「MNTSQ案件管理」の「案件フロー」が進化。コメントフォームのリッチテキスト対応で、画像添付や書式設定が可能に。

MNTSQ株式会社

MNTSQ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：板谷 隆平、以下「当社」）は、「MNTSQ 案件管理」内の「案件フロー」機能において、コメント入力フォームのリッチテキスト編集を可能にしたことをお知らせいたします。





■「案件フロー」とは

2025年6月にリリースした「MNTSQ 案件管理」の主要機能のひとつです。契約審査や法務相談では、部門内での事前確認や複数担当者による承認など、案件ごとに異なる業務フローが存在します。「案件フロー」はこのフローをシステム上に定義することで、いま誰に何のアクションが求められているかをリアルタイムに明示し、完了までのステップ全体を可視化します。

また、業務パターンごとに設定されたフローに沿ってアクションが実行されると、自動でステータスが更新される仕組みにより、対応漏れや誤操作を防止できます。必要なプロセスを確実に通すことで、業務の効率化とガバナンスの強化に貢献します。

＊2025年6月：「MNTSQ 案件管理」に「案件フロー」機能が登場、契約審査・法務相談のスピードアップとガバナンス向上を支援(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000064.000050130.html)

■今回のアップデート情報：コメントフォームがリッチテキストに対応

「案件フロー」のリリースから約1年が経ち、フロー上のコミュニケーションをさらに充実させるべく、画像やスクリーンショットを交えた情報共有、重要事項の強調表示など、より豊かなやり取りを実現するため、今回はラベル付きコメント・申し送りコメントの2箇所にリッチテキスト対応を実装しました。

■期待される効果

スクリーンショットや図表を交えた視覚的・具体的な情報共有が可能になることで、申請・承認プロセスにおける認識齟齬の削減が期待できます。また、書式設定機能により重要事項の強調や情報の構造化がしやすくなり、法務担当者と各部署間のよりスムーズなコミュニケーションの実現にも貢献します。

当社は今後も、契約業務のデジタル化と高度化を支援するため、引き続き現場の声をもとにした機能改善を実施していく予定です。

■MNTSQ CLM（Contract Lifecycle Management）について

契約書の作成から審査・締結・管理・そしてナレッジ（知見）化まで、契約業務の一連のライフサイクルを、AIで一気通貫にサポートします。法務部から事業部まで、全社的な利用を通じて、事業スピードの向上と強固なガバナンス体制の構築を実現します。

＊日経「2025年法務力が高い企業」ランキングTOP10のうち9社がMNTSQを導入(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000050130.html)

■MNTSQ株式会社について

MNTSQは「すべての合意をフェアにする」をビジョンに掲げ、2018年に創業したスタートアップ企業です。現在、日本のトップローファーム3社と業務提携を結んでおり、その専門的な知見とナレッジを最先端のAI技術と掛け合わせた企業向けサービス、「MNTSQ CLM」および「MNTSQ AI契約アシスタント」を開発・提供しています。

AIによってこれまでの契約のあり方を変革し、すべての合意が、誰でも・一瞬で・フェアに結ばれる、MNTSQはそんな世界を目指しています。

会社名：MNTSQ株式会社（モンテスキュー）

設立日：2018年11月14日

所在地：東京都中央区晴海１丁目8-10 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーX棟 4F

代表者：板谷 隆平