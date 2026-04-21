CDでーた2026 上[KA-MI] 4/21発売！表紙は新レーベルから4/22にシングルリリースするHiromitsu Kitayama。巻末は令和7年7月7日配信デビューのCLASS SEVEN

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO 夏野剛）は、音楽誌「CDでーた2026 上[KA-MI]」を4月21日(火)に発売いたします。

Coverは4月22日に新音楽レーベルよりシングル「ULTRA」をリリースする、Hiromitsu Kitayama。巻頭大特集です！ 2nd Coverは令和7年7月7日に配信デビューした7人組ボーイズグループ・CLASS SEVENを特集！ 2ndシングル「心にキスをした」について、またメンバーについて深掘りします。

その他、キタニタツヤ、神はサイコロを振らない、adieu、川崎鷹也、CLAN QUEEN、GPP、小森隼（GENERATIONS)、PES 掲載。

◆掲載

Cover＝Hiromitsu Kitayama

2nd Cover=CLASS SEVEN

キタニタツヤ

神はサイコロを振らない

adieu

川崎鷹也

CLAN QUEEN

GPP

小森隼（GENERATIONS)

PES

◆概要

誌名：CDでーた2026 上[KA-MI]

発売日：2026年4月21日(火)

価格：2,200円（本体：2,000円＋税）

判型：A4

ページ数：160P

ISBN：978-4-04-500150-5

発行:株式会社KADOKAWA

URL:https://www.kadokawa.co.jp/product/322603000465/

CDでーた X：https://x.com/cddata1