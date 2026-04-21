韓国発スキンケアブランド「keenoniks(キノニクス)」が＠cosme OSAKA〈NEXT TREND Zone〉に登場 | オンライン限定商品も販売

株式会社千空@cosme OSAKA ネクストトレンドゾーン 売り場イメージ

株式会社千空（本社：大阪府大阪市、代表取締役：平井翠）が日本総代理店を務めるスキンケアブランド「keenoniks(キノニクス)」が、「@cosme NEXT TREND Zone」に選出されました。

これを受け、2026年4月29日（水・祝）から2026年6月30日（火）までの期間限定で、@cosme OSAKAにて販売・展示を実施いたします。

2026年3月新発売の「CAMOクレンジングパッド」「オイルクレンジングパッド」を中心に、ブランドの人気商品およびオンライン限定商品もあわせて展開予定です。

■NEXT TREND Zoneとは

@cosme内に展開される、先行発売品や限定アイテムをはじめ、“次に来る”注目のアイテム・ブランドにいち早く出会えるコーナーです。

■注目商品

リピート率53.5%*¹「CAMOクレンジングパッド」

ブランド内リピート購入率53.5％*¹を記録した、keenoniksを代表する人気アイテム。

従来比1.5倍*²の大判パッドで、クレンジングから角質ケア、保湿まで1枚で完了。忙しい毎日の心強い味方として支持されています。

2026年3月には、日本限定サイズとして50枚入が新登場。（従来品：70枚入）初めてお試しいただく方にも手に取りやすいサイズです。

※1…計測期間：2024/3~2026/2・Qoo10 keenoniks公式SHOPを対象に調査

※2…Keenoniksキャベツカーミングトナーパッドと比較

“もっと濃いメイクも落としたい”という声から誕生した「オイルクレンジングパッド」

濃いメイクや毛穴汚れまでするんと落とせる、オイルインタイプのクレンジングパッドです。

オイルインでありながら洗い上がりはさっぱり。ハイビスカス花エキス配合で古い角質をやさしくケアし、キメの整ったなめらかな肌へ導きます。

トラベル用・お試し用にもおすすめな2枚入パウチが新登場

「CAMOクレンジングパッド」「オイルクレンジングパッド」の2枚入パウチが登場。

旅行や外出時の持ち運び用としてはもちろん、初めてお試しいただく方にもおすすめです。

■開催概要

場所

＠cosme OSAKA NEXT TREND Zone

（大阪府大阪市北区梅田３丁目１－３ ルクアイーレ 3F）

期間

2026年4月29日(水) ～2026年6月30日(火)

営業時間

10:30～20:30

販売商品

「CAMOクレンジングパッド」

容量：50枚入

価格：2,000円（税込2,200円）

「オイルクレンジングパッド」

容量：50枚入

価格：2,000円（税込2,200円）

「キャベツカーミングトナーパッド」

容量：70枚入

価格：2,200円（税込2,420円）

※オンライン限定商品

「アズレンモイスチャートナーパッド」

容量：80枚入

価格：2,450円（税込2,695円）

※オンライン限定商品

「セラミドオーロラデューイトナー」

容量：300ml

価格：3,400円（税込3,740円）

※オンライン限定商品

「ワンダーレメディチューブ」

容量：50ml

価格：3,000円（税込3,300円）

※オンライン限定商品

「CAMOクレンジングパッド 2枚入」

容量：2枚入

価格：180円（税込198円）

※オンライン限定商品

「オイルクレンジングパッド 2枚入」

容量：2枚入

価格：180円（税込198円）

※新登場

■keenoniksについて

ブランド名の「kenonis」は、「keen on：～に没頭、熱中する」+「Skin：肌」から着想を得ており、肌に生じるさまざまなトラブルに対して、適切なバランスを探すために絶えず研究し、肌を本質的に見直す製品をご提案するブランドです。

また、肌へのやさしさに配慮し、厳選した成分を採用しています。漠然とした自然主義の概念を追求するのではなく、科学的研究と臨床データに基づいて天然成分を慎重に選択しています。

会社概要

株式会社千空は、化粧品の輸入にかかわる様々な実務をはじめ、世界中とのグローバルネットワークを活用した化粧品の提案および商品開発を行っております。

会社名：株式会社千空

所在地：大阪市中央区平野町1丁目8-15 平野町ファーストビル６階

代表取締役：平井翠

事業内容：化粧品・健康食品の製造及び輸入、販売

会社HP :https://www.cenqur.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/keenoniks__jp/

お問い合わせ

株式会社千空

E-mail：support@cenqur.co.jp

※本プレスリリースおよびサンプル提供に関するお問い合わせはこちらまで。