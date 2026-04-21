『これは久々にマジでヤバいヒット商品が出てきた！』と話題。シャンプー剤を「はじめから泡で出す」ありそうでなかった新発想。楽と有益性の両方を兼ね備えた特許取得商品【バスシェイカー】

株式会社joze手の平を蓋にし容器自体に蓋が無い【バスシェイカー（特許取得）】は泡立てる際の煩わしい一切の手間を省くということに成功。はじめから「泡」で出す。まさに目から鱗の新アイテムの登場だ。

株式会社joze(京都府京都市、代表取締役：馬越諭)が2025年5月に公開した特許容器「バスシェイカー」をご存知だろうか。ある掲載記事では「洗髪革命」とまで書かれたこの容器はこれまでのシャンプーの常識を覆すかも知れない可能性を秘めています。

わずか１０分でクラウドファウンディング目標希望金額に達成し最終日には５３３０％を達成した異例のヒット。

なぜこれほどまでに応援購入が集まったのかーーーーー多くの応援コメントから洗髪の悩みやこれまでの泡をつくる泡立てツールに不満を感じ、バスシェイカーに何を期待しているのかが見えてきました。

Makuake 商品ページ： https://www.makuake.com/project/bathshaker/

公開初日は総合ランキングで第1位を獲得。以降も連日ランキング入りを果たし、継続的に多くの応援購入が寄せられています。クラファン達成率、驚異の５３３０％超！！

気になる方はこちらからhttps://www.makuake.com/project/bathshaker/

毎日のシャンプーでの悩みは人それぞれ。バスシェイカーは様々な悩みを解決するかもしれません。説明不要なほど簡単な操作性。手の平が蓋となる蓋のない容器が一切の手間を省きました。バスシェイカーを使うことで泡質向上、泡量倍増の効果があります。他の泡立てツールはパーツを外し分解して、また使用時に装着するなど案外、手間がかかります。バスシェイカーはすすいで吊るすだけ。この「楽」が継続性を増させます。

『バスシェイカー』の3つの特徴

・圧倒的なシンプル操作：（泡立て＆片付け）特許取得の「手が蓋になる蓋のない専用容器」が一切の手間を省きました。※詳細は上記にてイラスト参照

・泡質の向上：洗髪時に適した泡が頭皮と髪を包み込む。上下に振る（数～数十回）だけで逆さにしても手のひらから離れないほどの密着泡を作り出し、皮脂の吸着率を向上させます。※シャンプー剤の種類により泡質や振数は若干異なります

泡量の増量：泡量は「シャンプー剤」＋「水（お湯）」＋「空気」で変化します。バスシェイカーは洗髪に適した泡量のムラをなくするために適した各量を可視化した結果、泡量を約１.5～２倍に増加いたしました。豊富な泡量が頭皮と髪を過剰な摩擦を防ぎ、日々のケアを向上させます。

バスシェイカーの利用方法

バスシェイカーは非常にシンプルな操作性が特徴的です。１.シャンプー剤と水（お湯）を適量入れる２.上下に数～数十回振る３.泡が完成したら容器を揉み出しながら頭髪にかけるだけ

高密度の泡は手を逆さにしても落ちないほどの密着泡。

◇これからのスタンダードへ

「はじめから泡にする」”だけ”でシャンプー剤のポテンシャルを高めることができる。高密度の泡は埃や塵などの汚れ、過剰な皮脂などをその特性を活かして効率的に吸着、除去できる。モデル：ミディアムヘアの男性（シャンプー剤2プッシュ(4～6ml)＋水100ml使用）頭髪を十分に包みこむほどの泡量と細かい泡質を作り出す。「楽」と「有益性」を兼ね備えたバスシェイカーは男女問わずあらゆる世代に対応できます。「バスシェイカー」オリジナルのロゴマーク

どんなにシャンプー剤の内容成分が良くとも泡立ちが悪ければ効果は発揮できません。

バスシェイカーは全てのシャンプー剤のポテンシャルを上げ、ヘアケア＆頭皮ケアの一助となる商品として「これからのスタンダードへ」をスローガンにマクアケでの先行販売終了後は、日本国内における一般販売に向けて、さらなる展開を強化してまいります。

「価格以上に価値があるものを提供する」という理念の基、損益分岐点を越えれば得（とく）し続けるといった新しい消費スタイルを広め、皆様のバスタイムQOLの向上に努めること--それがバスシェイカーが目指す未来です。

2026年５月から満を持して一般販売決定！！ 価格\2980(税抜)2026年4月よりお好みに合わせたカラーリングが選べる６色展開に！！

製品仕様

長さ：283 mm

直径：75mm（開口部30mm）

重量：65g

製造、設計：日本

使用方法：シャンプー剤、水（お湯）を適量入れ上下に振る

素材：LDPE（低密度ポリエチレン）

カラーバリエーション：

ソープソーダ、ソープピーチ、ソープミモザ、ソープラベンダー、ソープチャコール、ソープエメラルドの６色展開

バスシェイカー

株式会社joze

所在地 ：京都府京都市中京区御池之町324－１御池幸登ビル2階

代表者：馬越 諭

設立：2010年10月

連絡先：TEL：080-3765-0809 (メール)︎：satoshi.joze@gmail.com

「Makuake」について

「Makuake」は、プロジェクト実行者が開発背景などと共に発表する新商品や新サービスを、サポーターが応援の気持ちを込めて先行購入できる、「アタラシイものや体験の応援購入サービス」です。

https://www.makuake.com/

Makuakeプロジェクト実行者

Uniizec株式会社

所在地：東京都渋谷区藤ヶ谷1-14-14-3F・4F

代表者：林 倫慶

事業内容：クラウドファンディング支援事業

【開催URL】

バスシェイカー：https://www.makuake.com/project/bathshaker/