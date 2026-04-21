【Zenken・ZVC JAPAN共催】第6回「インサイドセールスナイト」を5月21日(木)に開催！

Zenken株式会社

Zenken株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 順之亮、以下 Zenken）は、Zoomの開発・提供元であるZoom Communications Inc.の日本法人、ZVC JAPAN株式会社と共催し、「インサイドセールスナイト」を2026年5月21日（木）に開催いたします。本イベントは、インサイドセールス担当者向け実践型イベントです。第6回となる今回は、ZVC JAPANオフィス（東京・丸の内）を会場に実施いたします。

Zenkenのヒューマンキャピタル事業本部では、職業の価値向上と魅力発信を目的とした職業ブランディングプロジェクトを推進しています。その一環として、電話・メール・オンライン商談などを活用した非対面営業であるインサイドセールスという職業の魅力を発信する取り組みを行っています。本イベントも、そうした想いから生まれた実践的な学びの場です。

本イベントは、「新たな視点を得たい」「商談創出までのプロセスを改善したい」「営業スタイルをアップデートしたい」といった課題を持つインサイドセールス担当者を対象に、スキル向上と情報交換の場を提供します。

当日は、参加者がプレイヤーとオブザーバーに分かれ、架電（アウトバウンドコール）のロールプレイングを実施し、実践後のフィードバックを通じてスキルアップを図ります。また、他社のインサイドセールス担当者との交流を通じて、日々の取り組みや課題を共有できる機会も提供します。参加者同士の本気のフィードバックを経て、その場で成長を実感できる瞬間は、このイベントならではの醍醐味です。

■イベント概要

日時：2026年5月21日（木）19:00～21:30（18:40開場）

会場：東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング26階

アクセス：大手町駅（B1a出口より直結）

参加費：2,000円（軽食・ドリンク付き／現金支払いのみ）

■申込ページ

https://workengagement.lp-essence.com/insidesalesnight

■イベント詳細

https://www.the-insideworks.com/insidesalesnight/01/

■ヒューマンキャピタル事業本部について

https://www.job-research-encyclopedia.com/lp/

【Zenken株式会社 会社概要】

会社名 ： Zenken株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 林 順之亮

本社所在地： 東京都港区麻布台 1-3-1 麻布台ヒルズ 森JPタワー22F

創業 ： 1975年（昭和50年）5月2日

設立 ： 1978年（昭和53年）7月14日

資本金 ： 439,530千円（2025年6月30日現在）

上場市場 ： 東京証券取引所グロース市場（証券コード：7371）

オフィシャルHP： https://www.zenken.co.jp/