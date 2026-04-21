エリック・カールの絵本の世界観を音で表現！専門学生が制作したBGMが公式採用

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校（以下「TSM」、所在地：東京都江戸川区）と、『はらぺこあおむし』作者のエリック・カールが描く絵本の世界観がテーマのキッズパーク「PLAY! PARK ERIC CARLE（プレイパーク エリック・カール）」（以下「PPEC」、所在地：東京都世田谷区・二子玉川ライズ）は、2025年10月より進めてきた産学連携による館内公式BGM制作プロジェクトが完結したことをお知らせいたします。学内コンペティションにて最優秀賞に選ばれたTSM在校生・氏原彩希さんの楽曲が、PPEC館内で流れる公式BGMとして正式に採用されました。

プロジェクト概要

▶ 背景と目的

PPECが2026年の開業5周年を迎えるにあたり、施設の魅力をさらに高めるため「館内公式BGM」の制作のプロジェクトを企画。エンターテインメント業界の即戦力育成に定評のあるTSMと連携し、学生が実践的な環境で楽曲制作に挑むプロジェクトとして始動しました。

▶ プロジェクトの流れ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/41195/table/191_1_21d4f6776f540fe79698ece569f69fea.jpg?v=202604210151 ]▶ ドキュメンタリー動画

本プロジェクトの制作過程を収めたドキュメンタリー動画を公開しました。キックオフから施設見学、レコーディング、コンペティション、そして認定書授与まで、学生たちが真剣に楽曲制作に向き合う姿をご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=v_2yeBbysZE ]▶ コンペティション結果

作曲・レコーディング・DJ分野を中心に、多専攻の学生が横断的にチームを編成して制作に取り組みました。厳正な審査の結果、以下の学生が入賞しました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/41195/table/191_2_8a40467d5c536dda93231d2831ea6d06.jpg?v=202604210151 ]全7チームが14名の専門学生がプロジェクトに参加１チームずつプレゼンテーションを実施▶ 最優秀賞選出のポイント

氏原さんの楽曲が選ばれた最大の理由は、エリック・カールの絵本の世界や、PPECの雰囲気に最も深く寄り添った楽曲提案であった点です。審査では以下の点が高く評価されました。

- コンセプトへの深い理解と真摯な姿勢

施設の雰囲気、その場にいる子どもたちが楽しめる要素がしっかり組み込まれており、審査員が求める要望に対して最も真攇に向き合った制作姿勢が評価されました。

- 世界観にマッチした自然な表現

楽曲を聴いて「はらぺこあおむしが動いている」「食べている」といった情景が自然に浮かぶ表現や、鳥の声などの「音遊び」を取り入れた工夫が、館内のお客さまがより絵本の世界観を体験できる雰囲気をつくり出していると称賛されました。

- シーンに応じた使い勝手の良さ

施設で過ごすのに適した心地よいテンポ感の楽曲に加え、ワークショップなどの活動時に流すのに適した楽曲も制作されており、場面に応じて使い分けられる点が複数の審査員から支持を集めました。

▶ 認定書授与

2026年2月13日、PPEC施設内にて、PPECを運営するエイアンドビーホールディングス株式会社 代表取締役社長・野田純氏より最優秀賞の氏原さんへ「認定書」が授与されました。

関係者コメント

エイアンドビーホールディングス株式会社 代表取締役社長 野田 純 氏

「PLAY! PARK ERIC CARLE 開業5周年を迎える節目に、音楽を学ぶ学生の皆さんと一緒に楽曲をつくり上げることができたことを、大変嬉しく思います。学生の皆さんが瑞々しい感性で紡いでくれた音の数々は、きっと遊びに来てくれる子どもたちの豊かな想像力に触れ、体験をより鮮やかに彩ってくれるはずです。新しいBGMが流れるパークで、子どもたちがこれまで以上に目を輝かし遊ぶ姿が見られるのを、今から心待ちにしています。」

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 松添先生

「今回のプロジェクトでは、学生たちが実際の施設を視察し、現地でフィードバックをいただきながらBGM制作に取り組むという、授業だけでは得られない貴重な経験を積むことができました。クライアントの意図や空間の特性を肌で感じながら楽曲をブラッシュアップしていく過程は、まさにプロの現場そのものです。

特に最優秀賞の氏原さんは、絵本の世界観を音で表現するという難しいテーマに対して、独自のアプローチで見事に応えてくれました。この経験を糧に、学生たちが業界で活躍していくことを期待しています。」

優秀賞受賞 氏原彩希さん（音楽テクノロジー科 作曲＆アレンジャー専攻 2年生）

「プロジェクトの話を聞いた時、エリック・カール氏のカラフルな絵本の世界観を、音でどのように表現できるのかに強く興味を持ちました。物語に合わせてテンポを変えたり、少し変わった音を入れてみたりと、音楽的な“遊び”を取り入れることができるプロジェクトだと感じたことも参加の決め手となりました。

公式BGMに決まったと聞いたときはとても驚きましたが、それ以上に嬉しい気持ちが大きかったです。自分の力を試したいという思いも込めて参加していたので、『一人でもここまでやれるんだ』と実感できたことが大きな喜びでした。今回の制作では『試してみること』や『遊びの感覚』を持つことの大切さを改めて実感しました。今後もその感覚を大事にしながら、いろいろな表現に挑戦していきたいと思っています。」

今後の展望

最優秀賞を受賞した氏原さんの楽曲は、2026年11月頃よりPPEC館内BGMとして本格的に活用開始予定です。また、優秀賞を受賞した石戸さん・野中さんの楽曲についても、閉館時のBGMやSNSコンテンツのBGMとして採用が予定されており、入賞作品すべてが実際の施設運営に活かされます。また今後も産学連携の取り組みをさらに発展させていく予定です。

施設概要

PLAY! PARK ERIC CARLE

所在地：〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・ショッピングセンター タウンフロント 8F

公式サイト：https://playec.jp/

運営会社：エイアンドビーホールディングス株式会社

代表者：野田 純（代表取締役社長）

設立：2014年4月1日

学校概要

1988年の開校以来、音楽＆エンターテインメント業界とともに「即戦力」となる人材を育成し、輩出している音楽＆エンターテインメントの総合専門学校です。業界が求める力を持った人材を育成するために、第一線の企業やプロフェッショナルとともに行う実践授業「企業プロジェクト」を通じて、コンサート制作、楽曲制作、バックダンサー出演、テレビ・ラジオ・舞台出演など、リアルな仕事の現場でスキルを磨きます。また、業界の第一線で活躍しているプロフェッショナルが講師を務めているので、常に業界の最先端が学べる環境が整っています。

〒134-0088 東京都江戸川区西葛西3-14-8

https://www.tsm.ac.jp/

本件に関するお問い合わせ

東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校

PR窓口 株式会社ATARAYO 関口 陽介

TEL：080-4471-3208 MAIL：pr@atarayo-inc.com