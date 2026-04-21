国宝に漫画の「オノマトペ」を融合！初の試みとなる「国宝とオノマトペ展 ‐ トキワ荘 MM コレクション企画 vol.4‐」を4月21日より開催

公益財団法人としま未来文化財団

豊島区立トキワ荘マンガミュージアムは、2026年4月21日（火）より、「国宝とオノマトペ展 ‐ トキワ荘 MM コレクション企画 vol.4‐」を開催いたします。

本展は、マンガ表現の大きな特徴であり、効果を増幅させる「オノマトペ（擬音・擬態語）」に着目した企画です。音が描かれていない《鳥獣人物戯画》や《信貴山縁起絵巻》などの広く親しまれている国宝（全点複写）に、漫画に表現されたオノマトペを当てはめてみるという初の試みを実施します。

■ 本展の見どころ

国宝×オノマトペの新たな体験

音のない絵巻物をはじめとする国宝に、漫画家の描くオノマトペを当てはめてみます。どんな音が似合いますか。それらはパソコンの文字とどう違うでしょう。オノマトペがどれほど絵柄にマッチし、表現の幅を広げているかを体感していただけます。

トキワ荘ゆかりの作家による音の表現の比較

当館が所蔵する永田竹丸やよこたとくお、森安なおやの原画からオノマトペを抽出し展示します。作家によって同じ音でも表現が異なる点をご覧いただけます。

■ 開催概要

展覧会名：国宝とオノマトペ展-トキワ荘 MM コレクション企画 vol.4-

会期：2026年4月21日（火）～9月末（予定）

会場：豊島区立トキワ荘マンガミュージアム 2階14号室、1階廊下

開館時間：午前10時～午後6時（入館は午後5時30分まで）

休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）

観覧料：大人 500円、小中学生 100円

（※未就学児、または障がい者手帳をご提示の方および介助者1名までは無料）

※本料金（特別観覧料）でトキワ荘マンガミュージアム館内をすべてご覧いただけます。

関連事業：会期中にギャラリートークを開催いたします。詳しくは当館ホームページをご覧ください。

■ 関連企画・同時開催

『漫画少年』デジタルアーカイブの公開

1948年から1955年まで101冊が刊行された雑誌『漫画少年』をタブレット画面で公開します。4月は1950年4月号および5月号を公開予定です。

同時開催：1階企画展示室では、「ギャグマンガの王様誕生 赤塚不二夫展」を同時開催しております。

■ 報道関係者様からのお問い合わせ先

豊島区立トキワ荘マンガミュージアム

所在地：〒171-0052 東京都豊島区南長崎3-9-22

TEL：03-6912-7706

ウェブサイト：https://www.tokiwasomm.jp/

展覧会詳細URL：https://tokiwasomm.jp/exhibition/2026/03/mm-3.php

※豊島区立トキワ荘マンガミュージアムは、公益財団法人としま未来文化財団（東京都豊島区、理事長：合場直人）が管理運営を行っています。

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