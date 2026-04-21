TANGRAM×Saturdays NYC COLLABORATION

TANGRAM株式会社

熊谷隆志がゴルフシーンにクラシックでストリートの要素を活かし融合したブランド「TANGRAM（タングラム）」が

2009年8月、サーフカルチャーをベースにニューヨークのソーホーでオープンしたSaturdays NYC（サタデーズ ニューヨークシティ）とのコラボレーションアイテムをリリースいたします。

今回のコレクションではゴルフシーンでの機能性、およびクオリティと、都会的で洗練されたミニマルなデザインの融合をコンセプトに挙げて、ウェア類やヘッドギア・アクセサリーなど限定アイテムをラインナップ。

TANGRAMとSaturdays NYCのロゴやアイコンをアレンジしたオリジナルコラボロゴやパズルロゴなどカジュアルかつスタイリッシュなコレクションになっています。

アイテムはゴルフ場の中でも外でも着用できる汎用性の高いラインナップとなっており、これからのシーズンに活躍する機能素材のDotAir(R)を採用したピステとボトムスの上下セットアップ、トータルでのスタイリングが可能なハイゲージ裏毛を使用した半袖モックネックスウェットとショーツの上下セットアップ、キャップやカートバッグなども展開します。





TANGRAMではオフィシャルオンラインサイトにて

2026年4月25日(土) 11時(AM)より販売スタート。

【URL】https://tangramjp.com



Saturdays NYCではオフィシャルオンラインサイトにて

2026年4月27日(月)より販売スタート。

【URL】https://saturdaysnyc.co.jp





〈TANGRAM〉

仕事の傍らサーフィンとゴルフを楽しむ熊谷隆志がゴルフシーンにクラシックでストリート要素を活かしたブランド「TANGRAM」

タングラムとは正方形を切り分けた片で構成される病みつきになるパズルゲームで、ゴルフも一緒のゲームであり幅広い年齢層の人々を虜にするスポーツのひとつです。

さらに三角形という形自体がゴルフでも大切な意味を持つことからブランド名として選ばれました。ゴルフは格式の高いイメージが昔から付いて周りますが、現在はもっとカジュアルに新しいスタイルでゴルフを楽しむ人が世界中で増えています。

自分のスタイルから離れすぎない、且つマナーとルール、機能性は活かしつつ今までのゴルフウェアーのレッテルを覆すような自由さがエッセンスとして散りばめられたブランドです。



【会社概要】

会社名：TANGRAM株式会社

所在地：岐阜県岐阜市岐阜県岐阜市此花町6-8-2 オペラスKONOHANA5ビル201

代表者：大畑圭介

URL：https://tangramjp.com

〈Saturdays NYC〉

2009年8月、ニューヨーク・ソーホーの石畳が続く静かな通りに、小さなカフェ兼サーフブティックとして最初の店舗をオープン。

大都市での生活、サーフィン、そして仕事というライフスタイルに寄り添うため、サーフボードやウェットスーツに加え、ファインアートやライフスタイル雑貨の展開も開始。

その後、2012年には東京・神戸・名古屋・大阪へと日本国内で店舗を拡大。

各店舗は地域コミュニティとのつながりを大切にし、代官山店のウッドデッキ付き中庭から大阪店のギャラリーのような空間まで、街の喧騒から離れた安らぎの場を提供しています。

設立以来、高品質なクラフトマンシップ、ミニマリズム、そしてオーセンティックなスタイルを軸に、ダウンタウンの小さなサーフショップから国際的なライフスタイルブランドへと成長してきました。

コレクションはバイヤーやメディアから高く評価され、2012年および2016年には GQ誌「Best New Menswear Designer of the Yearに選出されています。

Saturdays NYCのロゴである「＼」は、都市生活と余暇のバランスを象徴する、ブランドの美学を体現したミニマルなマークです。

【会社概要】

会社名：株式会社クロスビー・イースト

所在地：〒107-8384 東京都港区南青山 2-26-1

代表者：佐々木進

URL：https://saturdaysnyc.co.jp