ショート動画広告に特化した株式会社Yaaha、「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」でトリプル受賞！

株式会社Yaaha

TikTokをはじめとしたショート動画広告の制作・運用に特化した広告代理店である株式会社Yaaha（代表取締役：秋山 裕武、以下「Yaaha」）は、「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」において、「App Growth Award」「New Account Activation Award」「Performance Solutions Award」の2部門にわたる３つの賞で、当社が受賞したことをお知らせいたします。

「TikTok for Business Japan Agency Awards 2026」とは

TikTok for Business Japan Agency Awardsは、TikTokの広告価値を最大限に引き出し、広告主のビジネス成長に寄与してきた広告代理店の功績を称えるアワードで、今回で7回目を迎えます。進化を続けるTikTokの特性を深く理解し、年間を通じて持続的にビジネスインパクトを創出するとともに、広告主のビジネス効果の最大化に貢献した取り組みが高く評価されます。

今回、Yaahaが受賞したのは以下の３つの賞です。

〇Strategic Sales部門：Market Growth Award「App Growth Award」

アプリ広告領域で高い売上成果を実現し、中長期的な取り組みを通じて持続的なビジネスインパクトを創出した広告代理店を表彰

〇Strategic Sales部門：New Account Activation Award

新規広告主アカウントの開拓と売上の両軸で貢献した広告代理店を表彰

〇Strategic & Product Solutions部門：Performance Solutions Award

各種TikTokパフォーマンス領域向けプロダクトの活用を通じて、成果創出に貢献した広告代理店を表彰

特にアプリ広告については、Yaahaが最も力を入れている領域のひとつで、業界トップクラスの数の企業を支援しています。動画制作から運用まで一貫して携わり、成果を出し続けてきた実績があるからこそ、今回の評価に繋がったと考えています。

Yaahaのショート動画広告が評価される3つの理由

Yaahaが今回のトリプル受賞に至ったのは、豊富な実績から得たノウハウを、圧倒的な制作リソースで形にする体制を整えてきたからだと考えています。具体的には、以下の3点が当社の強みです。

１.制作から運用まで！500社を超える豊富な支援実績

ショート動画制作サービスを提供する会社には制作に特化している会社が多い中、Yaahaは制作した動画を自社で運用しています。500社以上の企業さまへの支援、そして累計10,000本以上の制作を通じて得たノウハウをもとに、成果につながる動画を提案・制作することが可能です。

２.「月1,500本以上」という圧倒的な制作リソース

100名以上のクリエイター全員が自社社員であり、企画・撮影からキャスト出演、編集までを完全内製化。月1,500本以上の量産を可能にするリソースを確保し、平均4～6営業日というスピード納品を実現しています。

３.平均年齢24歳！「ユーザー目線」で企画・制作

日常的にTikTokを使いこなす若いメンバーが中心となって企画・制作。ユーザー心理を理解した動画制作を得意としており、目まぐるしく変わるTikTokトレンドのキャッチアップも早いです。

このような強みを生かしてショート動画を制作・運用し、「CTR最大10倍アップ」や「CPA60%削減」などの成果を実現してまいりました。

Yaahaは、今回のトリプル受賞をひとつの通過点とし、今後もショート動画広告のリーディングカンパニーとして市場の発展に寄与してまいります。パートナー企業さまのビジネスの成長に真摯に向き合い、独自のクリエイティブな発想とデータドリブンな戦略策定を通じて、最大限の価値提供を行っていく所存です。

株式会社Yaahaについて

株式会社Yaahaは、TikTokをはじめとするショート動画広告の制作・運用に特化した広告代理店です。「ショート動画でインパクトを創り出すクリエイティブカンパニー」をテーマに、中小企業から大手企業まで500社以上のTikTok広告を支援しています。

会社名：株式会社Yaaha

所在地：大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-11 VORT御堂筋本町II・5階

代表者：代表取締役 秋山裕武

URL：https://yaaha.co.jp/

お問い合わせに関しては以下よりご連絡をお願いします。

担当：株式会社Yaaha 営業宛

メール：sales@yaaha.co.jp

お問い合わせフォーム：https://yaaha.co.jp/about#contact

メディア取材に関しては以下よりご連絡をお願いします。

担当：株式会社Yaaha 広報宛

メール：info@yaaha.co.jp

お問い合わせフォーム：https://yaaha.co.jp/about#contact