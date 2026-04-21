ドッキングステーション機能を搭載！ポート拡張や映像出力に対応するタブレットスタンドを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、6ポートのドッキングステーション機能を備え、ポート拡張や映像出力に対応するアルミ筐体のタブレットスタンドを4月下旬より新発売いたします。



タブレットの操作性と拡張性が同時に向上するドッキングステーション機能付きのタブレットスタンドです。USB Power Delivery(最大入力100W)に対応した充電専用USB Type-C(TM)ポート×1を搭載し、充電しながら作業できます。また、最大4K出力に対応したHDMI(R)ポートを搭載し、タブレットの映像を大型ディスプレイに複製・拡張して表示可能です。さらに、USB 5Gbpsの高速データ通信に対応したUSB-Aポート×2に加え、SDカード用とmicroSD用のカードスロットを各1基搭載し、さまざまなデバイスとのデータ交換もスムーズに行えます。アルミ素材を採用したスタンドは13インチまでのタブレットに対応し、高さや角度の調節に加え、左右に360度回転可能で、最適な姿勢や目線で視聴できます。使わないときは厚さ約6cmに折りたたみ、コンパクトに収納できます。

ドッキングステーション機能を備えた、アルミ筐体のタブレットスタンド

- タブレットを置いて充電しながら6ポートに拡張、HDMIで大画面出力もできるスタンド型ドッキングステーションです。USB機器・SDカード・HDMI・USB Power Delivery充電器をこの1台にまとめて接続できます。- 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。- 接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、タブレットとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計です。- ケーブル長は約44cmで、取り回しやすい余裕のある長さです。※本製品は、タブレット本体を固定するものではありません。不安定な場所や角度ではご使用にならないでください。また、設置した状態でタブレット本体に触れるような操作はしないでください。▲ アルミ素材を採用したグレーカラーのクールなデザイン▲ USB Power Delivery(最大入力100W)の充電用ポートを装備し、タブレットの充電が可能▲ 充電、データ通信、映像出力などが可能な6ポートのドッキングステーション機能を搭載▲ 13インチまでのタブレットを取り付け可能※Microsoft Surface Proシリーズには対応していません。▲ 本製品とタブレットをつなぐケーブル(約44cm)が1本付属

タブレットの画面を外部ディスプレイにも出力可能

- 高精細でなめらかな映像を出力できる、最大4K(3,840×2,160px)/60Hzに対応したHDMIポートを搭載しているので、ゲームや動画視聴におすすめです。- タブレット画面を大きなディスプレイへ拡張・複製して2画面で作業できるので、デスクワークが効率的になります。※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alternate Mode対応であることをご確認ください。※入力信号はDisplayPort 1.4に対応している必要があります。▲ 外部ディスプレイに映像を出力することで、拡張や複製による2画面出力が可能

映像出力に加え、データ通信や充電にも対応する

6ポートドッキングステーション機能

- USB-Aポート×2を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます(※1)。- USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応によりHi-Speed USB(USB2.0)の約10倍の速度で、書類・写真などの大容量データの転送ができます(理論値)。- 充電専用USB Type-C(TM)ポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでタブレットやパソコンなどの充電が可能です(※2)。- SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。2スロットを同時に接続できるので、カメラのSDとスマートフォンのmicroSDなどを一気に取り込んで、写真・動画データの確認や整理もスムーズにできます(※3)。※1：データ通信専用です。USB 5Gbpsでご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps対応である必要があります。※2：ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。※2：製品本体にて10Wを消費するため、最大出力は90Wとなります。90Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。※3：SDカードロック機能はサポートしていません。

高さや角度、向きを自由に調整できる

- スタンドは高さや角度の調節のほか、左右に360度回転するので、姿勢や目線に合った角度で画面を確認でき、快適に動画視聴が可能です。- 厚さ約6cmに折りたためるので、使わないときはすっきり収納でき、持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。- 4カ所の滑り止めシリコンがタブレットのズレを防ぎ、安定して設置できます。▲ 高さと角度調整ができるほか、左右に360度回転させることも可能▲ 使わないときは厚さ約6cmに折りたたみ可能▲ 4カ所の滑り止めシリコンにより安定感のある設置が可能

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様については製品ページをご覧ください。

- コネクター仕様(アップストリーム)：USB Type-Cポート ×1- USBポート：USB Power Delivery充電専用:USB Type-Cポート×1<入力65～100W>、データ通信専用:USB-Aポート ×2(※1)- 映像出力ポート(ダウンストリーム)：HDMIポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>- 対応SDカード：SD(DS/HS)、SDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※2/SD Express※2)、SDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※2/SD Express※2)- 対応microSDカード：microSD(DS/HS)、microSDHC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※2/SD Express※2)、microSDXC(DS/HS/UHS-I/UHS-II※2/SD Express※2)- 対応OS(※3)：Windows 11/10、macOS Tahoe 26、iPadOS 26- 対応サイズ：13インチまでのタブレット ※Microsoft Surface Proシリーズには対応していません。- 電源方式：バスパワー- 外形寸法/重量：幅約178×奥行約117～150×高さ約59～243mm(本体のみ)/約520g- 内容物：USB Type-C - USB Type-Cケーブル(規格：USB 5Gbps、ケーブル長：約0.44m ※コネクター含まず)※1：データ通信専用です。映像出力には対応していません。※2：読み書き時のデータ転送速度は最大でUHS-Iでの速度になります。※3：各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.■ご注意事項- 本製品はUSBポートなどを増設するための製品です。本製品のUSB-Aポートを使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。- 接続機器のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ポートのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。- USB Type-Cポートからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることをご確認ください。- AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。- 本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。- 接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様により、一部機能を使用できない場合があります。- 法人で導入を検討されている方は、ご購入前に使用環境での検証を推奨しています。

製品詳細

型番：DST-T060BPGY

価格：\11,980（店頭実勢価格）\10,891（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DST-T060BPGY.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260421-03/

ご購入はこちら

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVDRMFMT/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVDRMFMT/?smid=AN1VRQENFRJN5&th=1)

ビックカメラ.com：https://www.biccamera.com/bc/item/15059127/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550425520.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550425520.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一