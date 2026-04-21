ゴールデンウィークのお出かけはココで決まり！とびきりかわいいハタチを叶える『振袖大展示会』開催

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アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：和田浩明）が運営する、振袖や紋服のレンタル・販売・撮影を手掛ける「BRANDNEWoMAN（ブランニューマン）」は、『振袖大展示会』を2026年5月2日（土）～5日（火・祝）の4日間、大宮ソニックシティで開催いたします。定番の古典柄やシンプルな無地、レトロモダン柄など1000着以上の振袖が揃い、なんとそのうちの8割が新作！最旬の振袖を豊富に取り揃えているため、「一生に一度だから、後悔したくない！」という方にぴったりな展示会です。来場特典や成約特典もご用意しておりますので、ゴールデンウィークのお出かけにご家族皆様でお越しください。


予約：https://www.alphaclub-furisode.com/event/(https://www.alphaclub-furisode.com/event/)


　　　※ご来場いただくにはご予約が必要となります。




毎年ゴールデンウィークに開催している『振袖大展示会』が、ご好評につき今年も開催決定！さらに今年は「無料ヘアセット＋試着体験会」を新たにご用意しました。プロのスタッフがヘアメイクをし、成人式当日により近い姿で振袖から小物までトータルコーディネートいたしますので、自分らしい特別な一着をお選びいただけます。


さらに「ママ振相談会」も開催するなど、イベントが盛りだくさん！近年、費用を抑えるためだけでなく、「家族の絆を深めたい」という想いから、お母様の振袖を自分らしく着こなす方も増えています。帯やバッグなどの小物も新作を多数ご用意し、ママ振を活かした今風なコーディネートをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。



【BRANDNEWoMANとは】


「一生に一度だから、可愛くってあたりまえ」をコンセプトに、成人式の衣裳を豊富に取り揃え、レンタル、販売、撮影などを展開しています。


https://www.alphaclub-furisode.com/





『振袖大展示会』 詳細

開催日：2026年5月2日（土）・　3日（日・祝）・4日（月・祝）・5日（火・祝）


会場：大宮ソニックシティ(第2～4展示場)


時間：１.　9:00　２.　11:30　３.　14:30　４.　17:00　※最終日は３.14:30受付まで


住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5


アクセス：JR、東武野田線　大宮駅西口から徒歩約3分 /


　　　　　首都高速道路埼玉大宮線「新都心西IC」より約1km


公式サイト：https://www.alphaclub-furisode.com/


Instagram：https://www.instagram.com/brandnewoman_official/


問合せ：TEL 048-827-7557　BRANDNEWoMAN北浦和本店


　　　　（受付時間：10:00～19:00）



◆成人式衣裳プラン


■振袖レンタルプラン　233,750円(税込)～


振袖・帯・帯揚げ・帯締め・長襦袢・肌着・裾除け・足袋・前板・後板・帯枕・腰紐・伊達締め・コーリンベルト・三重紐・衿芯・重ね衿・草履・バッグ・ショール


※着付け・ヘアメイク(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。



■振袖販売プラン　220,000円(税込)～


振袖・帯・帯揚げ・帯締め・肌着・裾除け・足袋・前板・後板・帯枕・腰紐・伊達締め・コーリンベルト・三重紐・衿芯・重ね衿・草履・バッグ


※着付け・ヘアメイク(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。



■紋服プラン　85,800円(税込)～


長着・羽織・袴・長襦袢・角帯・肌着・ステテコ・足袋・腰紐・伊達締め・衿芯・羽織紐・雪駄・末広


※着付け(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。



◆＼5月展示会限定／無料ヘアセット＋試着体験会


試着前にプロのスタッフがヘアセットいたします。当日により近いイメージで振袖をお選びいただけます。


※展示会当日のご予約10分前にご来場ください。


※体験会のご予約は、当日会場にて受け付けます。


※ご予約時間より30分以上遅れた場合、施術をお断りすることがございます。予めご了承ください。


※ヘアパーツはお一人様3個までとなります。



◆【同時開催】ママ振相談会


展示会場にママ振をお持ち込みください。


■ママ振・姉振プラン：41,800円(税込)～


※1回分のお着付け・ヘアメイク・記念写真(六ツ切り1ポーズ台紙付き)



◆成約特典


『振袖大展示会』で成約されたお客様限定の特典といたしまして、お見積り金額より30,000円を割引いたします。


※成約特典は165,000円(税込)以上の場合のみ適用となります。(小物のみ・フォト・ママ振・紋服プランは対象外)


※キャンセルされた場合は成約特典の権利も失効となります。



◆来場特典


１.　人気ブランドアイシャドウ


２.　人気ブランドマスカラ


３.　コーヒーブランド3,000円分ギフトカード


※2027年～2030年に成人式を迎える方で、親子でご予約の上、初めてご来場いただいた方が対象となります。


※衣裳レンタル又はご購入をご検討の方が対象となります。(小物のみ・フォトプランは対象外）


※来場特典のお引換えはお一人様一回限りとなります。お渡し後の交換等はお受けしておりません。


※色はお楽しみとなります。



【会社概要】


商号： アルファクラブ武蔵野株式会社


代表： 代表取締役社長 和田浩明


所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535


創業： 1962年6月


創立： 1964年9月


事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業


資本金： 1億円


ホームページ： https://www.alphaclub.co.jp/