ハレフル、選挙ポスター掲示管理アプリ「ポスどこ」を公開　写真と位置情報で掲示記録を一元管理、2026年12月15日まで無料提供

株式会社ハレフル

株式会社ハレフル（本社：東京都品川区）は、政治活動や選挙におけるポスター掲示管理を効率化するクラウドサービス「ポスどこ」を公開しました。

「ポスどこ」サービスサイト https://web.posdoco.com/

「ポスどこ」は、掲示したポスターの写真と位置情報をスマートフォンで記録し、掲示場所や掲示状況を地図上で管理できるアプリです。掲示管理・証跡管理・ルート案内をスマートフォンで一元管理することができ、政治活動におけるポスター掲示の効率化を支援します。本アプリは、株式会社ハレフルが提供する政治活動支援サービス「当選・再選へGO！（https://senkyo.harefull.co.jp/）」の開発・運営を通じて見えてきた現場課題から生まれました。

政治活動におけるポスター掲示は、地域を回りながら地道に積み上げていく重要な活動の一つです。しかし実際の現場では、住所リストはExcel（CSV）、掲示写真は各自のスマートフォン、進捗共有は口頭やメッセージアプリといったように、情報が分散しやすい実態があります。

そのため、

・掲示した住所は記録するが写真までは残さない

・Excelやスプレッドシートでは掲示済みになっているが、実際には貼られていない

・誰がいつ掲示したのか分からない

・掲示写真は個人スマートフォンに保存され管理表と紐づかない

・貼り替えや確認の際に掲示場所が分からない

・掲示期限を過ぎてもポスターの剥がし忘れが起きてしまう

・店主や家主との約束期間を過ぎて掲示され、トラブルになるケースがある

といった課題が発生することがあります。

株式会社ハレフルでは、政治活動支援サービス「当選・再選へGO！」の提供を通じてこうした現場課題を把握してきました。そこで、ポスター掲示の「記録」「管理」「確認」を一体化できるツールとして「ポスどこ」を開発しました。

■ポスどこの特徴

ポスどこ管理画面（PC）１.写真撮影と位置情報取得で掲示場所を記録

掲示したポスターをスマートフォンで撮影し、位置情報取得ボタンを押すことでGPS情報から住所を自動取得します。掲示場所の住所をその場で記録できるため、現場で住所をメモしたり事務所に戻って管理表へ入力したりする手間がなくなります。

これにより

「いつ・誰が・どこに・どのポスターを掲示したか」

をその場で記録することができ、掲示活動の証跡管理を簡単に行うことができます。

２.掲示場所までのルート案内

現在地や事務所から街頭ポスターの掲示場所まで地図上でルート案内を行うことができます。貼り替え作業や掲示確認の際にも掲示場所を迷うことなく訪問することができ、掲示活動の効率化につながります。※ルート案内はGoogle Maps等各種地図アプリの機能によるものとなります。

３.掲示状況の可視化

掲示場所と掲示状況を写真や地図上で確認できるため、掲示済み・未掲示などの進捗状況を一目で把握することができます。チームでの掲示活動においても情報共有がスムーズになります。

４.選挙掲示板管理にも対応

選挙時には公共掲示板の住所データをExcel（CSV）などからインポートすることで、公示日のポスター掲示管理にも対応できます。掲示場所を一つ一つ手入力する必要がなく、スムーズに掲示管理を開始できます。

５.選挙事務所外のスタッフのログイン・ご利用も可能

ポスターの掲示や撤去作業をお手伝いいただく一時的なボランティアスタッフのご利用も可能となっております。管理者がユーザー登録をすることで外部ユーザーでもアプリを使ったポスターの掲示管理を行うことができます。

※ご登録については1ユーザーあたり1メールアドレスが必要となります。

「ポスどこ」名前の由来について

「ポスどこ」は、政治家事務所でよく聞かれる「ポスター貼ったのどこだっけ？」という会話から着想を得て名付けられました。掲示場所や掲示状況をすぐに確認できるようにしたいという思いから、掲示場所を地図上で管理できるアプリとして開発されています。

■料金プランと期間限定キャンペーンについて

ポスどこは活動規模に応じて選択しやすい料金体系を用意しています。議員の種類や政治活動の方法などによりさまざまなニーズが存在するため、これから選挙活動を始める新人候補者の方でも、ベテラン議員でも始めやすい価格体系を用意しております。

ポスどこ料金表

※表示価格は税抜です。別途消費税を申し受けます。なお、税率変更時は変更後の税率を適用します。

※掲示スポット数は、同時に登録・管理できる掲示場所数の上限で1掲示場所につき1スポットとなります。登録した時点でカウントとなり、実際の掲示の有無を問わずカウントの対象となります。アプリ上で削除した掲示スポットは、登録数から減算され登録上限数のカウント対象から除外されます。

