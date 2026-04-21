スマート高速スクロール×8ボタン搭載！最大3台の接続先を選べるシンプルデザインの静音無線マウスを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、スクロール速度を自動で切り替え、最大3台の接続先を選択できる、シンプルデザインの8ボタン静音無線マウス“M-MY50MBSシリーズ”を新発売いたしました。



本製品は、ホイールの回転速度に応じて高速スクロールと 1行単位のスクロールを自動で切り替える「スマート高速スクロール」を搭載。縦長のWebサイトや資料の閲覧はもちろん、ホイールを左右に傾けることで横スクロールにも対応し、横に長い表計算ソフトの操作も快適に行えます。さらに、最大3台の機器を接続し、マウス表面のボタンでスムーズに切り替え可能です。

操作性にもこだわり、進む／戻る、ファンクションボタンなどを備えた8ボタンを搭載。全ボタンはクリック音を抑えた静音仕様です。デザインは利き手や持ち方を問わない左右対称の楕円形を採用し、長時間作業でも快適な握り心地を追求しました。スクロールしやすく、手になじみやすい本製品を、ビジネスからご家庭まで幅広いシーンでご活用ください。

▼製品紹介動画はこちらからご覧いただけます。

https://streaming.video-b.com/streaming/d85509eb123632bc97d25d8273d1a0de7913f746

高速な縦スクロールに加え、横スクロールもホイールだけで操作可能、

作業効率も大幅アップ！

- ホイールの引っかかりなく、一気に数千行をスクロールできる高速スクロール機能を搭載しています。- ホイールの回転スピードによって、高速スクロールと1行単位でスクロールを自動的に切り替え、縦長のWebページや長文のファイルもスムーズに一気に閲覧でき、作業効率がアップします。- 傾けるだけで横スクロールが可能なチルトホイールを搭載。ホイールだけで上下左右にスクロールが可能。表計算ソフトやWebブラウザの閲覧性が大幅に向上します。▲ ホイールの回転スピードによって、高速スクロールと1行単位のスクロールを自動で切り替える「スマート高速スクロール」を搭載▲ ホイールを傾けるだけで横スクロールを可能にするチルトホイールを搭載

パソコンやタブレットなど、

3台までの機器に接続できる“マルチペアリング機能”を搭載

- 最大3台まで接続可能な“マルチペアリング機能”を搭載しています。無線2.4GHz接続で1台、Bluetooth(R)接続で2台まで接続機器を本体に保存できます。接続先は本体上部のスイッチで切り替えられます。- スイッチ一つで接続先を簡単に切り替えられるため、家ではパソコン、外ではタブレットなど、複数のデバイスを併用している方におすすめです。- パソコンのUSB-Aポートにレシーバーを挿すだけの無線2.4GHz接続と、USB-Aポートのないパソコンやタブレットでも使えるBluetooth(R)接続の両方に対応するワイヤレスモデルです。※Bluetooth Low Energyに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetoothアダプターを用意することで使用可能です。推奨Bluetoothアダプター：LBT-UAN06C2シリーズ(別売)。▲ パソコンやタブレットなど接続先の機器を3台まで選べる“マルチペアリング機能”を搭載▲ 1台は付属のレシーバーを使って2.4GHz無線接続が可能▲ 本体上部のスイッチを使ってワンタッチで接続先を切り替え可能

進む、戻る、ファンクションボタンも備えた8ボタンマウス

- 左右ボタンとチルトホイールに加えて、Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタン、ファンクションボタンと計8つのボタンを搭載しています。- 無料でダウンロードできるソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を使用することで、チルトを含む合計8ボタンによく使う機能などを割り当てられ、マウスを使った作業を効率化できます。※「エレコム マウスアシスタント」はWindows/macOSのみの対応となります。▲ プロファイル切替やジェスチャー機能などを割り当てることで便利に使える▲ エレコムマウスアシスタントを使えば、各ボタンに日常よく使う機能やショートカットを割り当て可能

周囲にクリック音が響かない静音タイプ

- 主要な6ボタンが静音対応。クリックしてもカチカチ音が響きません。ミーティング中の会議室やリビング、カフェやシェアオフィスなど周りに人がいる場面でも音を気にせず使えます。▲ 主要6ボタンは静音仕様、静かなオフィスやカフェ、リビングなどで周囲を気にせず使えます

シンプルで使いやすい、左右対称デザインのマウス

- どんな人でも、どんな機器でも、どんなシーンでも。左右対称のなだらかな形状に本当にほしい機能だけを詰め込んだ、シンプルで使いやすいマウスシリーズ・OSMOD(オスモッド)です。- 利き手や持ち方を問わずどんな人にもフィットする、左右対称の楕円形デザイン。長時間の作業でもストレスなく使えます。- ボディの上部と側面に切り替えを施したデザイン。側面は握り心地の良いラバー素材でなめらかに仕上げています。- 手になじんで扱いやすい、スタンダードなMサイズです。- 小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。- 単3電池で動く電池交換式マウスです。▲ 利き手や持ち方を問わない、シンプルな左右対称デザインのマウスです

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20％以上削減した製品です。

THINK ECOLOGY >（https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/）

主な仕様

※詳しい仕様については製品ページをご覧ください。

- 接続方式：USB2.4GHz無線/Bluetooth無線- コネクター形状：レシーバー：USB-Aプラグ- Bluetooth規格：Bluetooth Low Energy- 対応機種(USB)：USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機- 対応機種(Bluetooth)：Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、ChromeOS、iOS、iPadOS、Android(TM)搭載機- 対応OS：Windows 11/10、Android 16、macOS 26、iOS 26、iPadOS 26、ChromeOS- 電波周波数：2.4GHz、電波到達距離：最長約10m※- 読み取り方式：BlueLED、センサー分解能：1,000DPI- 電源：単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本- 電池寿命：最長約1年8カ月(アルカリ乾電池使用時の目安)※- 外形寸法：本体:幅約60×奥行約101×高さ約39mm、レシーバー:幅約13×奥行約19×高さ約6mm- 重量：マウス本体:約89g(電池含まず)、レシーバー:約2g- 主な内容物：マウス本体、レシーバー、動作確認用単3形アルカリ乾電池※ご使用環境により異なる場合があります。

製品詳細

※写真のレシーバーはブラック用各本体には同色のレシーバーが付属

〈ブラック〉

型番：M-MY50MBSBK

価格：\4,980（店頭実勢価格）\4,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-MY50MBSBK.html

〈ブルー〉

型番：M-MY50MBSBU

価格：\4,980（店頭実勢価格）\4,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-MY50MBSBU.html

〈ピンク〉

型番：M-MY50MBSPN

価格：\4,980（店頭実勢価格）\4,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-MY50MBSPN.html

〈ホワイト〉

型番：M-MY50MBSWH

価格：\4,980（店頭実勢価格）\4,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/M-MY50MBSWH.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20260421-04/

ご購入はこちら

〈ブラック〉 型番：M-MY50MBSBK

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009820067/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550418256.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550418256.html

〈ホワイト〉 型番：M-MY50MBSWH

ヨドバシ.com：https://www.yodobashi.com/product/100000001009820070/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550418294.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550418294.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一