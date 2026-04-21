クロスメディア・マーケティング、「書籍出版×ウェビナー」でBtoBリード獲得・育成を最大化する無料ウェビナーに登壇

クロスメディアグループ株式会社

株式会社クロスメディア・マーケティング（本社：東京都渋谷区 代表取締役：小早川 幸一郎）は、株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平）が2026年5月12日（火）から5月15日（金）に開催するウェビナー「書籍出版×ウェビナーのコンボ施策でBtoBリード獲得・育成を最大化する方法(https://attendee.bizibl.tv/sessions/semjp7fdEHmN/624617ad-615d-4e23-820e-c436d0730763)」に登壇いたします。

事前にお申し込みいただいた方には、期間限定の見逃し配信のご案内を予定しています。リアルタイムでのご参加が難しい方も、ぜひお申し込みください。

▮ウェビナー開催の背景

近年、BtoBマーケティングの現場では、広告や展示会だけでは新規リードの獲得効率が上がりにくくなり、獲得後の育成も含めた設計の見直しが求められています。加えて、記事やSNS、メルマガなどの情報発信を続けても、競合との差別化が難しく、専門性や信頼性が伝わりにくいという悩みを持つ企業も少なくありません。

本ウェビナーでは、こうした課題に対し、「書籍出版」と「ウェビナー」を組み合わせることで、リード獲得から育成までを一貫した構造として再設計するアプローチをご紹介します。

書籍を単なる認知施策ではなく、専門性や信頼性を蓄積する「権威資産」として活用する考え方に加え、ウェビナーにおける視聴継続率、質問数、アンケート回答などの行動データをもとに、HOTリードを可視化する方法を解説します。

さらに、書籍配本から著者登壇ウェビナーへの接続、書籍特典LPからの申込導線、書籍の関連コンテンツを活用した連続ウェビナー設計など、書籍とウェビナーをつなぐ具体的な施策パターンもお伝えします。

▮当日のプログラム

▮登壇者

お申込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/semjp7fdEHmN/624617ad-615d-4e23-820e-c436d0730763[表: https://prtimes.jp/data/corp/80658/table/937_1_2b6eca885c1ba62b6303a348107dc7d1.jpg?v=202604210151 ]伊藤 誠一株式会社クロスメディア・マーケティング 法人事業部 部長

新卒で広告代理店に入社。その後、船井総合研究所で約10年間、経営コンサルタントとして活動。現在はクロスメディアにてBtoBのコンテンツマーケティングを推進している。キャリアの軸としては一貫してマーケティング領域でクライアントのフロントに立って仕事をしている。マーケティングコミュニケーション全般の知見が強みだが、直近は成長企業に対する“本”起点のマーケティングにフォーカスして活動している。

前田 考歩株式会社Bizibl Technologies カスタマーサクセス

2006年よりIT、製造、教育、医療、行政、エンタメなど業界を問わず、様々なテーマのプロジェクトマネジメント支援業務に従事。

2014年からは動画を活用した営業、マーケティング、販促支援プロジェクトに従事。プロジェクトマネジメント、ウェビナー活用研修講師なども務める。著書に『予定通り進まないプロジェクトの進め方』（宣伝会議）、『動画で「売れる仕組み」をつくる 認知・集客・見込客育成・販売・サポートがまるごとできるマーケティング戦略』（翔泳社）など。

▮開催概要

ウェビナー名：書籍出版×ウェビナーのコンボ施策でBtoBリード獲得・育成を最大化する方法

開催日時 ：2026年5月12日（火）～2026年5月15日（金）各日12:00-12:45

実施形式 ：オンライン開催（Bizibl上での配信）

定員 ：100名

参加費 ：無料

主催 ：株式会社Bizibl Technologies

見逃し配信：事前申込者限定で見逃し配信のURLをご案内します

申込み ：お申込みページよりお申込みください▶https://attendee.bizibl.tv/sessions/semjp7fdEHmN/624617ad-615d-4e23-820e-c436d0730763

▮会社概要

会社名：株式会社クロスメディア・マーケティング

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-20-3 東栄神宮外苑ビル

設立：2008年2月

代表取締役：小早川幸一郎

事業内容：

・ブックマーケティング（https://book.cm-marketing.jp/）

・出版プロモーション

・オウンドメディア立ち上げ・運営

・コンテンツ制作（動画、Podcast、会社案内、パンフレット、周年史など）

公式HP：https://cm-marketing.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/CrossMediaMarketing55/

X：https://x.com/cm__marketing