【開催予告】エブリスタ小説大賞2026『めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞』開催決定！大賞賞金100万円！人気声優・蒼井翔太さんによるボイスドラマ化も！

株式会社エブリスタ

株式会社エブリスタ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山下正樹）は、自社で運営する小説投稿サイト「エブリスタ」において、株式会社めちゃコミックとコラボした『めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞』を開催いたします。

今回はより多くの方にご参加いただけるよう、コンテストの募集テーマを広げ、賞典もこれまで以上に充実した内容にスケールアップ。

さらに、特別審査員として人気声優・蒼井翔太さんが参画します！ボイス賞に輝いた作品は、蒼井翔太さんによってボイスドラマ化されるスペシャル企画も。

応募受付は2026年6月中旬頃を予定しています。

■コンテスト概要

『めちゃコミック 女性向けマンガ原作大賞』は、株式会社めちゃコミックとエブリスタが共同で開催する、女性向けコミカライズ作品の原作を発掘するための小説コンテストです。

■賞典

- 大賞- めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ確約- 賞金100万円- めちゃコミック編集部より講評- 銀賞- めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ検討- 賞金10万円- めちゃコミック編集部より講評- 銅賞- めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ検討- 賞金1万円- めちゃコミック編集部より講評- ボイス賞- 蒼井翔太さんによるボイスドラマ化- めちゃコミックオリジナルでのコミカライズ検討- 特別審査員・蒼井翔太さんからの作品コメント

■特別審査員のご紹介

蒼井翔太（SHOUTA AOI）

8月11日生まれ、福井県出身。

2011年声優デビュー。代表作に「うたの☆プリンスさまっ♪」美風藍役、「カードファイト!!ヴァンガードwill＋Dress」近導ユウユ、「ファンタシースターオンライン2ジアニメーション」橘イツキ、「プリンセスコネクト！Re:Dive」カイザーインサイト、「乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった…」ジオルド・スティアート、「犯人の犯沢さん」犯沢真人など他多数。

2013年6月にミニアルバム「ブルーバード」を発表後、独自の世界観を開拓、独走し続ける。

声優、俳優、舞台、歌手など幅広く活躍中。

ー蒼井翔太さんからのコメントー

この度新設されましたボイス賞の“特別審査員”に就任いたしました、蒼井翔太です！

今回の"ボイス賞"受賞作品には、僕が実際にボイスを吹き込み、"ボイスドラマ"としてみなさまにお届けする予定です。

僕に演じてほしいヒーロー像を盛り込んでいただき、自由で楽しい物語を待っています。もちろんロマンスラブコメ（？）でも大歓迎！

みなさまの物語にたくさん出会いたい！お待ちしています！

■スケジュール

- 応募期間：2026年6月15日(月) 12:00:00 ～ 2026年9月13日(日) 27:59:59- 一次発表：2026年10月下旬頃予定- 二次発表：2026年11月下旬頃予定- 最終結果発表：2027年1月下旬頃予定

■応募要項

- 5万文字以上の作品（短編連作も可）- 20代～40代の女性を主な読者と想定したコミカライズ原作- 恋愛要素、あるいは男女の人間関係が含まれた作品であること

※本コンテストの詳細ページは現在準備中です。公開まで今しばらくお待ちください。

【めちゃコミックオリジナルのご紹介】

「めちゃコミック」で高い支持を得ているのが、エブリスタ原作を中心としたコミカライズ作品です。

ドラマ化された『癒やしのお隣さんには秘密がある』（原作：梅澤夏子氏）、総売上が５億円を突破した『大正身代わり婚～金平糖は甘くほどけて～』（原作：卯月みか氏）など、エブリスタ原作から続々メガヒットが誕生しています。

■めちゃコミックオリジナル公式サイト

https://original.mechacomic.jp/

■めちゃコミック

https://mechacomic.jp/

■エブリスタとは

2010年よりサービスを開始。恋愛やファンタジー、ホラー、ミステリー、BL、青春、ノンフィクションなど多様なジャンルの作品が投稿されている小説創作プラットフォームです。

エブリスタ編集部の目に留まった投稿作品は、40社以上の出版社と提携し、書籍化・メディア化のオファーを行いデビューのサポートをしています。

また、受賞作品は書籍化・コミカライズの権利を得ることができる出版社と共同開催の「エブリスタ小説大賞」や、100文字から参加できる短編コンテスト「妄想コンテスト」など作家ニーズにあわせた様々なコンテストを常時開催しています。

クリエイター創作支援プログラムとして「スターギフト」など収益還元機能の提供などサービスの充実を図るとともに、デビューを目指す多くの小説家の方々を応援してまいります。

今後もエブリスタは「誰もが輝ける場所（everystar）」をコンセプトに、一人一人の思いや言葉から生まれる物語をひろく世界へ届けられるクリエイティブコミュニティであり続けます。

■関連情報

■「エブリスタ小説大賞2026」特設ページ

https://estar.jp/official_contests/gp

■Web小説投稿サイト「エブリスタ」

https://estar.jp/

■「エブリスタ」公式X（Twitter）

https://x.com/estar_jp

■会社概要

会社名：株式会社エブリスタ

代表者：代表取締役社長 山下正樹

所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町一丁目1番地1 フロントプレイス神田神保町8F

設立 ：2010年4月1日

事業内容：小説投稿サイトの運営、書籍化・メディア化のプロデュース、電子書籍の出版その他の出版関連事業

関連会社：株式会社めちゃコミック

URL：https://everystar.jp/