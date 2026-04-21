ゴールデンウィークのお出かけはココで決まり！とびきりかわいいハタチを叶える『振袖大展示会』開催

アルファクラブ武蔵野株式会社

冠婚・葬祭・互助会を柱とした総合結婚式場・葬斎センター・多目的ホールを展開するアルファクラブ武蔵野株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：和田浩明）が運営する、振袖や紋服のレンタル・販売・撮影を手掛ける「BRANDNEWoMAN（ブランニューマン）」は、『振袖大展示会』を2026年5月2日（土）～5日（火・祝）の4日間、大宮ソニックシティで開催いたします。定番の古典柄やシンプルな無地、レトロモダン柄など1000着以上の振袖が揃い、なんとそのうちの8割が新作！最旬の振袖を豊富に取り揃えているため、「一生に一度だから、後悔したくない！」という方にぴったりな展示会です。来場特典や成約特典もご用意しておりますので、ゴールデンウィークのお出かけにご家族皆様でお越しください。

予約：https://www.alphaclub-furisode.com/event/(https://www.alphaclub-furisode.com/event/)

※ご来場いただくにはご予約が必要となります。

毎年ゴールデンウィークに開催している『振袖大展示会』が、ご好評につき今年も開催決定！さらに今年は「無料ヘアセット＋試着体験会」を新たにご用意しました。プロのスタッフがヘアメイクをし、成人式当日により近い姿で振袖から小物までトータルコーディネートいたしますので、自分らしい特別な一着をお選びいただけます。

さらに「ママ振相談会」も開催するなど、イベントが盛りだくさん！近年、費用を抑えるためだけでなく、「家族の絆を深めたい」という想いから、お母様の振袖を自分らしく着こなす方も増えています。帯やバッグなどの小物も新作を多数ご用意し、ママ振を活かした今風なコーディネートをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

【BRANDNEWoMANとは】

「一生に一度だから、可愛くってあたりまえ」をコンセプトに、成人式の衣裳を豊富に取り揃え、レンタル、販売、撮影などを展開しています。

https://www.alphaclub-furisode.com/

『振袖大展示会』 詳細

開催日：2026年5月2日（土）・ 3日（日・祝）・4日（月・祝）・5日（火・祝）

会場：大宮ソニックシティ(第2～4展示場)

時間：１. 9:00 ２. 11:30 ３. 14:30 ４. 17:00 ※最終日は３.14:30受付まで

住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7-5

アクセス：JR、東武野田線 大宮駅西口から徒歩約3分 /

首都高速道路埼玉大宮線「新都心西IC」より約1km

公式サイト：https://www.alphaclub-furisode.com/

Instagram：https://www.instagram.com/brandnewoman_official/

問合せ：TEL 048-827-7557 BRANDNEWoMAN北浦和本店

（受付時間：10:00～19:00）

◆成人式衣裳プラン

■振袖レンタルプラン 233,750円(税込)～

振袖・帯・帯揚げ・帯締め・長襦袢・肌着・裾除け・足袋・前板・後板・帯枕・腰紐・伊達締め・コーリンベルト・三重紐・衿芯・重ね衿・草履・バッグ・ショール

※着付け・ヘアメイク(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。

■振袖販売プラン 220,000円(税込)～

振袖・帯・帯揚げ・帯締め・肌着・裾除け・足袋・前板・後板・帯枕・腰紐・伊達締め・コーリンベルト・三重紐・衿芯・重ね衿・草履・バッグ

※着付け・ヘアメイク(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。

■紋服プラン 85,800円(税込)～

長着・羽織・袴・長襦袢・角帯・肌着・ステテコ・足袋・腰紐・伊達締め・衿芯・羽織紐・雪駄・末広

※着付け(1回分)、記念写真(六ツ切2ポーズ台紙付)が含まれます。

◆＼5月展示会限定／無料ヘアセット＋試着体験会

試着前にプロのスタッフがヘアセットいたします。当日により近いイメージで振袖をお選びいただけます。

※展示会当日のご予約10分前にご来場ください。

※体験会のご予約は、当日会場にて受け付けます。

※ご予約時間より30分以上遅れた場合、施術をお断りすることがございます。予めご了承ください。

※ヘアパーツはお一人様3個までとなります。

◆【同時開催】ママ振相談会

展示会場にママ振をお持ち込みください。

■ママ振・姉振プラン：41,800円(税込)～

※1回分のお着付け・ヘアメイク・記念写真(六ツ切り1ポーズ台紙付き)

◆成約特典

『振袖大展示会』で成約されたお客様限定の特典といたしまして、お見積り金額より30,000円を割引いたします。

※成約特典は165,000円(税込)以上の場合のみ適用となります。(小物のみ・フォト・ママ振・紋服プランは対象外)

※キャンセルされた場合は成約特典の権利も失効となります。

◆来場特典

１. 人気ブランドアイシャドウ

２. 人気ブランドマスカラ

３. コーヒーブランド3,000円分ギフトカード

※2027年～2030年に成人式を迎える方で、親子でご予約の上、初めてご来場いただいた方が対象となります。

※衣裳レンタル又はご購入をご検討の方が対象となります。(小物のみ・フォトプランは対象外）

※来場特典のお引換えはお一人様一回限りとなります。お渡し後の交換等はお受けしておりません。

※色はお楽しみとなります。

【会社概要】

商号： アルファクラブ武蔵野株式会社

代表： 代表取締役社長 和田浩明

所在地： 埼玉県さいたま市大宮区上小町535

創業： 1962年6月

創立： 1964年9月

事業内容： 葬祭事業・ブライダル事業・互助会事業・レジャー事業

資本金： 1億円

ホームページ： https://www.alphaclub.co.jp/