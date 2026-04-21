「ぶいぱい」の『花百合ちゅみ 誕生日記念ボイス』を4月28日（火）より販売開始！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）は、VTuberグループ「ぶいぱい」所属の花百合ちゅみの誕生日を記念して、限定ボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

2026年4月28日（火）に誕生日を迎える花百合ちゅみを記念したボイスが全4種類登場！APPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて同日12時から販売いたします。

■『花百合ちゅみ 誕生日記念ボイス』詳細

価格：通常ボイス 各1,000円（税込）

バイノーラルボイス 各1,500円（税込）

コンプリートセット 5,500円（税込）

音声フォーマット：wav

※コンプリートセットお買い上げの方限定で「プレゼント画像」をお付けいたします。

【テーマ】

１.ちょっとだけ君のお姉ちゃん！

２.プレゼントどうぞ！私の誕生日だけどね！

３.罵倒(当社比)をする回…(ハート)～慣れてないのにえらい～（バイノーラルボイスver.）

４.いちゃ甘が最強なんだよね～～(ハート)おうちであれしよ！（バイノーラルボイスver.）

■販売概要

【販売期間】

通常・バイノーラルボイス／セット：2026年4月28日（火）12時00分～5月11日（月）23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

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【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

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【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？

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・VTuberが好きな方

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募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/