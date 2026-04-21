＜News＞レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2026年4月21日に『ファイアボール（MSX2版）』をリリース

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年4月21日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『ファイアボール（MSX2版）』のリリースを開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２ゲーム画面３ゲーム画面４ゲーム画面５

ゲームセンターがMSX2に入っちゃった！というユニークなコピーで

親しまれたピンボールゲーム。さあハイスコアを狙え！

タイトル ： ファイアボール（MSX2版）

ジャンル ： テーブルゲーム

メーカー ： ハミングバードソフト

オリジナル版発売年：

配信サイトURL ： https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=2095

発 売 日 ： 2026年4月21日

価 格 ： 550円

権利表記 ：1988年

(C)2026 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2026 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

ピンボールファンが待っていたホンモノのピンボール。パチンコみたいなピンボールなんて、迫力ないや。やっぱりこうでなくっちゃ！ ピンボールじゃないぞ！ 『ファイアーボール』は、ゲームセンターのピンボール台をそのままMSX2に詰め込んだ、ホンモノ感覚のピンボール。現実そのままにボールが動き、飛び、はじけます。



本作は1988年にリリースされたピンボールゲームで、ふたつのフリッパーでボールをはじき、バンパーやターゲットに命中させて得点を稼ぐ、王道のゲームデザインが特徴です。状況に応じて台を傾けたり揺すったりする操作も可能で、プレイの幅を広げています。



盤面は立体的で奥行きのある配置を採用しており、まるでゲームセンターで実機を前にしているかのような臨場感があります。オープニングで台がせり上がるように登場するシーンも、その雰囲気をひと際引き立てる演出として見逃せません。



MSX2のピンボールゲームとして高い評価を誇り、スピーディかつ純粋なピンボールの醍醐味を存分に味わえます。派手さこそないものの、気づけば時間を忘れて遊び続けてしまう--そんな静かな中毒性こそが、本作最大の魅力と言えるでしょう。

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム1000本以上配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

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