【LINE GAME】「LINE バブル2」11周年を記念して、『サンリオキャラクターズ』とコラボレーション開始！

LINEヤフー株式会社（LINE GAME）

LINEヤフー株式会社は、本日2026年4月21日（火）より、当社が展開するバブルシューティングゲーム「LINE バブル2」（iPhone・Android対応／無料）において、株式会社サンリオの「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションを開始します。

本コラボレーションでは、『ポムポムプリン』、『ポチャッコ』、『シナモロール』をはじめとするキャラクターたちが期間限定で「LINE バブル2」に登場します。プレミアムガチャやログインボーナス、各種ゲーム内イベントを通じて、コラボ限定のなかまや豪華アイテムを獲得できます。

【コラボ開催期間】2026年4月21日（火）11:00 ～ 5月19日（火）10:59

■プレミアムガチャに「サンリオキャラクターズ」でおなじみの『ポムポムプリン』、『ポチャッコ』、『クロミ』、『マイメロディ』が登場します。

このプレミアムガチャは、ゲーム内の各種イベントの報酬としてもらえる「コラボなかま確定ガチャチケット」でも引くことができるので、獲得条件などの詳細はゲーム内のお知らせを確認してください。

【期間】2026年4月21日(火) 11:00 ~ 2026年5月19日(火) 10:59

■ログインボーナスイベントを開催

対象期間中、ログインするだけで豪華アイテムやコラボ限定なかまがもらえるキャンペーンを開催します。

今回のコラボレーションではログインボーナスイベントを2回実施します。

第1弾・第2弾それぞれの期間中にログインすることで、プレミアムガチャが引けるガチャチケットなどの豪華報酬を獲得できます。

【第1弾】

【期間】2026年4月21日(火) 11:00 ~ 2026年5月3日(日) 23:59

【報酬】豪華アイテム、「ポムポムプリン30周年記念ガチャチケット」など

【第2弾】

【期間】2026年5月4日(月) 11:00 ~ 2026年5月18日(月) 23:59

【報酬】豪華アイテム、「サンリオキャラクターズ-パレードガチャチケット」など

【ゲーム内イベント】

■過去のサンリオキャラクターズコラボで登場したキャラクターたちが復刻します。

「LINE バブル２」のプレミアムガチャに、過去のサンリオキャラクターズコラボで登場したキャラクター「スイート-ポムポムプリン」「ラブリー-ハローキティ」「ラブリー-シナモロール」が限定なかまとして復刻します。

【期間】

2026年4月21日(火) 11:00 ~ 2026年5月19日(火) 10:59

■フェスティバルイベント

指定ミッションを達成して手に入れたマジックパウダーを使用すると、報酬盤の中からランダムで限定コラボなかまを獲得できる「ポムポムプリン30周年記念ガチャチケット」や、ゲーム内アイテムを獲得できます。

【期間】2026年4月21日(火) 11:00 ~ 2026年5月19日(火) 10:59

■森の演奏会

「楽器（ハープ）」を使って楽譜の演奏に挑むイベントです。

演奏に成功するたびに報酬を獲得でき、すべての楽譜の演奏に成功すると追加報酬を獲得できます。

演奏するためには「楽器（ハープ）」が必要です。「楽器（ハープ）」は新しいステージをクリアすると1つ獲得できます。

【期間】2026年4月21日(火)11:00 ~ 2026年4月27日(月) 10:59

【報酬】ポムポムプリン30周年記念ガチャチケットなど

■キャンプに行こう！イベント

自分でルートを決めながら専用ステージをクリアして、なかまとともにゴールのキャンプ場を目指すイベントです。救出したイベント専用なかまは、マシュマロを使うことでステージプレイを手助けしてくれます。救出したなかまが多ければより豪華な報酬が獲得できます。

