの陰に隠れてしまうものです。TYP0Sで向き合うのは『失敗』。人間のいちばん泥臭い部分に、いちばん価値がある。それを証明したいと思っています。

アプリという形にはこだわっていません。TYP0S NIGHTのようなリアルの場も含めて、失敗の文化を変えていきます」

アプリ情報

アプリ名 | TYP0S RECEIPT（タイポス レシート） |

タグライン | あなたの失敗に、時効を。 |

配信開始日 | 2026年4月21日（火） |

対応 | iOS / Android |

価格 | 無料 |

公式サイト | https://typos.jp |

App Store | https://apps.apple.com/app/id6761292169 |

Google Play | https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.remoi.typos |

※ストアリンクは配信開始後（4月21日 11:00～）よりアクセス可能です

会社概要

会社名 | 株式会社Remoi |

代表者 | 代表取締役 堀井 拓斗 |

所在地 | 東京都北区赤羽1丁目59-8 ヒノデビル4階 |

設立 | 2025年4月 |

事業内容 | 再会アプリ「Remoi」、パーソナライズブックサービス「kotory」、失敗レシートアプリ「TYP0S RECEIPT」の開発・運営 |