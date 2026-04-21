「マイナビ 正社員のクォーターライフクライシス調査2026年」を発表

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、25～34歳の正社員の男女と企業の中途採用担当者を対象に実施した「マイナビ 正社員のクォーターライフクライシス※調査2026年」の結果を発表しました。今回が初めての調査となります。

※本調査における「クォーターライフクライシス」とは、25～34歳の間で、人生に対して不安や焦燥感、憂鬱感など葛藤を感じている状況のことを指す。

【TOPICS】

◆25～34歳正社員の約半数が「クォーターライフクライシス」の状態。悩み・葛藤の内容は「十分に稼げていない」、「今後の人生のために次に何をすべきかわからない」など【図１、2、3】

◆「クォーターライフクライシス」である人が求めているサポートは「信頼できる人から定期的に話を聞いてもらう」【図４】

◆企業の4割以上が従業員向けの支援として「定期的な面談」を実施【図5】

◆25～34歳正社員の4割以上が「生成AI」に人生の悩みを相談したことがある【図６、7】

◆25～34歳正社員の約半数が「クォーターライフクライシス」の状態。悩み・葛藤の内容は「十分に稼げていない」、「今後の人生のために次に何をすべきかわからない」など

25～34歳の正社員に「現在クォーターライフクライシスの状態であると感じているか」を聞いたところ、「感じている（計）」は49.5％で、約半数がクォーターライフクライシスの状態であることがわかった。クォーターライフクライシスの状態である人に、現在抱えている悩みや葛藤の内容を聞くと、「十分に稼げていない（52.7％）」が最多となり、次いで「今後の人生のために次に何をすべきかわからない（42.0％）」となった。また、25～29歳では「今後のキャリアのために次に何をすべきかわからない(33.6%)」が30～34歳と比べてやや高く、より将来に対する漠然とした不安がある様子がうかがえる。クォーターライフクライシスのきっかけを見ると、「同棲を始めたこと」など生活環境の変化や「他者との比較」など外的要因と、「30歳になるという節目」や「やりたい職種に関して何をすべきかわからない」といった内的要因の回答もみられた。【図1、2、3】

【図1】

【図2】

【図3】

◆「クォーターライフクライシス」である人が求めているサポートは「信頼できる人から定期的に話を聞いてもらう」

クォーターライフクライシスの人に、悩みや葛藤を払しょくするために必要だと思う支援やサポートを聞いたところ、「信頼できる人から定期的に話を聞いてもらう（35.2％）」が最も多く、次いで「将来の不安（年金・保険など）について情報を提供してもらう（32.0％）」となった。年齢別では、25～29歳は「信頼できる人から定期的に話を聞いてもらう（38.7％）」の割合が特に高く、30～34歳では「専門家のメンタルヘルス相談やカウンセリングを受ける（26.3％）」が25～29歳よりも高い傾向が見られた。年代によって必要とする支援やサポートが異なる可能性が考えられる。【図4】

【図4】

◆企業の4割以上が従業員向けの支援として「定期的な面談」を実施

従業員に対して何かしらの支援を実施している企業に、支援内容を聞いたところ、「定期的に従業員の面談を行うようにしている（48.0％）」が最多で、次いで「専門家のメンタルヘルス相談やカウンセリングを受けられるようにしている（41.1％）」が続いた。これらの結果から、企業においても従業員を支援する取り組みは一定程度行われており、クォーターライフクライシスであると感じている人が求める「話を聞いてもらう」というニーズに対応する支援は行われているものの、その効果は面談相手との関係性に左右される側面もありそうだ。【図5】

【図5】

◆25～34歳正社員の4割以上が「生成AI」に人生の悩みを相談したことがある

25～34歳の正社員に、「人生に対する漠然とした不安や焦燥感、憂うつ感などの悩みや葛藤を生成AIに相談したことがあるか」を聞くと、42.6％が「相談したことがある」と回答した。相談した理由では、「人に相談するには内容が漠然としている」「漠然とした不安で人に相談しても困るだろう」などの意見がみられ、悩みを言語化・整理する前段階の“壁打ち”としてAIを使っている様子がうかがえる。また、「すぐに答えが返ってくる」「様々な視点で考察してくれる」という声もあり、考えを広げたり選択肢を出したりするためのツールとして活用しているケースもみられた。さらに、「人にどう思われるかを気にせず本音を話せる」「お金に関する悩みは他人に相談しづらい」など、人には話しにくい内容を安心して打ち明けられる場として生成AIを利用している実態もうかがえる。【図6、7】

【図6】

【図7】

【調査担当者コメント】

今回の調査から、25～34歳の正社員の約半数が「クォーターライフクライシス」を感じていることが明らかになりました。悩みの内容は、収入不安や今後のキャリアの方向性に関するものが中心で、特定の出来事に限らず、環境の変化や年齢の節目などが重なって生じている様子がうかがえます。また、求める支援としては「信頼できる人に話を聞いてもらう」が最多であり、悩みの解決だけでなく、気持ちや考えを整理するプロセスも重要である可能性が示唆されました。さらに、人生やキャリアの不安について生成AIに相談する人も一定数みられ、考えが整理しきれていない段階での言語化や他人に相談しづらい悩みについて本音で相談できる手段として活用されている様子もうかがえました。「クォーターライフクライシス」は、誰もが経験する可能性がありますが、必ずしも“乗り越えなければならないもの”ではありません。人との対話や企業による支援、生成AIへの相談といった多様な選択肢を状況に応じて使い分けながら、悩みとうまく付き合っていくことのできる環境づくりが、今後ますます重要になるのではないでしょうか。

マイナビキャリアリサーチラボ 研究員 朝比奈 あかり

【調査概要】

「マイナビ 正社員のクォーターライフクライシス調査2026年」

＜図1～4＞

○調査期間／ 2025年11月18日（火）～ 11月21日（金）

○調査方法／インターネット調査

○調査対象／25～34歳の正社員の男女

○有効回答数／765件

＜図5＞

○調査期間／ 2026年3月2日（月）～ 3月6日（金）

○調査方法／インターネット調査

○調査対象／従業員数3名以上の企業に所属している全国の経営者・役員または会社員で、中途採用業務を担当している人かつ、前月採用活動を行った人、今後3か月で採用活動を行う予定の人、直近3カ月に中途入社者がいた人

○有効回答数／843件

＜図6～7＞

○調査期間／ 2026年4月1日（水）～ 4月7日（火）

○調査方法／インターネット調査

○調査対象／25～34歳の正社員の男女のうち、人生に対する漠然とした不安や焦燥感、憂うつ感などの悩みや葛藤の経験がある人

○有効回答数／6,970件

※調査結果の詳細は下記からご確認いただけます。

https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260421_106330/