「ゴールデンカムイ 黄金に染まる函館」描き下ろしグッズ新発売ッ!! 丸井今井函館店ではPOP UP SHOPを開催、販売店によって表紙が変わる『函館冒険手帳』もお見逃しなく！

株式会社アニキャン

株式会社アニキャン（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：中田 辰也）は、函館地域で開催されるイベント「ゴールデンカムイ 黄金に染まる函館」(「函館×ゴールデンカムイ」特別イベント実行委員会)の一環として、イベント描き下ろしグッズを多数発売します。合わせて、丸井今井函館店にてPOP UP SHOPを開催。場面写パネルの展示や購入特典の配布など、ご来場の皆さまに楽しんでいただける企画を多数ご用意します。

「ゴールデンカムイ 黄金に染まる函館」

期 間 ：2026年4月28日(火)～7月26日(日)

場 所 ：北海道函館市 ※一部周辺地域含む

主 催 ：「函館×ゴールデンカムイ」特別イベント実行委員会

【イベント公式サイト】https://kamuy.anicarm.com/

イベント描き下ろしグッズ

イベント開催記念アイテム『函館冒険手帳』

「ゴールデンカムイ 黄金に染まる函館」をより楽しめる本イベントならではの商品を新発売。

表紙カラーは３色ご用意し、函館の各販売店では記念スタンプを設置します。手帳に旅の思い出を記録し、自分だけの『函館冒険手帳』を完成させよう！

※※ECサイトでは4月21日(火)より先行予約販売を開始。旅行前に使用したい方はEC通販をご利用ください。※※

■表紙箔押し加工／本文64頁／ビニールカバー付

■内 容

・イベント紹介

・イベント開催記念スタンプ帳

【ダイアリーページ】

旅の計画／スタンプ帳／グルメ記録／スポット記録 他

■スペシャルコンテンツ

商品発売に伴い、イベント開催記念スタンプを丸井今井函館店、五稜郭タワー(1階アトリウム)にそれぞれ設置します。

※スタンプは、どなたでもご利用になれます。

■販売場所

１. POP UP SHOP in 丸井今井函館店

２. 五稜郭タワー 売店

３. ECサイト「アニキャンショップ」

https://anican.shop/items/69def06c2e1f47b3250a4571

※３.では4月21日より先行販売受付開始。旅行前に使用したい方はEC通販をご利用ください。

※販売店により表紙カラーが異なります。ご購入の際は、ご注意ください。

※営業時間・定休日などは各販売店HPをご確認ください。

その他 商品一覧

他にもイベント描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを多数新発売ッ!!

「ゴールデンカムイ 黄金に染まる函館」POP UP SHOP in 丸井今井函館店

POP UP SHOPでは作品のパネル展示に加え、購入特典も配布予定。イベントキービジュアルを使用した正面玄関の大型看板やドアシートなど、期間限定の装飾もお見逃しなくッ！

■期 間／場 所

１.2026年4月28日(火)～5月17日(日) 7階特設会場

２.2026年5月18日(月)～7月26日(日) 5階

（所在地：北海道函館市本町32番15号）

営業時間：10:00～18:30

※開催内容は予告なく変更となる場合がございます。

※POP UP SHOPの詳細は店舗サイトをご確認ください。

【店舗HP】https://www.maruiimai.mistore.jp/hakodate.html

■購入特典

期間中、イベントショップで税込3,000円以上ご購入ごとに、BIGポストカード(全３種)からランダムで1枚プレゼントいたします。

※ランダムでのお渡しのため、カードの絵柄はお選びいただくことができません。

※特典は先着順の配布となり、なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

■アニメ第一期～第四期 場面写パネル展示 同時開催！

POP UP SHOP会場内にて、各キャラクターにフォーカスしたTVアニメ第一期～第四期までの名場面を厳選して展示します。五稜郭タワーで展示される最終章の場面写展と合わせてお楽しみください。

※詳細はイベント公式サイトをご確認ください。

その他情報

■作品情報

原作は「週刊ヤングジャンプ」にて連載された、野田サトルによる大ヒット漫画。「マンガ大賞2016」第1位や「第22回手塚治虫文化賞」マンガ大賞等、数多くの賞に輝き、コミックスは全31巻でシリーズ累計3,000万部を突破。さらに実写版の映画やドラマが大ヒットする等、連載完結後もその勢いはとどまることを知らない。

いよいよ完結となる最終章が2026年1月より絶賛放送中。アニメーション制作のブレインズ・ベース、チーフディレクターのすがはらしずたかを中心としたTVアニメ第四期から継承した体制はそのままに、アイヌの埋蔵金を巡る極上のエンターテイメントが、アニメーションにおいても堂々の完結を迎える！

■TVアニメ『ゴールデンカムイ』公式サイト

https://kamuy-anime.com/index.html

■権利表記

(C)野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

■販売元

株式会社アニキャン