※各プランに作成できるユーザー数、インポート・エクスポートなどの機能についての制限はありません。

※ご契約は1アカウントあたり１政治家事務所となります。複数事務所や政治団体でのご利用については別途お問い合わせください。

※ご契約については1年間ごとのご契約となります。支払い方法は月払いまたは年払いをお選びいただけます。決済についてはクレジットカードでのご利用をお願いしております。期間中上位のプランへのアップグレードをご希望の場合は、残存契約期間を案分した差額をお支払いすることで上位のプランに切り替えることが可能です。契約期間中のプランのダウングレードは対応しておりません。下位プランへの変更については契約更新時期のみ受け付けしております。

※契約は自動更新となります。ご契約を希望しない方はご契約更新日の30日前までに掲示スポット数を50以下まで削除した上でお問い合わせください。

リリースを記念して2026年12月まで無料キャンペーンを開始いたします。

ポスどこはリリースを記念して2026年12月15日まで、「Standardプラン」を無料提供いたします。フォームからお申込みいただいた全てのユーザー様が対象となり、2026年12月15日まで1000掲示スポットのご登録が無料となります。ご登録いただいたユーザー様はStandardプランのすべての機能を無料でご利用いただくことができます。全てのご利用ユーザー様はキャンペーン終了の1か月前から終了日までの間に、継続利用または終了をお選びいただけます。選択肢は以下の3つです。

・利用を継続する

現在ご利用中の掲示スポット数またはご希望するプランの契約に切り替えて利用を継続する。ご契約開始日はキャンペーン終了日の翌日となり、ご利用プランでのご契約が2026年12月16日からスタートいたします。

・Freeプランにダウングレードする

ご利用中のアカウント内の掲示スポット数を50以下に下げていただくことでFreeプランを継続することができます。

・アカウントの停止・削除

ご利用を停止して削除を行います。ご登録された掲示スポット数ならびにユーザー情報はご契約終了後、適切に削除いたします。無料キャンペーン終了時の対応を行わなかったユーザー様はご連絡の上アカウント停止・削除の手続きを行うことがありますのでご注意ください。

※無料キャンペーン期間中は、機能はStandardプラン相当、サポートはFreeプラン相当となります。

※期間中簡単なアンケートにご協力をお願いする可能性がございます。

※お申込みいただいたメールアドレスには、ユーザー様の許諾に基づき各種ご案内をお送りする場合があります。

※ポスターの掲示以外の管理など、目的外の利用を行っていることが確認された場合は無料キャンペーンの適用対象外となります。

※政治家本人でない方（支援者、ご家族等）のご登録についても可能ですが、1事務所1アカウントのご提供となります。1契約は1事務所単位ですが、契約アカウント内で複数ユーザーを登録して利用できます。

■今後の展開

株式会社ハレフルでは、政治活動支援サービス「当選・再選へGO！」とあわせて「ポスどこ」を提供することで、政治活動や選挙活動における業務のデジタル化を支援していきます。試験導入した政治家事務所によると、

『掲示作業の効率化につながった』『掲示場所の確認や再訪問の手間が減った』というお声をいただいており、その分より多くの場所を効率よく回ることができるようになっています。今後は議員事務所・後援会・政治団体への導入を積極的に進め、2026年中に500団体への展開を目指すとともに、さらなる機能拡充を予定しています。

※東京23区内の区議数名にテスト利用を行っていただいた際のインタビュー時のコメントからの引用となります。

■お預かりする位置情報、個人情報について

本アプリでは、ポスター掲示業務を正確かつ効率的に行うため、必要な範囲で位置情報や個人情報をお預かりします。これらの情報は、掲示場所の確認、活動状況の可視化のために利用しますが、取得した情報は利用目的に必要な範囲でのみ取り扱い、適切な管理体制のもとで安全に保護します。法令に基づく場合などを除き、ご本人の同意なく第三者へ提供することはありません。利用者の皆さまに安心してお使いいただけるよう、プライバシーへの配慮と情報管理の徹底に取り組んでまいります。

・取得する情報：氏名、メールアドレス、掲示記録に付随する位置情報、操作ログ等

・利用目的：掲示場所管理、進捗確認、サービス提供・改善

・第三者提供：法令に基づく場合等を除き行わない

■株式会社ハレフルについて

株式会社ハレフルは、Webシステム開発、Webサイト制作、デジタル支援などを通じて、お客様の課題解決に取り組むIT企業です。「プロジェクトリリースの“ハレの日”をお客様とともに一つでも多く作り出す」という理念のもと、システム開発とデジタル支援を行っています。

「当選・再選へGO！」について

当選・再選へGO！では、政治家や立候補予定者向けに、ホームページ制作、動画制作、ポスター制作、名簿管理など、政治活動を支援する各種サービスを提供しています。

https://senkyo.harefull.co.jp/

■会社概要

会社名：株式会社ハレフル

所在地：東京都品川区東五反田2-5-2 The Cask Gotanda802

代表者：代表取締役 永井友人／代表取締役 向井宏行

電話：03-6712-7626

URL：https://www.harefull.co.jp/

業務内容：Salesforce/Hubspot導入支援、Webシステム開発、政治家支援サービス

■本件に関するお問い合わせ（報道機関向け）

株式会社ハレフル

担当：佐藤秀信

電話：03-6712-7626