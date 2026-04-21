小嶋陽菜氏プロデュース「Her lip to BEAUTY」がファミマで買える！ブランド初の「ボディミスト」がファミマ限定で新登場　ブランドで人気の香り3種を4月24日（金）から順次発売

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、株式会社heart relation（本社：東京都渋谷区、代表取締役CCO：小嶋陽菜）が運営するビューティブランド「Her lip to BEAUTY（ハーリップトゥビューティ）」と初のコラボレーションが実現いたしました。同ブランドのオードパルファムで人気の香りを採用したボディミストを、2026年4月24日（金）から全国のファミリーマート約8,500店にて数量限定で順次発売いたします。

■「Her lip to BEAUTY」がコンビニエンスストア初展開

「Her lip to」は、小嶋陽菜氏が設立し、プロデューサーをつとめるライフスタイルブランドです。そのビューティラインにあたる「Her lip to BEAUTY」はSelf Care＝Self Loveをテーマに、高いクオリティと日常に彩りを添える香りで多くの支持を得ています。このたび、より多くの方にブランドの世界観をお楽しみいただけるよう、ファミリーマート限定のボディミストとして登場いたします。

■初のコラボレーション商品は、保湿ケアも叶える、持ち運びに便利なボディミスト

このたび、香水で人気の高い3種類の香り（ヌードパール（NUDE PEARL）、ローズブランシュ（ROSE BLANCHE）、アーリーモーニング（EARLY MORNING））をボディミストとして商品化し、ファミリーマート限定で発売いたします。加水分解シルク、加水分解コラーゲン、ヒアルロン酸Naの3種の美容成分を配合し、香りを楽しみながら外出先でも気軽に保湿ケアが可能です。持ち運びやすいサイズ感で、リフレッシュしたいシーンなど、日常のさまざまな場面で気軽に香りをお楽しみいただけます。

■日本のフレグランス、ボディミストの市場動向

日本におけるフレグランス市場は年々伸長しており、2024年は前年比15.0％増の575億円と、2023年に引き続き二桁の伸びとなっています（※1）。2024年から2025年にかけてもSNSを通してフレグランスの未使用者の開拓が進み、ボディスプレーから外資系プレステージブランド、メゾンフレグランスなど、商品ラインアップは多様に拡大しています。

また、日本のボディミスト市場は、2033年までに約478億円（※2）を達成すると予測されており、2026年から2033年の期間、5.15％の年平均成長率で成長すると予想されています（※3）。

（※1）株式会社富士経済「化粧品マーケティング要覧2025No.1」

（※2）1ドル160円で試算

（※3）Deep Market Insights分析会社刊行物、一次インタビュー

■小嶋陽菜氏のコメント

Her lip to BEAUTYで人気の香りが「ボディミスト」として全国のファミリーマートに登場します。ミニサイズなのでシーンや気分に合わせて香りを楽しんだり、初めてブランドに触れてくださる方は、この機会にぜひHer lip to BEAUTYの香りを体験していただけると嬉しいです。

【商品詳細】

【商品名】HLTボディミスト - ヌードパール -

【価格】1,550円（税込1,705円）

【容量】45ml

【発売日】2026年4月24日（金）から順次発売

【発売地域】全国

【内容】可憐なティーローズやキャラメルにスパイスやハーブをプラスした、奥行きのあるフローラルアンバーの香りです。

【商品名】HLTボディミスト - ローズブランシュ -

【価格】1,550円（税込1,705円）

【容量】45ml

【発売日】2026年4月24日（金）から順次発売

【発売地域】全国

【内容】3種のローズの華やかで芳醇な甘さにラベンダーの瑞々しさが混じり合うフローラルムスクの香りです。

【商品名】HLTボディミスト - アーリーモーニング -

【価格】1,550円（税込1,705円）

【容量】45ml

【発売日】2026年4月24日（金）から順次発売

【発売地域】全国

【内容】ホワイトミュゲとカシュメランの優雅な印象をフレッシュなサボンがクリーンに包み込むホワイトフローラルの香りです。

※画像はイメージです。

※地域により商品発売日が異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

■代表取締役CCO小嶋陽菜プロフィール

小嶋 陽菜/HarunaKojima/1988年4月19日株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO（ChiefCreativeOfficer）AKB48 1期生として13年間在籍。同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐にわたり展開。2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS（Instagram・X・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED）などでも積極的に情報を発信している。

■Her lip to BEAUTY（ハーリップトゥビューティ）とは

Self Care＝Self Love 自分だけの私を知ること。Her lip to BEAUTYでは自分に向き合う時間の大切さをテーマに触れていたくなる肌”、そして“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。肌は最もパーソナルなものであり、自分に興味を持つきっかけとなります。そして、香りは自己表現のひとつであり、自分自身を癒すことにも繋がるのです。自分基準で美しい、自分基準で心地いいと思えること。外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。それがHer lip to BEAUTYです。

（Her lip to BEAUTYサイト）https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html