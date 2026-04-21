WANDS VRシアター『WANDS Live Tour 2025 ～TIME STEW～ VR THEATER』チケプラにてFC先着先行開始！

株式会社チケットプラス

VR事業を手掛ける株式会社VR MODEと電子チケットサービス「チケプラ」や主催者公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」を運営する株式会社チケットプラスは、2026年5月29日（金）より開催する『WANDS Live Tour 2025 ～TIME STEW～ VR THEATER』のファンクラブ先行（先着）を開始したことをお知らせします。

■CDショップで大反響のVR映像を、映画館の最高の音響で

2025年5月19日にグランキューブ大阪で行われた「WANDS Live Tour 2025 ～TIME STEW～」の模様がVRになって上映決定！

2025年11月に発売された「WANDS Live Tour 2025 ～TIME STEW～」のBlu-rayに合わせてCDショップで展開されたVRコーナーがSNSで大反響だったことを受け、VRシアターとして映画館での最高の音響とともに開催が決定しました。ぜひこの機会にご体験ください！

本公演のチケットは「チケプラ電子チケットアプリ」にて発券します。

チケットの申し込みから受け取り、当日のご入場まで、スマホ1つですべて完結！アプリを開くだけで、スムーズにご入場いただけます。

チケプラアプリは海外言語対応もしているため、コンビニでの発券手続きや会場窓口での当日引換も不要。海外からの訪日外国人の方もスムーズにご利用いただけます。

【公演詳細】

⚫︎公演名

WANDS Live Tour 2025 ～TIME STEW～ VR THEATER

⚫︎上映日程

2026年5月29日（金）～ 2026年5月31日（日）

東京｜ユナイテッド・シネマアクアシティお台場

2026年6月6日（土）～ 2026年6月7日（日）

大阪｜なんばパークスシネマ

⚫︎上映時間

（1）開場10:15～／上映10:30～ ＜Set A＞

（2）開場11:15～／上映11:30～ ＜Set B＞

（3）開場12:15～／上映12:30～ ＜Set A＞

（4）開場13:15～／上映13:30～ ＜Set B＞

（5）開場14:15～／上映14:30～ ＜Set A＞応援上映回

（6）開場15:15～／上映15:30～ ＜Set B＞応援上映回

（7）開場16:15～／上映16:30～ ＜Set A＞

（8）開場17:15～／上映17:30～ ＜Set B＞

（9）開場18:15～／上映18:30～ ＜Set A＞応援上映回

（10）開場19:15～／上映19:30～ ＜Set B＞応援上映回

A,Bは別楽曲となります。

応援上映回は声出しOKの回となります。

（なおVRシアターの性質上、席にお座りになっての視聴となります。）

※大阪公演に関しては、6月6日（土）は（3）開場12:15～／上映12:30～ ＜Set A＞から開始となります。（1日8回）

※6月6日（土）は（9）（10）のみ応援上映会となります。

⚫︎上映楽曲

＜Set A＞

・天使になんてなれなかった［WANDS 第5期 ver.］

・恋せよ乙女

・FLOWER［WANDS 第5期 ver.］

・メドレー

もっと強く抱きしめたなら［WANDS 第5期 ver.］～

時の扉［WANDS 第5期 ver.］～

愛を語るより口づけをかわそう［WANDS 第5期 ver.］

・世界が終るまでは…［WANDS 第5期 ver.］

＜Set B＞

・RAISE INSIGHT

・GET CHANCE GET GROW

・官能SADISTICに濡れて

・We Will Never Give Up

・honey

・Shooting star

⚫︎チケット料金（税込）

3,900円

⚫︎受付期間

・FC先着先行

2026年4月20日（月）20:00 ～ 2026年5月17日（日）23:59

・一般先着

2026年5月18日（月）10:00 ～

※予定枚数に達し次第終了

▶詳細・購入はこちら

WANDS OFFICIAL FAN CLUB WANDER-LAND NEO

https://wands-official.jp/wander-landneo/(https://wands-official.jp/wander-landneo/)

▶WANDS オフィシャルホームページ

https://wands-official.jp/(https://wands-official.jp/)

■VR映像同時再生システム

通常、VR映像を体験いただく場合は、個々のヘッドマウントディスプレイ（HMD）を操作する必要がありますが、本システムを使用すれば、PCの再生ボタンを押すだけで、HMDを一斉に再生させる事が可能です。

映画館の音響とHMDの映像を1000分の1秒単位でシンクロさせる機能を追加開発し搭載しています。

映画館の迫力のある音響とHMDで視聴する8K 180°立体視のリアルな最前列体験をお楽しみいただけます。

VRヘッドセットを通じて、客席からは絶対に見ることの出来なかった距離感「最前列よりも前の、誰も知らなかった神席」でのパフォーマンスを感じられます。

手を伸ばせば届きそうな距離。表情の機微、衣装の質感、ステージを駆ける息づかい。

それを、ファン同士が同じ空間で、同じ瞬間に体験する。

ひとりで観る配信とも、客席で観るコンサートとも違う、VRだけの価値がそこにあります。

■エンタメファンのための電子チケット「チケプラ」

【累計1,000組以上のアーティストに導入されている電子チケット】

2014年に業界内で先駆けてサービスを開始。自社アプリの「チケプラアプリ」、または企業様が既に提供されている既存アプリに機能を簡単に組み込むことができる「チケプラSDK（電子チケット導入キット）」により電子チケットサービスを提供しています。

■株式会社VR MODEについて

VR映像の撮影・編集から同時配信システムの構築、来場者への会場オペレーションまでをワンストップで行う体験型イベントを定期開催、全国の劇場のスクリーンやシアター音響を活用した大音量による新感覚のVR一斉配信上映イベントを実施しています。

また、2026年3月より台湾（台北市）において、日本アーティストによるVR一斉配信イベントを開始。本事業は、台湾大手新聞社「聯合報（udn）」グループ企業である聯合數位文創（udnFunLife）との業務提携により実現しました。台北市内の映画館をリニューアルし、VR専用シアターとして新たに立ち上げ、年間を通じて日本アーティストのVRコンテンツを提供してまいります。当社がこれまで培ってきた高い没入感を実現する最新VR技術と、VR一斉配信イベント運営ノウハウを融合し、従来のライブ体験を超える新しいエンターテインメントを台湾市場へ展開しています。

会社名 ： 株式会社VR MODE

所在地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代表者 ： 代表取締役 樋口愛史

設 立 ： 2018年4月1日

事業概要 ： プラットフォーム「VR MODE」の企画・開発・運営

VRコンテンツ（180° 3D立体視映像）の企画・制作・配信

VR一斉配信イベントの企画・運営

U R L ： https://vrmode.co.jp

■株式会社チケットプラスについて

エンターテインメントサービスを幅広い領域から展開する株式会社エムアップホールディングスの一員として、チケット事業を運営。電子チケットアプリ「チケプラ」や、主催者の公認の公式リセールサービス「チケプラTrade」、チケットアドオンキット「チケプラSDK」などさまざまなサービス*を展開しています。アーティストの導入実績及び利用者は増加し続けており、「チケプラサービス」は累計1000組以上、50万人規模のツアーなど数多くの実績を誇っています。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供していきます。

※サービス自体はEMTG（旧名称）という名称で2008年からスタートしており、業界に先駆けて提供してきました。

会社名： 株式会社チケットプラス

所在地： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代表者： 代表取締役 佐藤元

設立： 2025年10月1日

事業概要：電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

URL： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ・取材等のお申し込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社エムアップホールディングス IR担当

E-Mail :ir-support@m-upholdings.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。