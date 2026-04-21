フェラーリ専門誌「スクーデリア」が151号を4月22日（水）に発売　アマルフィスパイダー、849テスタロッサ試乗、512TR 35周年など

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社

カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部はフェラーリ専門誌「スクーデリア 151号」を2026年4月22日（水）に発売いたします。スクーデリアは1995年創刊、昨年30周年を迎えたフェラーリ専門誌で、発売以来、フェラーリオーナー様や愛好家の方々に広く購読をいただいております。

151号となる2026年春号では表紙と特集に849テスタロッサの試乗記事を収録。スペインの一般公道とサーキットでジャーナリストの西川淳氏がその走りをリポートしています。またデビューしたばかりのアマルフィ・スパイダーをグラビアで紹介。またフェラーリのEVとして注目されるLUCEの室内ディテールの様子、デザイナチームを収録しています。

さらに2026年に35周年を迎えた「512TR」の開発秘話やスイス、サンモリッツで開催された氷上のラグジュアリーイベント、THE ICEを現地取材。クラシックフェラーリのイベントとして名高いカヴァリーノクラシックは、アブダビで開催されたミドルイースト、フロリダで開催されたパームビーチを共に紹介しています。

読み物としては、四半世紀、エンツォフェラーリの秘書として仕えた、ジョルジョフェッリ氏の自伝を世界初公開するとともに、フェラーリを得意とするイタリアの専門書店をミラノとモデナで一軒ずつ取材。近年クラシックカーのアート作品として注目を集めている、エンリコ・ギナート氏のフェラーリ・アート作品も厳選して掲載しております。

多彩な内容と圧倒的なグラフィックで世界からフェラーリカルチャーをお届けするスクーデリア。新旧フェラーリの美しさを是非堪能してください。

■ CONTENTS

009 Frontispiece フェラーリ・モデルカー入りイースターエッグ

012 Amalfi Spider オープンエアを楽しむ、開放のフェラーリ



022 THE ICE サンモリッツ氷上のフェラーリ



042 849Testarossa in Andalucia スペインの公道、サーキットで西川淳がテスト



048 CAVALLINO CLASSIC Middle East アブダビに集う至宝



062 512TR 35th ピエトロ・カマルデッラ氏による開発秘話



080 THE GRATEST HITS ミュージシャン達が愛したフェラーリ



089 12 Cilindri 駐日イタリア大使による12チリンドリ試乗レポート



104 Memories of Giorgio Felli エンツォ晩年の知られざるストーリー

111 Ferrari Book Sanctuaries フェラーリを得意とするイタリアの専門書店



111 CAVALLINO CLASSIC Palm Beach 究極のコンコルソ・デレガンス



117 ENRICO GHINATO フェラーリ・アートの世界



128 Nicole Competizioneが最優秀ディーラー賞2冠をお客様と祝福

■ 発売情報

タイトル：「スクーデリア NO.151」

発売日：2026年4月22日（水）

定価：3,650円（税込）

体裁：ムック 132ページ

ISBN-10：4777028798

発行・発売：カルチュア・エンタテインメント株式会社 ネコパブ事業部

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