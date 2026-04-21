自治体職員の方向け無料セミナー「市民とつくるシティプロモーション まちの魅力を届ける情報発信のヒント」を開催【5/20・オンライン配信】

株式会社モリサワ

株式会社モリサワは、自治体職員の方向けに無料オンラインセミナー「市民とつくるシティプロモーション まちの魅力を届ける情報発信のヒント」を2026年5月20日（水）に開催します。

人口減少や地域間競争が進む中、自治体では、地域の魅力を発信し、関係人口やまちのファンを増やしていく取り組みがますます重要になっています。そうした中で、市民を巻き込みながら地域への関心や関わりを生み出すシティプロモーションへの注目も高まっています。

本セミナーでは、生駒市職員として市民PRチーム「いこまち宣伝部」を運営し、市民と協働した情報発信を長年実践されていた村田充弘氏をゲストに迎え、市民を巻き込んだシティプロモーションの実際の取り組みや工夫についてご紹介いただきます。

モリサワからは、自治体における「地域ブランディング」や「『伝わる』情報発信」を支える企業として、自治体向けに提供している各種サービス・事例などをご紹介します。

シティプロモーションの実践事例に触れるとともに、地域の魅力をどのように伝えていくかについて、自治体の取り組みに活かせるヒントをお届けします。シティプロモーションの実践事例を知りたい方、「伝わる」情報発信や地域ブランディングに関心のある方は、ぜひお申し込みください。

イベントの詳細・お申し込みはこちら

https://go.morisawa.co.jp/seminar_20260520_nr

開催概要

タイトル：市民とつくるシティプロモーション まちの魅力を届ける情報発信のヒント

日 時：2026年5月20日（水）15:00～16:30

登 壇 者：奈良県生駒市 村田 充弘 氏

株式会社モリサワ 山浦 聡

形 式：オンライン配信（Zoomのウェビナー配信）

参 加 費：無料

対 象：自治体職員の方

・広報やシティプロモーション、自治体の情報発信業務に携わっている方

・地域ブランディングに課題を感じている方

・他自治体の取り組みを学びたい方

講師プロフィール

村田 充弘 氏

広報・シティプロモーションに13年従事し、広報紙やPRサイト・SNSの運営、市民と協働した情報発信など多岐にわたる広報業務に携わる。担当していた市民PRチーム「いこまち宣伝部」がグッドデザイン賞、PRサイト「グッドサイクルいこま」が自治体広報DXアワードを受賞。平成19年度に新卒で生駒市に入庁し、教育総務課、広報広聴課を経て、令和8年度から公民連携や収益確保、関係人口などを担当する公民連携推進課の課長を務める。

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●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ イベント事務局

E-mail: public-biz@morisawa.co.jp