キオクシア：コストパフォーマンスを追及したクライアントPC向けSSD「KIOXIA EG7シリーズ」を発表

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、クライアントPC向けとして初めて第8世代BiCS FLASH™のQLCフラッシュメモリを採用した「KIOXIA EG7シリーズ」SSDを発表しました。QLC技術を採用しながらも、TLCベースのSSD(1)と同等の性能を発揮し、コストパフォーマンスを求める薄型ノートPCやデスクトップPCにおいても、総所有コスト (TCO)の削減を実現します。本製品は現在PC OEM顧客にて評価中で、本製品搭載PCの出荷は2026年第2四半期以降に開始される見込みです。

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クライアントSSD「KIOXIA EG7シリーズ」

KIOXIA EG7シリーズは、BiCS FLASH™ 第8世代QLCフラッシュメモリの優れた性能と電力効率を提供し、PC OEM向けの一般的な用途に対応します。最大1,000 KIOPSのランダムリードおよびライト性能、最大7,000 MB/sのシーケンシャルリード性能、最大6,200 MB/sのシーケンシャルライト性能を持ち、また、NVMe™ 2.0dに準拠しており、PC OEMメーカーはシステム設計やデバイス制御において高い柔軟性を持つことができます。3種類のM.2フォームファクター（Type 2230、Type 2242、Type 2280）をそろえており、幅広いアプリケーションや搭載条件に対応しています。さらに、DRAMを搭載せず、ホストメモリバッファ（HMB）技術を採用し、ホストシステムのメモリを活用することで、省電力、TCO（総保有コスト）削減を実現します。

KIOXIA EG7シリーズの他の主な特長

• PCIe® 4.0 準拠

• TCG Opalバージョン2.02による自己暗号化ドライブ（SED）サポート

• 容量ラインアップ: 512 GB、1024 GB、2048 GB

注釈:

(1) KIOXIA BG7 シリーズ SSDとの比較

・記憶容量：1 MB (1メガバイト) ＝1,000,000 (10の6乗) バイト、1 GB (1ギガバイト) ＝1,000,000,000 (10の9乗) バイト、1 TB (1テラバイト) ＝1,000,000,000,000 (10の12乗) バイトによる算出値です。しかし、1 GB=1,073,741,824 (2の30乗) バイト、１TB=1,099,511,627,776 (2の40乗) バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。読み出しおよび書き込み速度は、ホストシステム、読み書き条件、ファイルサイズなどによって変化します。

・IOPS: Input Output Per Second (1秒間に読み書きできる回数)

・NVMeは、NVM Express, Inc.の米国またはその他の国における登録商標または商標です。

・PCIeはPCI-SIGの商標です。

・その他記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

お問い合わせ先：

国内特約店

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Source: Kioxia Corporation