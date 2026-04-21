GOLF TODAYムック『2026年最新ドライバー完全ガイド』発売！

株式会社 三栄

サンエイムック ２０２６年最新ドライバー完全ガイド

発売日：２０２６年４月２１日

定価：９９０円（本体：９００円）

ISBN：９７８４７７９６５４３１２

全国の書店・コンビニにて発売

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505431/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505431/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年4月21日より『2026年最新ドライバー完全ガイド』を発売いたします。

人気YouTubeチャンネル「試打ラボ 試打るTV」でお馴染み、令和の試打職人・石井良介が責任試打！

2026年に登場した新作ドライバーと、まだまだ人気のドライバーを弾道計測器「トラックマン」を使って計測し、ヘッドスピード別に測定したデータを一挙公開。いま欲しいドライバーの飛距離性能は？ どのスペックを選べばいいの？ という疑問に答える一冊に仕上がっています。

今シーズンはクラブを購入しない、という人でもデータを比較し眺めるだけでも楽しめる一冊です。

巻頭は「キャロウェイ」、「テーラーメイド」、「ピン」、そして今シーズン注目のミズノ「JPX ONE」の特集。今年も多くのモデルが存在する外ブラ御三家の飛距離性能と「ビヨンドマックス」効果で売り切れ続出の「JPX ONE」の実力は？

注目モデルの「テーラーメイド」と「キャロウェイ」、どっちを買おうかと迷っている人は必見！ ライバルモデルの「顔」を実物大で徹底比較。構えてみるとどんな感じなのか、誌面上で見比べることが

できます。

弾道を計測したことでわかる「初速」や「弾道高さ」、「スピン量」などのデータをランキング形式で一挙公開！ 気になる飛距離ナンバー1になったドライバーはどのモデル？

サンエイムック 2026年最新ドライバー完全ガイド

発売日：２０２６年４月２１日

定価：９９０円（本体：９００円）

ISBN：９７８４７７９６５４３１２

全国の書店・コンビニにて発売

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505431/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505431/)





■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年4月21日

株式会社三栄