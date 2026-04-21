CDでーた2026 上[KA-MI] 4/21発売！表紙は新レーベルから4/22にシングルリリースするHiromitsu Kitayama。巻末は令和7年7月7日配信デビューのCLASS SEVEN
株式会社KADOKAWA
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、音楽誌「CDでーた2026 上[KA-MI]」を4月21日(火)に発売いたします。
Coverは4月22日に新音楽レーベルよりシングル「ULTRA」をリリースする、Hiromitsu Kitayama。巻頭大特集です！ 2nd Coverは令和7年7月7日に配信デビューした7人組ボーイズグループ・CLASS SEVENを特集！ 2ndシングル「心にキスをした」について、またメンバーについて深掘りします。
その他、キタニタツヤ、神はサイコロを振らない、adieu、川崎鷹也、CLAN QUEEN、GPP、小森隼（GENERATIONS)、PES 掲載。
◆掲載
Cover＝Hiromitsu Kitayama
2nd Cover=CLASS SEVEN
キタニタツヤ
神はサイコロを振らない
adieu
川崎鷹也
CLAN QUEEN
GPP
小森隼（GENERATIONS)
PES
◆概要
誌名：CDでーた2026 上[KA-MI]
発売日：2026年4月21日(火)
価格：2,200円（本体：2,000円＋税）
判型：A4
ページ数：160P
ISBN：978-4-04-500150-5
発行:株式会社KADOKAWA
URL:https://www.kadokawa.co.jp/product/322603000465/
CDでーた X：https://x.com/cddata1