【期間】2026年4月24日(金) 11:00 ~ 2026年4月30日(木) 10:59

【報酬】ポムポムプリン30周年記念ガチャチケットなど

■カードビンゴイベント

ビンゴのように画面に並ぶカードをめくって、イベントステージに挑戦するイベントです。

めくったカードがラッキーカードの場合は、該当ステージをクリアしたときに特別な報酬を獲得できます。

めくったカードがスーパーラッキーカードの場合は、該当ステージが自動的にクリアとなります。

全てのカードをめくったらクリア報酬を獲得でき、さらに先着でクリアした場合に先着報酬が獲得できます。

【期間】2026年5月4日(月)11:00 ~ 2026年5月11日(月) 10:59

【報酬】サンリオキャラクターズ-パレードガチャチケットなど

■ワンダーランドイベント

イベントステージを1つの炎で連続クリアすると報酬がもらえるイベントです。

各段階の最後のステージまでクリアすると累積報酬と最終報酬を獲得できます。次の段階がある場合は続けて挑戦できます。

【期間】2026年5月14日(木) 11:00 ~ 2026年5月19日(火) 10:59

【報酬】サンリオキャラクターズ-パレードガチャチケットなど

■コラボ記念！「ポムポムプリン推しタイプ選手権」公式Xキャンペーン開催

期間中、『サンリオキャラクターズ』コラボを記念して、公式X(旧Twitter)をフォローし、投稿される該当のキャンペーンポストに記載のあるポムポムプリンの中から推しを選んで投稿すると、1番多い推しに投稿した方の中から抽選で1名様にポムポムプリン フェイス形クッションが当たる公式Xキャンペーンを開催します！

ぜひ、理由も記載して投稿してください。

【期間】2026年4月21日(火)15:00 ~ 2026年4月28日(火)14:59

【参加方法】

１.「LINE バブル2」公式X(旧Twitter)(@LINE_BUBBLE2_JP)をフォロー

２.推しのポムポムプリンのハッシュタグを記載し投稿

【ポムポムプリンの種類】

#王冠ポムポムプリン

#バブルマジックポムポムプリン

#旗手ポムポムプリン

#ドラムポムポムプリン

【賞品及び当選者数】

・ポムポムプリン フェイス形クッション…1番多い推しに投稿した方の中から1名様

■【予告】コラボ記念！公式Xフォロー＆リポストキャンペーン開催

期間中、『サンリオキャラクターズ』コラボを記念して、公式X(旧Twitter)をフォローし、毎日投稿される該当のキャンペーンポストをリポストすると、毎日抽選で100名様にAmazonギフトカードが当たる公式Xキャンペーンを開催します。

【期間】2026年5月4日(月)15:00 ~ 2026年5月15日(金)14:59

【参加方法】

１.「LINE バブル2」公式X(旧Twitter)(@LINE_BUBBLE2_JP)をフォロー

２.日替わりで投稿されるキャンペーン投稿をリポスト

３.「LINE バブル2」にログインして、お知らせ内から抽選ページへアクセスし、抽選結果を確認

【賞品及び当選者数】

・Amazonギフトカード 100円分…毎日抽選で100名様(期間合計1,100名様)

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR.NO.G670007

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「LINE バブル2」について

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「LINE バブル2」は、人気パズルゲーム「LINE バブル」の続編として公開されたバブルシューティングゲームです。2015年4月23日の公開直後より、誰でも気軽に楽しめるシンプルな操作性に加え、ステージごとに異なる多彩なミッションや各エピソードの最後に出現するボスバトルなど、バラエティに富んだゲーム性と高い攻略性が好評で、幅広いユーザーに楽しまれています。また、日本だけでなくタイでも TVCMを放映するなど、プロモーションも積極的に実施した結果、バブルシリーズは世界累計7,200万ダウンロード（2023年10月時点）を突破しました。

■ゲーム概要

タイトル名:LINE バブル2

対応端末:iPhone／Android

対応言語:日本語・英語・繁体字（台湾）・タイ語・韓国語

サービス地域:全世界

サービス開始日:2015年4月23日

価格:無料（アイテム課金）

開発:LINE Studio

運営:LINEヤフー株式会社

著作権表記:（C）LINE Studio

App Store: https://itunes.apple.com/jp/app/id895761422

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGBB2



※Android、Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。

※iPhone、iTunes および App Store は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

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