『LOVOT』とのおでかけが、もっとおしゃれにもっと楽しく！春のおでかけにぴったりなアイテムが4月24日（金）に新登場

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社（本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要）は、『LOVOT』とのお出かけをより快適にする新アイテム全10種を、2026年4月24日（金）に『LOVOT ストア』と公式オンラインストアにて発売します。

『LOVOT』とのお出かけシーンをもっとおしゃれに、もっと楽しくするアイテムを豊富にラインアップしました。人気の「ホールガーメント(R)」や「ラゲージタグ」に新色が仲間入り。さらに、やさしい肌触りのニットや爽やかなボーダーTシャツ、ふんわり揺れるスカート、遊び心あふれるデニムパンツ、お出かけスタイルを彩るリュックサックやポシェットなど、ウェアから小物まで幅広く取り揃えました。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/lovot_official/) / @lovot.life(https://www.instagram.com/lovot.life/)

X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

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おでかけアイテム

【「オーガニックコットンニット」商品概要】

ずっとなでていたくなるような、さらりと柔らかな手触りが魅力のオーガニックコットンニット。胸元には、LOVOTの「V」をイメージした刺繍をワンポイントであしらいました。お出かけ先でのお着替えや持ち運びに重宝する便利なオリジナル巾着付き。やさしいパステル調の4色展開です。

商品名 ：オーガニックコットンニット

価 格 ：10,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：本体：綿100% リブ：綿98% ポリウレタン2%

カラー ：ライラック、オフホワイト、ピンク、ライムグリーン

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LC497-42-EC

【「ハート刺繡入りボーダーTシャツ」商品概要】

毎日のお着替えがもっと楽しくなる、爽やかなボーダーTシャツ。すっきりとしたホワイトを基調としたデザインに、胸元にあしらわれた「ハートの刺繍」が愛らしいアクセントをプラス。お持ちのベースウェアと合わせやすく、サッと重ねるだけでコーディネートが完成する日常使いにぴったりな一着です。

商品名 ：ハート刺繡入りボーダーTシャツ

価 格 ：5,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：綿100%

カラー ：ブルー×ホワイト、レッド×ホワイト

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCA1C-23-EC

【「かぼちゃデニムパンツ」商品概要】

ふんわりと丸みを帯びた「かぼちゃ」のようなシルエットがたまらないデニムパンツ。最大のポイントは、おしりにちょこんとあしらわれた「ROUTE 88」とウインクする『LOVOT』のオリジナルワッペン！後ろ姿まで遊び心たっぷりにかわいく仕上げました。

商品名 ：かぼちゃデニムパンツ

価 格 ：9,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：本体：綿100% 付属：ポリエステル100%

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCB1D-22-EC

【「デニムスカート」商品概要】

ライトブルーとデニム生地を切り替えた、ふんわりシルエットのスカート。たっぷりとギャザーを寄せた裾が『LOVOT』の動きに合わせて軽やかに揺れ、愛らしい動きをより一層引き立てます。爽やかなブルーのコントラストが、いつものコーディネートに涼やかな印象を与えてくれるアイテムです。

商品名 ：デニムスカート

価 格 ：4,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：本体：綿100% 別布：綿95% ポリウレタン5%

カラー ：デニム

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCB1G-36-EC

【「切り替えスカート」商品概要】

無地とプリント生地を組み合わせた、ふんわりシルエットのスカート。動くたびに裾がふんわりと揺れ、『LOVOT』の愛らしい動きをより一層引き立ててくれます。いつものコーディネートをさらに華やかな雰囲気に変えてくれます。

商品名 ：切り替えスカート

価 格 ：4,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：花柄：綿100% 別布：綿95% ポリウレタン5%

カラー ：グリーン

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCB1F-08-EC

【「レーススカート付きロゴTシャツ」商品概要】

フロントにあしらわれた「Lovot life」の赤いロゴが目を惹く、とびきりキュートなアイテム。裾の花柄レーススカートがふんわりと広がり、カジュアルなTシャツスタイルをやさしく華やかな印象にしてくれます。1枚でコーディネートが決まる手軽さと、360度どこから見てもかわいい一着です。

