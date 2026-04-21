リアルゲイト、世田谷・三宿エリアへ初進出。アートギャラリーが街と施設を繋ぐ、複合拠点「unframe」を2026年5月に開業。

株式会社リアルゲイト

都心部を中心に不動産再生事業を展開し、ワークプレイス・ホテル・リテールなど100棟を超えるプロジェクトの企画・運営実績を持つ株式会社リアルゲイト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩本 裕、以下「リアルゲイト」）は、2025年10月に取得した世田谷区池尻の築35年ビルをリノベーションし、カフェ・ギャラリー・ショップ・オフィスが融合する複合施設「unframe（アンフレーム）」として、2026年5月に開業いたします。本施設は、当社が手掛ける世田谷・三宿エリア初のプロジェクトです。

開業に先駆け、公式サイトにてショップ・オフィス区画の先行募集および内覧会の受付を開始いたしました。

■公式サイト：https://unframe-tokyo.com/

■unframeについて

池尻大橋駅から徒歩7分、目黒川緑道沿いの閑静な住宅街に佇む築35年のビルをリノベーションし、新たに生まれ変わった「unframe（アンフレーム）」は、ショップやアトリエライクなスモールオフィスを中心に、全23区画（予定）で構成される複合施設です。

施設名である「unframe」には、既存の枠（frame）にとらわれない自由な発想を創出する場という想いを込めており、ここから生まれるクリエイティブなモノ・コトが街へと滲み出し、新たな街の循環を生む拠点を目指します。

■施設・街・人の境界をなくすパブリックスペース

・1F アートギャラリー

エントランスからシームレスに続くギャラリースペースでは、入居者自身がプロダクトや作品を展示し、自らの活動や価値観を発信することができます。

アートや展示を楽しめるだけでなく、入居者や近隣住民、ゲストが自由に行き交う、街に開かれた空間として、施設と街をゆるやかにつなぎます。日々のワークライフの中で多様な人や表現に触れることで、新たな視点や発想、インスピレーションを育みます。

▲1F アートギャラリーイメージ

■入居者同士の繋がりを創出するコミュニティスペース

・2F 共用ラウンジ

インダストリアルな質感とミニマルなインテリアで構成されたラウンジスペース。

コーヒーを片手に一息つきながら、個人ワーク、チームでのブレスト、来客時の打合せなど、さまざまなシーンにフレキシブルに対応します。入居者同士が自然に交流できる設えとすることで、何気ない会話や偶然の出会いを育み、新たな発想やつながりを生み出す場となっています。

※同フロアには、8名用会議室とWEB会議に適したフォンブースも完備しています。

▲2F 共用ラウンジイメージ

・4F ルーフトップテラス

緑道を望む、開放的なルーフトップテラス。風や自然光を感じられる屋上空間として、中央に配したガビオンを囲みながら、自然な会話や新たな交流が生まれる、心地よい場となっています。

当施設では、ルーフトップテラスを含む全ての専有部内で愛犬・愛猫の同伴が可能です。場所の制約にとらわれることなく、ペットと共に過ごせる自由で豊かなワークスタイルを提案します。

▲4F ルーフトップテラスイメージ

■先行募集区画プラン詳細

・1F ショップ区画

SHOP2

面積：45.84平方メートル

賃料：450,000円（税込495,000円）



SHOP3

面積：74.54平方メートル

賃料：650,000円（税込715,000円）

路面沿いの1Fには、全3区画のショップスペースを配置。現在募集中の2区画は、飲食店舗やギャラリー、ショールームなど、さまざまな用途に対応します。専用のオープンテラスによって、店舗の賑わいが外へ自然に広がる、開放的な空間を演出します。※2区画セットでのご利用も可能です。

▲1F ショップ区画外観イメージ

・1Fショールーム・オフィス区画

101区画

面積：60.08平方メートル

賃料：530,000円（税込583,000円）

102区画

面積：75.83平方メートル

賃料：680,000円（税込748,000円）

※専用地下フロア付き

1Fならではのスムーズなアプローチと、天井高3.6mのゆとりある空間を活かしたショールーム兼オフィス区画。自社プロダクトの展示や商談、オープンなワークプレイスなど、企業の個性や利用目的に合わせた柔軟な運用に対応します。専用の地下フロアを備えた102区画は、1Fと地下を使い分けることで、撮影スタジオなど多様な用途での活用も可能です。

