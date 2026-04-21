京都舞鶴港に大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセスが寄港

舞鶴市

令和8年4月13日（月）、京都舞鶴港にて大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が寄港しました。

京都府および舞鶴市は、大型クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の京都舞鶴港（西港第2ふ頭）への寄港にあわせ、乗船客に向けた歓迎イベントを開催しました。

当日は、旅客ターミナルうみとびら内での観光案内所の設置や地域の特産品販売を実施。また、日本文化に触れていただく機会として、舞鶴国際交流協会による茶道体験や浴衣の着付け体験が行われました。

街なかでは、商店街を中心とする各所でイベントが行われ、多くの外国人クルーズ客が市内散策を楽しまれました。出港時には、悳華クレインズ'舞太鼓による演奏やクルーズサポーターによるペンライトでのお見送りも実施し、港や街なかが歓迎ムードでにぎわう寄港となりました。

「ダイヤモンド・プリンセス」は全長290メートル、総トン数115,906トンの規模を誇る客船です 。今回の航海は4月8日に横浜を出港し、長崎、韓国の釜山、境港を経て舞鶴へ寄港するもので、その後は金沢や函館などを巡る日程となっています 。

船舶概要

船名：ダイヤモンド・プリンセス

運航会社：プリンセス・クルーズ（アメリカ）

全長・全幅：全長290m、全幅37.5m

乗客定員：2,706名

総トン数：115,906トン