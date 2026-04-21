＜News＞レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2026年4月21日に『ファイアボール（MSX2版）』をリリース

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株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年4月21日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区　代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『ファイアボール（MSX2版）』のリリースを開始しました。





ゲーム画面１


ゲーム画面２


ゲーム画面３


ゲーム画面４


ゲーム画面５


ゲームセンターがMSX2に入っちゃった！というユニークなコピーで


親しまれたピンボールゲーム。さあハイスコアを狙え！



タイトル ： ファイアボール（MSX2版）


ジャンル ： テーブルゲーム


メーカー ： ハミングバードソフト


オリジナル版発売年：


配信サイトURL 　 ： https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=2095


発 売 日 ： 2026年4月21日


価　　格 ： 550円


権利表記 ：1988年


(C)2026 D4Enterprise Co.,Ltd.


(C)2026 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.


　’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.




　ピンボールファンが待っていたホンモノのピンボール。パチンコみたいなピンボールなんて、迫力ないや。やっぱりこうでなくっちゃ！　ピンボールじゃないぞ！　『ファイアーボール』は、ゲームセンターのピンボール台をそのままMSX2に詰め込んだ、ホンモノ感覚のピンボール。現実そのままにボールが動き、飛び、はじけます。



　本作は1988年にリリースされたピンボールゲームで、ふたつのフリッパーでボールをはじき、バンパーやターゲットに命中させて得点を稼ぐ、王道のゲームデザインが特徴です。状況に応じて台を傾けたり揺すったりする操作も可能で、プレイの幅を広げています。



　盤面は立体的で奥行きのある配置を採用しており、まるでゲームセンターで実機を前にしているかのような臨場感があります。オープニングで台がせり上がるように登場するシーンも、その雰囲気をひと際引き立てる演出として見逃せません。



　MSX2のピンボールゲームとして高い評価を誇り、スピーディかつ純粋なピンボールの醍醐味を存分に味わえます。派手さこそないものの、気づけば時間を忘れて遊び続けてしまう--そんな静かな中毒性こそが、本作最大の魅力と言えるでしょう。





※　『プロジェクトEGG』とは


　PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。


　D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。



怒涛のレトロゲーム1000本以上配信中！『プロジェクトEGG』URL ：


https://www.amusement-center.com/project/egg/


あのゲームのサントラがココだけに！？　約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：


https://www.amusement-center.com/project/emusic/


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