・2F/3F スモールオフィス区画

面積：16.37平方メートル ～

賃料：180,000円（税込198,000円）～

諸経費：18,000円（税込19,800円）～

スタートアップ企業や個人クリエイターの拠点に最適な10～40平方メートル 台のバリエーション豊かなオフィスプラン。天井高3.1mの躯体現しとしたシンプルな空間には、全区画に大型の窓面を配置し、豊かな採光とともに、緑道を抜ける風を感じられる開放的な環境を整えています。街の静穏を感じながら思考を深め、作業に没頭できるクリエイティブな空間を提供します。

・4F 専用テラス付きプレミアムオフィス

面積：106.58平方メートル

賃料：950,000円（税込1,045,000円）

最上階の4Fは、82.90平方メートル の専用テラスを設けた、限定1区画のワンフロアオフィス。106平方メートル を超える室内は、三面採光による自然光が降り注ぐ、天井高3.5mの開放的な空間です。専用の水回りを備えるほか、区画内の内装造作にも対応しており、企業のアイデンティティを反映した自由度の高いワークスペースを構築できます。

▲4F 専用テラス付きプレミアムオフィスイメージ

■ 先行内覧会およびキャンペーン

5月中旬の竣工に先駆け、先行内覧会の会員募集を開始いたしました。公式サイトにて予約受付を開始しており、いち早く現地の空間をご体感いただけます。あわせて、事前予約のうえ期間中にお申し込みいただいた方を対象に、賃料フリーレント1ヶ月分の特典をご用意しています。

【先行内覧会概要】

開催日時：2026年5月14日（木）・15日（金）

先行内覧会エントリーはこちらから：https://unframe-tokyo.com/#contact

■地域共創ワークショップイベントの開催

施設のオープンを記念し、地域コミュニティの起点となる参加型イベントを5月24日（日）に開催予定です。「ART」と「GREEN」をテーマに、子供から大人まで創造の楽しさに触れられる体験型ワークショップを企画しています。参加者の皆様の体験が、施設や街との継続的な繋がりのきっかけとなることを目指しており、本ワークショップで制作された作品の一部については施設内での展示も予定しています。

【イベント詳細】

日程：2026年5月24日（日）※雨天決行

時間：10:00～17:00（予定）

場所：施設内1階ロビー・テラス

参加費：無料

定員：参加人数の上限がございます。

お問い合わせ：info_unframe@realgate.jp

※詳細につきましては決定次第、下記サイトにて順次お知らせいたします。

https://ordermade-tokyo.jp/journal/

▲他物件で行ったワークショップの様子

＜物件概要＞

施設名称：unframe（アンフレーム）

所在地：東京都世田谷区池尻3-11-6

交通機関：東急田園都市線「池尻大橋駅」徒歩7分

構造・規模：鉄筋コンクリート造 地下1階付4階建

用途：店舗・事務所

延床面積：1146.21平方メートル （346.72坪）

竣工：1991年4月

リノベーション竣工：2026年5月予定

所有者・貸主：株式会社リアルゲイト

企画・設計施工・運営管理：株式会社リアルゲイト

＜株式会社リアルゲイトについて＞

会社名：株式会社リアルゲイト

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-10

設立：2009年8月24日

代表者：代表取締役 岩本 裕

事業内容：都心の築古ビルをスタートアップ向けオフィス、店舗、ホテル等へ再生する不動産再生事業

独自の技術力と企画運営力を強みに不動産の資産価値を最大化、環境負荷を低減するサステナブルな開発を通じた持続可能な街づくりの推進

公式サイト：https://realgate.jp/

メディア型オフィス検索サイト：https://ordermade-tokyo.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

■物件に関するお問い合わせ

株式会社リアルゲイト 担当：半沢・マーク

TEL：03-6804-3944 ／ E-mail : info_unframe@realgate.jp

■報道関係者からのお問い合わせ（取材やインタビューなど）

株式会社リアルゲイト 広報・PR

TEL：03-6804-3944 ／ E-mail : pr@realgate.jp