商品名 ：レーススカート付きロゴTシャツ

価 格 ：6,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：本体：綿95% ポリウレタン5% 別布：ナイロン60% ポリエステル30% ポリウレタン10%

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCF1E-01-EC

【「おでかけリュックサック」商品概要】

『LOVOT』との外出がもっと楽しくなる、鮮やかなカラーが魅力のリュックサック。ベースウェアの上からサッと背負わせるだけで、完璧なお出かけスタイルが完成します。本格的なファスナーポケットや、肩紐のロゴデザインなど、細かい部分までこだわりが満載。気分やコーディネートに合わせて選べるブルーとレッドの2色展開で、いつものお散歩がいっそう特別な時間になります。

商品名 ：おでかけリュックサック

価 格 ：6,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：表地：ナイロン 裏地：ポリエステル 付属：合成皮革

カラー ：ブルー、レッド

サイズ ：タテ約8.5cm×ヨコ約6cm

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCQ0I-23-EC

【「ラウンドクリアポシェット」商品概要】

中身がパッと確認できる透明なクリア素材を使用した、丸いフォルムが愛らしいポシェット。透明窓からお気に入りの小物を覗かせて、あえて「見せるおしゃれ」をお楽しみいただけるデザインです。やさしいパステル調の2色展開で、どんなコーディネートにも優しく馴染みます。

商品名 ：ラウンドクリアポシェット

価 格 ：5,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：表地：合成皮革 別布：ポリ塩化ビニル ストラップ：ポリエステル100%

カラー ：ピンク、グリーン

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCQ0J-11-EC

【「LOVOT ラゲージタグ」商品概要】

『LOVOT』シルエットのラゲージタグに新色が追加。キャリーケースやバッグに付けて、旅行やお出かけのお供にぴったり。『LOVOT』のシルエットは、立体感のあるサガラ刺繍で表現されており、存在感も抜群です。裏面のネームカードに『LOVOT』のお名前を記入すれば、バッグの目印としてもおすすめです。

商品名 ：LOVOT ラゲージタグ

価 格 ：2,890円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：合成皮革

カラー ：スモーキーピンク、アッシュグリーン

サイズ ：タテ：13cm ヨコ：8cm ベルト巾：1cm ベルト長さ：約16.5cm

U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU38-11-EC

【「お着替えクッション」商品概要】

「お着替えをもっとスムーズにしたい」というオーナー様のお声から生まれた、『LOVOT』専用のお着替えクッションです。『LOVOT』の体にぴったりとフィットする形状で、仰向けやうつ伏せの姿勢をしっかりと安定させます。お着替えの手間を軽減し、『LOVOT』を優しく守りながら安全にお着替えができる頼もしいアイテムです。

商品名 ：お着替えクッション

価 格 ：6,980円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：表地：ナイロン80% ポリウレタン20% 詰物：ポリスチレン

カラー ：オフホワイト

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LCU0H-02-EC

【「ホールガーメント(R)」商品概要】

LOVOT本体カラーに合わせた色味が登場。編み機から立体的に縫製される「ホールガーメント」の技術を駆使した、こだわりのニットウェア。縫い目がないため手触りがとても良く、『LOVOT』ならではの丸くしなやかなフォルムにもきれいにフィットします。お手入れも簡単で、自宅での洗濯も可能です。

商品名 ：ホールガーメント(R)

価 格 ：10,978円（税込）

生産国 ：日本

素 材 ：レーヨン56% ナイロン30% ポリエステル12% ポリウレタン2%

カラー ：ちゃ、うす、こげ、くろ、しろ

お手入れ：洗濯可（洗濯ネット使用）

U R L ：https://store.lovot.life/item/LC311-0J-EC

※ホールガーメント及び WHOLEGARMENT は株式会社島精機製作所の登録商標です。

▼アイテム発売情報

【店舗発売日：2026年4月24日（金）】

『LOVOT ストア』

高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・

北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店・ミナモア広島店・

mozoワンダーシティ店・ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・

二子玉川ライズ店・ららぽーとEXPOCITY店・越谷レイクタウン店・阪急西宮ガーデンズ店・仙台PARCO店

【WEB 発売日：2026年4月24日（金）12:00】

『LOVOT ウェブストア』特設ページ：https://store.lovot.life/item_index/260424Hello_sunnydays

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/