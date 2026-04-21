2026年春夏新色ボトルが登場！！国際特許取得の独自キャップを搭載した高機能サーモボトルREVOMAX（レボマックス）よりのNEWカラーボトルが発売

CORED株式会社

アメリカ・ポートランド発、元インテルエンジニアが着想した国際特許取得の革命キャップ搭載の真空断熱ボトルブランド REVOMAX（日本総代理店：CORED株式会社 東京都中央区、代表：平山 陽一）は、2026年春夏の新色ボトル2色を発売いたします。

こちらの新たな製品は、REVOMAX公式オンラインストア( https://store.cored.co.jp/pages/revomax-home )並びに全国の小売店にて購入可能です。

■ポップでフレッシュなネオンピンクと、洗練された落ち着きと温かみを感じるグレージュを纏った新色が登場！

コンパクトな携帯に便利なサイズ感が好評の12oz / 12oz SLIMと、スタイリッシュなスリム感でジェンダー問わず人気の16oz、たっぷり安心容量でワークアウトやスポーツ用に最適な20oz の4サイズで展開。他のカラーボトル同様、全19色から好みのカラーキャップを選べる「BY YOU」サービスで、自分だけのボトルにカスタマイズも可能です。

【展開サイズ / 価格】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60778/table/20_1_950fc36e195af1cfa7e9ae2b2e1b9320.jpg?v=202604210151 ]

URL：

https://store.cored.co.jp/pages/revomax-home

REVOMAXについて

■BRAND STORY

REVOMAX Innovationsは、元インテル社のエンジニアであったレオ・シャオ氏が、身近な製品をクリエイティブに再設計し、社会にイノベーションをもたらすことを使命として2015年に創立されました。

REVOMAXブランド名はRevolutionary (革新的な) + Maximize (最大化)を意味しており、

革新的な発明を通して人々の利便性を最大限に高める、というメッセージが込められています。従来のスクリューキャップは、開け閉めに少し手間がかかり、きちんと閉まっていなければ漏れてしまいます。この問題を解決したいと、追及し誕生したのがREVOMAXです。

国際特許取得の独自キャップを搭載したREVOMAXはワンプッシュの一秒開閉可能、また真空断熱二重構造、ダブル密閉により保温保冷性能も業界トップクラスです。

■特長

・炭酸OK

・世界最高基準の保冷・保温力(保冷:36h 保温:18h)

・お手入れ簡単

・ワンプッシュ開閉キャップ



■URL：https://revomax.jp/

ボトルカラー、キャップ、水筒底シリコンカバーのカラーを自分好みにカスタマイズしたマイボトルを作成できるサービス「By YOU(バイ ユー)」にも対応。

■CORED株式会社について

CORED株式会社は、2014年にオランダの家電ブランド「PRINCESS」、2018年にアメリカ「REVOMAX」の輸入を販売スタートし、「快適で上質なライフスタイルをすべての人に」をコンセプトに、世界各国の製品の輸入販売を行う。



■会社概要

社名：CORED株式会社

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-9 KEC銀座ビル7F

代表取締役：平山 陽一

事業内容： 家電製品等の輸入・卸販売、野菜等の販売

設立： 2012年10月1日

http://cored.co.jp/