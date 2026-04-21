必ず当たる！お店は未定！？ミニストップ史上初の「北海道ミルクソフト」無料クーポン広告

ミニストップ株式会社

ミニストップは、現在好評販売中である「北海道ミルクソフト」に関する交通広告を、東京メトロ 新宿駅にて、２０２６年４月２０日（月）より掲出開始します。

広告に登場するのは、お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおさんと、俳優の藤崎ゆみあさん。巨大なジャンボたかおさんの視線の先にある広告で、特別なクーポンキャンペーンをご体験いただけます。

【キャンペーン内容】

（１）お手持ちのスマートフォンを案内に従ってかざすことで、「北海道ミルクソフト」の無料クーポンが当たります。

（２）ただし、全国どのミニストップの店舗で使えるかは、抽選次第となっています。お近くの店舗が出るか、遠く離れた店舗が出るかはあなたの運次第！

ゴールデンウィークにきっとぴったりなこの体験。ぜひ、運試しも兼ねて、挑戦してみてください。

※画像はイメージです※当選した店舗がある都府県全店での使用が可能です※クーポンは無くなり次第終了となります※スマートフォンが反応しない場合があります。壁面に対してスマートフォン全体をしっかりと壁面に付ける、スマホケースを外してお試しください

【掲出場所】

東京メトロ新宿スーパープレミアム前 メトロプロムナード内

【掲載期間】

４月２０日（月）～４月２６日（日）

【クーポン利用期間】

４月２０日（月）～５月１０日（日）

【無料クーポン内容】

北海道ミルクソフト（コーンまたはカップ）無料クーポン

※一部店舗では、仕様が異なります。

※店舗により商品の取り扱いが無い場合もございますので、あらかじめご了承ください。

※キャンペーンへのご参加は期間中、１回限りとなります。

※フレーバーソフト、ミックス、得盛は対象外です。

※デリバリーは対象外です。

商品情報

【商品情報】２０２６年４月３日（金）より、デザートコーンリニューアル！！

対象地区：全国（２０２６年３月末現在：１,７５５店）

北海道ミルクソフト

得盛ソフトミルク

カップ 北海道ミルクソフト

●商品名：北海道ミルクソフト

●本体価格：北海道ミルクソフト（コーン・カップ）３２０円（税込価格：３４５．６０円）※1

得盛ソフトミルク ４５０円（税込価格：４８６．００円）※1

（一部店舗では仕様と価格が異なります。）

●エネルギー： 北海道ミルクソフト： ２００kcal（カップ１６８kcal）

得盛ソフト 北海道ミルク： ２５６ kcal※2

●商品特長：

“牧場で販売しているソフトクリームの味を、いつでもミニストップで楽しめる”を目指し、食材と配合にこだわり、濃厚かつミルク感あふれる味わいを実現しました。

★北海道十勝産生乳を使用！原料の生乳は北海道十勝産まで産地を絞り、より厳選した生乳を使用しています。

★ミニストップ史上最高の乳脂肪分で濃厚かつミルク感あふれるソフトクリームです。

★デザートコーンをリニューアル！！

小麦粉の一部を「全粒粉」に置き換え、「カルシウム」を配合しました。

全粒粉は小麦の胚芽や表皮を取り除かずに製粉しており、小麦粉と比較して栄養素が豊富です。

食べるスプーン付。（得盛ソフトと、小麦・大豆アレルギーをお持ちのお客さまには、プラスチックスプーンをお付けいたします。）

「北海道ミルクソフト」「得盛ソフトミルク」は、原材料高騰、環境の変化等により、２０２６年４月３日（金）より価格を改定いたしました。

※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。

※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「１食あたり」の値を表示しています。商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

５月２９日（金）からは、「レインボー」池田直人さんも声で出演している「なめらかプリンパフェ」のCM放映を予定しております。

【この件についてのお問い合わせ先】

■お客さまからのお問い合わせ先：

お客さまサービスコールセンターフリーダイヤル ０１２０-８６５-１３２