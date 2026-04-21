ともに100周年を迎える、ゴディバと福井県の「はや川」のコラボレーション！！ゴディバ「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」発売

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、創業100周年を記念して、今年同じく100周年を迎えた福井県の老舗和菓子店「はや川」とのコラボレーションによる新商品「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」を、2026年4月28日（火）よりゴディバ 西武福井店にて先行販売いたします。続いて、5月8日（金）より北陸エリアのゴディバショップにて、さらに5月15日（金）より全国の一部ゴディバショップにて販売します。

ゴディバは、洋と和、2つの100年が出会って生まれた新商品「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」を発売します。また、「羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ」を同日より再発売いたします。



「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」

抹茶チョコレートガナッシュにチョコレートでコーティングしたくるみを合わせ、もっちり食感の羽二重餅で挟み、シュー生地でサンドしました。ホワイトチョコレートのまろやかでコクのある甘さが、抹茶の風味を引き立てます。



「羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ」

ベルギー産のカカオ分72%のダークチョコレートガナッシュとフランボワーズジャムを、もっちり食感の羽二重餅で挟み、シュー生地でサンドしました。濃厚なチョコレートと甘酸っぱいフランボワーズ、伝統的なお餅の和洋折衷のハーモニーをお楽しみください。



▼本商品のサイトリンクはこちら

https://www.godiva.co.jp/marche/habutae_kurumi.html

メッセージ

有限会社はや川は1926年創業の老舗和菓子店です。

私のこだわりポイントはバランスです。羽二重餅と抹茶ガナッシュの量、抹茶ガナッシュが少なければお餅の甘さに負けてしまいますし多ければ苦みの強いお菓子になってしまいます。程よい苦み、程よい甘さ、程よいチョコ感。結果、ショコラ＆フランボワーズより倍近いガナッシュ量になっております。羽二重くるみが初めての方、いつもお買い上げくださるお客様、全てのお客様が笑顔になれたら幸いです。

福井県 有限会社はや川 早川慶太さん







■「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」、「羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ」



「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」

「羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ」

「羽二重くるみ ショコラ アソートメント 4個入」

■商品概要

商品名：

「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」

「羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ」



販売期間および取扱店：

2026年4月28日（火）～ ゴディバ 西武福井店先行

2026年5月8日（金）～ 北陸エリアのゴディバショップ

2026年5月15日（金）～ 全国の一部ゴディバショップ

※本商品の取扱店舗一覧（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aHWC/）

※無くなり次第終了



価格（税込）：

「羽二重くるみ ホワイトショコラ＆抹茶」/410円

「羽二重くるみ ショコラ＆フランボワーズ」/410円

「羽二重くるみ ショコラ アソートメント 4個入」/1,620円